Créer un Doodle

Programmation simple et sécurisée pour les professionnels de la santé

Aidez vos clients à réserver facilement leur temps pour que vous puissiez en consacrer davantage à les aider à prospérer.

Créer un Doodle
a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Utilisé par des prestataires de bien-être et des professionnels de la santé d'organisations de premier plan dans le monde entier.

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Réservation facile pour les patients et les clients

Laisse les patients ou les clients prendre rendez-vous en ligne sans avoir à attendre ou à envoyer plusieurs messages.

Un outil pour chaque type de réunion

Qu'il s'agisse de consultations individuelles, de réunions du personnel ou d'appels de suivi, gérez toutes vos réservations en un seul endroit. Que vous exerciez en cabinet privé ou que vous fassiez partie d'une grande clinique, vous n'avez pas besoin de passer d'un outil à l'autre.

La protection de la vie privée : une affaire sérieuse

Aucune information personnelle sur la santé n'est partagée et l'accès est entièrement basé sur les autorisations. Il s'agit d'une planification sécurisée qui répond aux besoins des équipes médicales modernes.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Conçu pour toutes les façons dont vous vous occupez de vos clients

Réserver sans effort

Partagez votre page de réservation pour que vos clients puissent voir vos disponibilités et réserver en quelques clics.

Proposer plusieurs types de sessions

Indiquez les séances privées, les cours collectifs ou les ateliers dans une feuille d'inscription afin que les clients choisissent ce qui leur convient le mieux.

Protéger les données des clients

Seule la disponibilité est partagée - les données personnelles et celles du client restent privées et sécurisées.

Réduire les absences

Les rappels automatiques aident les clients à se souvenir de leurs rendez-vous, ce qui améliore l'assiduité et la régularité.

Personnalisez vos pages de réservation

Ajoutez le nom, le logo et les couleurs de votre cabinet pour une expérience de réservation professionnelle et soignée.

Prise en charge de plusieurs fournisseurs

Avec le plan d'équipe, reliez les calendriers de tous les praticiens afin que les clients puissent réserver directement le bon prestataire.

Réserver sans effort

Partagez votre page de réservation pour que vos clients puissent voir vos disponibilités et réserver en quelques clics.

Proposer plusieurs types de sessions

Indiquez les séances privées, les cours collectifs ou les ateliers dans une feuille d'inscription afin que les clients choisissent ce qui leur convient le mieux.

Protéger les données des clients

Seule la disponibilité est partagée - les données personnelles et celles du client restent privées et sécurisées.

Réduire les absences

Les rappels automatiques aident les clients à se souvenir de leurs rendez-vous, ce qui améliore l'assiduité et la régularité.

Personnalisez vos pages de réservation

Ajoutez le nom, le logo et les couleurs de votre cabinet pour une expérience de réservation professionnelle et soignée.

Prise en charge de plusieurs fournisseurs

Avec le plan d'équipe, reliez les calendriers de tous les praticiens afin que les clients puissent réserver directement le bon prestataire.

Créer un Doodle

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Logo iCloud centré sur un fond à motif quadrillé.

iCloud

Logo Zoom centré sur un fond à motif quadrillé.

Zoom

Logo Outlook centré sur un fond à motif quadrillé.

Outlook

Logo Microsoft Teams centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Teams

Logo Zapier centré sur un fond à motif quadrillé.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo Google Meet centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Meet

Logo Stripe centré sur un fond à motif quadrillé.

Stripe

Logo Microsoft Exchange centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Exchange

Logo Google Agenda centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Calendar

Logo Microsoft Office 365 centré sur un fond à motif quadrillé.

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Les patients réservent sans téléphoner et les rappels réduisent le nombre d’absences.

Capterra Review

ER

Emily R.

Chef de clinique

Je peux réserver une réunion pour 12 cadres de santé en 20 minutes avec un seul lien.

Community Health

NL

Nasdaq L.

Assistante administrative

Doodle a toujours été le moyen le plus facile de sonder les participants potentiels lors de la planification d'une réunion de groupe.

RP

Rachel P

Physiothérapeute et propriétaire

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique.

Questions fréquentes

Puis-je recueillir des informations sur le client avant le rendez-vous ?

Oui. Ajoutez des questions personnalisées à votre page de réservation pour des éléments tels que les objectifs, les préférences ou les antécédents médicaux.

Comment puis-je m'assurer que les données des clients restent confidentielles ?

Seules vos heures disponibles sont partagées - les détails du calendrier personnel et les réponses des clients sont conservés en toute sécurité.

Puis-je proposer des sessions récurrentes ?

Oui. Définissez des disponibilités récurrentes pour que les clients puissent prendre des rendez-vous hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuels.

Puis-je limiter la taille des groupes ?

Oui. Fixez une limite de places dans votre feuille d'inscription afin que les cours ne dépassent pas votre capacité d'accueil.

Puis-je personnaliser l'apparence de ma page de réservation ?

Oui. Ajoutez les couleurs et le logo de votre marque pour créer une expérience cohérente et fiable pour les clients.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Vous n'avez pas trouvé la réponse ?

Essayez un outil de planification conçu pour ceux qui n'ont pas de temps à perdre.

Facilitez les réservations et préservez la confidentialité des données de vos clients afin que vous puissiez consacrer plus de temps à vos clients qu'à votre agenda.

Aucune carte de crédit n'est requise.