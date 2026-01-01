Ton activité protégée par une sécurité de niveau entreprise
Qu'il s'agisse de tes données, de ta vie privée ou de ta confiance, nous nous engageons à adapter nos protocoles de sécurité aux défis de demain et à t'offrir le meilleur service possible.
La sécurité des données chez Doodle
Conçu en Suisse, digne de confiance dans le monde entier
Contrôles des systèmes et de l'organisation (SOC)
Doodle a mené à bien son audit SOC 2 de type II ainsi que le programme MSP Verify. Le rapport SOC 2 porte sur les contrôles correspondant aux critères des services de confiance de l'AICPA en matière de sécurité, de disponibilité, d'intégrité du traitement, de confidentialité et de protection de la vie privée.
Cyber Verify niveau 3
Les aspects critiques de l'exploitation de nos services cloud, notamment la confidentialité des données, la sécurité du réseau, la disponibilité et le temps de fonctionnement, les plans de reprise après sinistre, l'évolutivité et la conformité, ont fait l'objet d'un audit et ont été jugés conformes aux réglementations du secteur.
Conforme au RGPD
Notre délégué à la protection des données et notre équipe chargée des informations commerciales veillent à ce que nous disposions des outils et des procédures nécessaires pour protéger tes données et ta vie privée.
Conforme à la CCPA
Nous accordons aux résidents californiens le contrôle de leurs données personnelles, notamment le droit d'accéder à ces données, de les supprimer ou de s'opposer à la vente de leurs informations, conformément à la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (California Consumer Privacy Act).
Conforme à la loi HIPAA
En ce qui concerne les informations de santé, nos mesures de protection répondent aux normes de la loi HIPAA en matière de protection de la confidentialité et de la sécurité de ces données.
COMMENT ÇA MARCHE
Comment nous assurons la sécurité de tes données
Chiffrement en transit
Lors de leur transmission, tes données sont protégées par un chiffrement TLS 1.2 (ou supérieur) SHA-256 avec RSA.
Chiffrement au repos
Au repos, tes données sont stockées via Amazon Web Services (AWS), qui utilise divers outils pour assurer la sécurité de tes informations.
Sécurité des réseaux
Notre infrastructure cloud est protégée par Cloudflare afin de garantir sa disponibilité et de la protéger contre les menaces Internet sophistiquées.
Accès aux données
Tu es propriétaire à 100 % de toutes tes données. Cela signifie que nous ne les supprimerons pas sans t'en avoir informé au préalable.
Propriété des données
Tu es propriétaire à 100 % de toutes tes données. Cela signifie que nous ne les supprimerons pas sans t'en avoir informé au préalable.
Confidentialité des données
Tes données servent uniquement à te fournir les services dont tu as besoin. Nous ne les vendons pas à des tiers. Pour en savoir plus, clique ici.
Architecture
Nous hébergeons nos services sur l'infrastructure d'Amazon Web Services (AWS), qui dispose de centres de données sécurisés en République d'Irlande et dans l'ensemble de l'Union européenne.
Gestion des vulnérabilités
Nous surveillons en permanence nos services et les mettons à jour avec les derniers correctifs de sécurité. Nous faisons régulièrement réaliser des tests d'intrusion par des prestataires externes de confiance.
Processus de changement
Notre environnement de production est soumis à un processus de gestion rigoureux qui nécessite une validation officielle au plus haut niveau.
Organisation
Notre délégué à la protection des données met en œuvre un processus ayant fait l'objet de tests rigoureux, assorti de chaînes de communication claires avec la direction.
Données provenant de tiers
Les informations fournies par des tiers, telles que les données de calendrier, sont sécurisées via un protocole OAuth2 que les utilisateurs peuvent révoquer à tout moment.
Mots de passe
Les mots de passe des utilisateurs de Doodle sont sécurisés grâce à des hachages de mots de passe avec sel, ce qui offre une sécurité renforcée.
Fournisseurs
Tous nos fournisseurs et sous-traitants font l'objet d'une vérification approfondie. Ils sont tenus de respecter nos procédures de sécurité rigoureuses.
Salariés
L'ensemble de notre personnel suit une formation complète à la sécurité afin que tes données et ta vie privée soient toujours protégées.
Non-divulgation
L'ensemble de notre personnel et de nos prestataires est tenu de signer un accord de non-divulgation. Cela protège tes données et ta vie privée.
Tes données. Sécurisées.
Crée ton compte Doodle l'esprit tranquille : tes informations sont en sécurité.