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Ton activité protégée par une sécurité de niveau entreprise

Qu'il s'agisse de tes données, de ta vie privée ou de ta confiance, nous nous engageons à adapter nos protocoles de sécurité aux défis de demain et à t'offrir le meilleur service possible.

La sécurité des données chez Doodle

Conçu en Suisse, digne de confiance dans le monde entier

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Contrôles des systèmes et de l'organisation (SOC)

Doodle a mené à bien son audit SOC 2 de type II ainsi que le programme MSP Verify. Le rapport SOC 2 porte sur les contrôles correspondant aux critères des services de confiance de l'AICPA en matière de sécurité, de disponibilité, d'intégrité du traitement, de confidentialité et de protection de la vie privée.

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Cyber Verify niveau 3

Les aspects critiques de l'exploitation de nos services cloud, notamment la confidentialité des données, la sécurité du réseau, la disponibilité et le temps de fonctionnement, les plans de reprise après sinistre, l'évolutivité et la conformité, ont fait l'objet d'un audit et ont été jugés conformes aux réglementations du secteur.

integration-GDPR

Conforme au RGPD

Notre délégué à la protection des données et notre équipe chargée des informations commerciales veillent à ce que nous disposions des outils et des procédures nécessaires pour protéger tes données et ta vie privée.

integration-CCPA

Conforme à la CCPA

Nous accordons aux résidents californiens le contrôle de leurs données personnelles, notamment le droit d'accéder à ces données, de les supprimer ou de s'opposer à la vente de leurs informations, conformément à la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (California Consumer Privacy Act).

integration-HIPAA

Conforme à la loi HIPAA

En ce qui concerne les informations de santé, nos mesures de protection répondent aux normes de la loi HIPAA en matière de protection de la confidentialité et de la sécurité de ces données.

COMMENT ÇA MARCHE

Comment nous assurons la sécurité de tes données

  • Chiffrement en transit

    Lors de leur transmission, tes données sont protégées par un chiffrement TLS 1.2 (ou supérieur) SHA-256 avec RSA.

  • Chiffrement au repos

    Au repos, tes données sont stockées via Amazon Web Services (AWS), qui utilise divers outils pour assurer la sécurité de tes informations.

  • Sécurité des réseaux

    Notre infrastructure cloud est protégée par Cloudflare afin de garantir sa disponibilité et de la protéger contre les menaces Internet sophistiquées.

  • Accès aux données

    Tu es propriétaire à 100 % de toutes tes données. Cela signifie que nous ne les supprimerons pas sans t'en avoir informé au préalable.  

  • Propriété des données

    Tu es propriétaire à 100 % de toutes tes données. Cela signifie que nous ne les supprimerons pas sans t'en avoir informé au préalable.

  • Confidentialité des données

    Tes données servent uniquement à te fournir les services dont tu as besoin. Nous ne les vendons pas à des tiers. Pour en savoir plus, clique ici.

  • Architecture

    Nous hébergeons nos services sur l'infrastructure d'Amazon Web Services (AWS), qui dispose de centres de données sécurisés en République d'Irlande et dans l'ensemble de l'Union européenne.

  • Gestion des vulnérabilités

    Nous surveillons en permanence nos services et les mettons à jour avec les derniers correctifs de sécurité. Nous faisons régulièrement réaliser des tests d'intrusion par des prestataires externes de confiance.

  • Processus de changement

    Notre environnement de production est soumis à un processus de gestion rigoureux qui nécessite une validation officielle au plus haut niveau. 

  • Organisation

    Notre délégué à la protection des données met en œuvre un processus ayant fait l'objet de tests rigoureux, assorti de chaînes de communication claires avec la direction.

  • Données provenant de tiers

    Les informations fournies par des tiers, telles que les données de calendrier, sont sécurisées via un protocole OAuth2 que les utilisateurs peuvent révoquer à tout moment. 

  • Mots de passe

    Les mots de passe des utilisateurs de Doodle sont sécurisés grâce à des hachages de mots de passe avec sel, ce qui offre une sécurité renforcée.

  • Fournisseurs

    Tous nos fournisseurs et sous-traitants font l'objet d'une vérification approfondie. Ils sont tenus de respecter nos procédures de sécurité rigoureuses.

  • Salariés

    L'ensemble de notre personnel suit une formation complète à la sécurité afin que tes données et ta vie privée soient toujours protégées.   

  • Non-divulgation

    L'ensemble de notre personnel et de nos prestataires est tenu de signer un accord de non-divulgation. Cela protège tes données et ta vie privée.

Tes données. Sécurisées.

Crée ton compte Doodle l'esprit tranquille : tes informations sont en sécurité.

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