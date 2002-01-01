Mettere in contatto un team di reclutatori e potenziali nuovi assunti

Questo cliente di Doodle aiuta un team di reclutatori a mettere in contatto le aziende con persone appartenenti a gruppi emarginati come veterani militari, mamme che tornano al lavoro o minoranze.

Creano opportunità di impiego per queste persone in una varietà di organizzazioni - luoghi in cui normalmente farebbero fatica a trovare lavoro.

Abbiamo parlato con un membro del loro team e ci ha detto che Doodle li aiuta a creare un ponte tra i partner in cerca di talenti e gli individui in cerca del prossimo passo nella loro carriera.

Sfida Mettere in contatto un team di reclutatori e i loro partner con potenziali nuovi dipendenti.

Soluzione La console amministrativa crea un modo semplice, rapido e conveniente per il team di aggiungere utenti al proprio account per creare connessioni.

RisultatoLa gestione più rapida degli account consente di dedicare più tempo alle attività importanti invece che all'amministrazione.

"Doodle funge da ponte. Tutti sono sulla stessa pagina e possono connettersi in modo rapido ed efficiente".

Doodle: Un ponte che unisce le persone

Ci è stato detto che il team dedica il suo tempo a facilitare le relazioni tra i partner e i potenziali dipendenti. Doodle svolge un ruolo importante in questa connessione.

"Mentre si registrano, distribuisco loro le licenze di Doodle. Doodle fa da ponte. Abbiamo tutti sulla stessa pagina, così possono connettersi in modo rapido ed efficiente, cosa che richiederebbe molto più tempo se lo facessero via e-mail". Per questo team di talenti, Doodle sta creando più tempo per coltivare le relazioni tra i partner e i potenziali dipendenti.

Inoltre, ha detto che il supporto che riceve da Doodle è qualcosa che tutti i membri del suo team apprezzano molto. "Siamo in grado di fare da soli, di andare e venire a seconda delle nostre necessità, ma con il modo in cui Doodle è impostato, è fantastico sapere che possiamo rivolgerci e chiedere aiuto quando ne abbiamo bisogno".

La console amministrativa di Doodle fa la differenza

"L'Admin Console ha davvero semplificato l'intero processo di utilizzo di Doodle". Ci è stato detto che per questo team di talenti ora è molto più facile svolgere rapidamente le attività che richiedono tempo. "La facilità di accesso, la possibilità di aggiungere e rimuovere utenti dal nostro account con pochi clic e l'aggiunta del branding per farlo sembrare parte della nostra rete mi permettono di entrare e uscire, fare ciò che mi serve e andare avanti con la mia giornata". Non dover più andare avanti e indietro, ma poter fare tutto da un unico posto è il motivo per cui l'Admin Console ha portato Doodle a un livello superiore per questo team.

Ha aggiunto che ogni due giorni crea dei report per monitorare l'attività di Doodle. Ha detto che questo gli permette di vedere quali sono i partner che si rivolgono ai talenti. "Essere in grado di creare dei report in Doodle ci permette di vedere chi sta sostenendo le nostre iniziative di assunzione ed è aggressivo nelle sue conversazioni con i nuovi talenti. Prima dovevamo affidarci a qualcuno di Doodle che si occupasse di questo, ma ora possiamo farlo da soli, il che ha davvero semplificato il processo".

"Lo consiglio vivamente se hai bisogno di una soluzione per prenotare le riunioni in modo più efficiente".

Fa davvero risparmiare tempo

In un team come questo, Doodle fa risparmiare ore di tempo trasformando la pianificazione in un'attività che richiede pochi secondi. La console amministrativa aiuta a migliorare ulteriormente questo aspetto.

"Da come usavo Doodle prima a come lo uso ora, probabilmente sto risparmiando circa 35-40 minuti al giorno". Grazie alla possibilità di eseguire più attività in un unico luogo e di gestire autonomamente i report, la console amministrativa elimina gran parte delle incombenze amministrative. In questo modo il team può dedicare più tempo ad aiutare i partner e i talenti.

"Se qualcuno sta pensando di acquistare Doodle, direi che la facilità d'uso sia dal punto di vista dell'utente che dell'amministratore è davvero importante. Può essere utilizzato da chiunque e in qualsiasi modo. Lo consiglio vivamente se hai bisogno di una soluzione per prenotare le riunioni in modo più efficiente".

Dai partner ai talenti, fino al team interno, tutti sono molto soddisfatti dell'esperienza che ricevono da Doodle.