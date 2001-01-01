Programmation simple et sécurisée pour les professionnels de la santé
Utilisé par des prestataires de bien-être et des professionnels de la santé d'organisations de premier plan dans le monde entier.
Réservation facile pour les patients et les clients
Laisse les patients ou les clients prendre rendez-vous en ligne sans avoir à attendre ou à envoyer plusieurs messages.
Un outil pour chaque type de réunion
Qu'il s'agisse de consultations individuelles, de réunions du personnel ou d'appels de suivi, gérez toutes vos réservations en un seul endroit. Que vous exerciez en cabinet privé ou que vous fassiez partie d'une grande clinique, vous n'avez pas besoin de passer d'un outil à l'autre.
La protection de la vie privée : une affaire sérieuse
Aucune information personnelle sur la santé n'est partagée et l'accès est entièrement basé sur les autorisations. Il s'agit d'une planification sécurisée qui répond aux besoins des équipes médicales modernes.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Conçu pour toutes les façons dont vous vous occupez de vos clients
Réserver sans effort
Partagez votre page de réservation pour que vos clients puissent voir vos disponibilités et réserver en quelques clics.
Proposer plusieurs types de sessions
Indiquez les séances privées, les cours collectifs ou les ateliers dans une feuille d'inscription afin que les clients choisissent ce qui leur convient le mieux.
Protéger les données des clients
Seule la disponibilité est partagée - les données personnelles et celles du client restent privées et sécurisées.
Réduire les absences
Les rappels automatiques aident les clients à se souvenir de leurs rendez-vous, ce qui améliore l'assiduité et la régularité.
Personnalisez vos pages de réservation
Ajoutez le nom, le logo et les couleurs de votre cabinet pour une expérience de réservation professionnelle et soignée.
Prise en charge de plusieurs fournisseurs
Avec le plan d'équipe, reliez les calendriers de tous les praticiens afin que les clients puissent réserver directement le bon prestataire.
Réserver sans effort
Partagez votre page de réservation pour que vos clients puissent voir vos disponibilités et réserver en quelques clics.
Proposer plusieurs types de sessions
Indiquez les séances privées, les cours collectifs ou les ateliers dans une feuille d'inscription afin que les clients choisissent ce qui leur convient le mieux.
Protéger les données des clients
Seule la disponibilité est partagée - les données personnelles et celles du client restent privées et sécurisées.
Réduire les absences
Les rappels automatiques aident les clients à se souvenir de leurs rendez-vous, ce qui améliore l'assiduité et la régularité.
Personnalisez vos pages de réservation
Ajoutez le nom, le logo et les couleurs de votre cabinet pour une expérience de réservation professionnelle et soignée.
Prise en charge de plusieurs fournisseurs
Avec le plan d'équipe, reliez les calendriers de tous les praticiens afin que les clients puissent réserver directement le bon prestataire.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Les patients réservent sans téléphoner et les rappels réduisent le nombre d’absences.
Je peux réserver une réunion pour 12 cadres de santé en 20 minutes avec un seul lien.
Doodle a toujours été le moyen le plus facile de sonder les participants potentiels lors de la planification d'une réunion de groupe.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Questions fréquentes
Puis-je recueillir des informations sur le client avant le rendez-vous ?
Oui. Ajoutez des questions personnalisées à votre page de réservation pour des éléments tels que les objectifs, les préférences ou les antécédents médicaux.
Comment puis-je m'assurer que les données des clients restent confidentielles ?
Seules vos heures disponibles sont partagées - les détails du calendrier personnel et les réponses des clients sont conservés en toute sécurité.
Puis-je proposer des sessions récurrentes ?
Oui. Définissez des disponibilités récurrentes pour que les clients puissent prendre des rendez-vous hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuels.
Puis-je limiter la taille des groupes ?
Oui. Fixez une limite de places dans votre feuille d'inscription afin que les cours ne dépassent pas votre capacité d'accueil.
Puis-je personnaliser l'apparence de ma page de réservation ?
Oui. Ajoutez les couleurs et le logo de votre marque pour créer une expérience cohérente et fiable pour les clients.