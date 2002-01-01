Mise en relation d'une équipe de recruteurs et de nouveaux employés potentiels

Ce client Doodle aide une équipe de recruteurs à mettre en relation des entreprises avec des personnes appartenant à des groupes marginalisés, tels que les vétérans de l'armée, les mères qui reprennent le travail ou les minorités.

Ils créent des opportunités pour ces personnes de trouver un emploi dans une variété d'organisations - des endroits où ils auraient normalement du mal à trouver du travail.

Nous avons parlé à un membre de l'équipe et il nous a dit que Doodle les aide à créer un pont entre les partenaires à la recherche de talents et les individus qui cherchent à franchir une nouvelle étape dans leur carrière.

Défi Connecter une équipe de recruteurs et leurs partenaires à de nouveaux employés potentiels.

Solution La console d'administration crée un moyen simple, rapide et pratique pour l'équipe d'ajouter des utilisateurs à leur compte afin d'établir des connexions.

RésultatUne gestion plus rapide des comptes permet de consacrer plus de temps aux tâches importantes plutôt qu'à l'administration.

"Doodle sert de pont. Tout le monde est sur la même longueur d'onde, ce qui permet de se connecter de manière rapide et efficace.

Doodle : Un pont qui rassemble les gens

On nous a dit que l'équipe passait son temps à faciliter les relations entre ses partenaires et les employés potentiels. Doodle joue un rôle important dans cette mise en relation.

"Pendant qu'ils s'inscrivent, je leur distribue des licences Doodle. Doodle sert de pont. Tout le monde est sur la même longueur d'onde, ce qui leur permet de se connecter rapidement et efficacement, ce qui prendrait beaucoup plus de temps s'ils le faisaient par courrier électronique". Pour cette équipe de talents, Doodle leur donne plus de temps pour entretenir les relations entre leurs partenaires et les employés potentiels.

Il a également déclaré que le soutien qu'il reçoit de Doodle est quelque chose que tous les membres de son équipe apprécient vraiment. "Nous sommes capables de nous servir nous-mêmes, d'aller et venir selon nos besoins, mais avec la façon dont Doodle est configuré, c'est formidable de savoir que nous pouvons tendre la main et obtenir de l'aide quand nous en avons besoin".

La console d'administration de Doodle fait une réelle différence

"La console d'administration a vraiment simplifié l'ensemble du processus d'utilisation de Doodle. On nous a dit que pour cette équipe de talents, il est maintenant beaucoup plus facile d'effectuer rapidement les tâches qui prennent du temps. "La facilité d'accès, la possibilité d'ajouter et de supprimer des utilisateurs de notre compte en quelques clics et l'ajout d'une image de marque pour qu'il ait l'air de faire partie de notre réseau signifient que je peux entrer et sortir, faire ce que j'ai à faire et continuer ma journée. Ne plus avoir à faire des allers-retours, être capable de tout faire à partir d'un seul endroit est la raison pour laquelle la console d'administration a permis à Doodle de passer au niveau supérieur pour cette équipe.

Il a ajouté qu'il tirait des rapports tous les deux jours afin de suivre l'activité de Doodle. Il a ajouté que cela lui permettait de voir quels partenaires s'adressaient aux talents. "Le fait de pouvoir consulter les rapports dans Doodle nous permet de voir qui soutient nos initiatives de recrutement et qui se montre agressif dans ses conversations avec les nouveaux talents. Auparavant, nous devions compter sur quelqu'un de Doodle pour le faire, mais maintenant nous pouvons le faire en libre-service, ce qui a vraiment simplifié le processus.

"Je le recommande vraiment si vous avez besoin d'une solution pour réserver des réunions plus efficacement.

Un véritable gain de temps

Dans une équipe comme celle-ci, Doodle permet de gagner des heures de temps en transformant la planification en une tâche qui prend quelques secondes. La console d'administration permet d'aller encore plus loin.

"Entre l'utilisation que je faisais de Doodle auparavant et celle que j'en fais aujourd'hui, je gagne probablement entre 35 et 40 minutes par jour". Grâce à la possibilité d'effectuer plusieurs tâches en un seul endroit et de créer des rapports en libre-service, la console d'administration permet d'alléger les tâches administratives. L'équipe peut ainsi consacrer plus de temps à aider les partenaires et les talents.

"Si quelqu'un envisage d'acquérir Doodle, je dirais que la facilité d'utilisation, tant du point de vue de l'utilisateur que de l'administrateur, est vraiment importante. Il peut vraiment être pris en main par n'importe qui et utilisé comme bon vous semble. Je le recommande vraiment si vous avez besoin d'une solution pour organiser des réunions plus efficacement.

Qu'il s'agisse des partenaires, des talents ou de l'équipe interne, tous sont très satisfaits de l'expérience qu'ils retirent de Doodle.