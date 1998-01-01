Logiciel de planification conçu pour les services professionnels
Des consultants et des professionnels orientés vers le client d'organisations de premier plan lui font confiance.
Permettre aux clients de réserver à tout moment
Proposez vos disponibilités en ligne afin que les clients puissent programmer des consultations au moment qui leur convient le mieux, ainsi qu'à vous.
Évitez les doubles réservations
Partagez plusieurs pages de réservation tandis que votre calendrier se met à jour instantanément pour éviter les conflits.
Passez plus de temps à servir vos clients
La programmation ne prend que quelques secondes, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur l'obtention de résultats.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Conçu pour tous les types de réunions de clients
Réservez des consultations instantanément
Partagez votre page de réservation pour que les clients choisissent un créneau sans avoir à envoyer d'e-mails.
Proposer plusieurs options de service
Dressez la liste des sessions dans une feuille d'inscription - des appels de découverte aux examens de suivi - afin que les clients choisissent ce dont ils ont besoin.
Protéger les heures facturables
Utilisez l'intégration Stripe pour collecter le paiement lors de la réservation, afin de vous assurer que votre temps est valorisé.
Se rencontrer par-delà les fuseaux horaires
Doodle adapte automatiquement la disponibilité à l'heure locale de votre client pour un travail international sans faille.
Personnalisez vos pages de réservation
Ajoutez votre logo et vos couleurs pour une expérience professionnelle en contact avec le client.
Planifier avec votre équipe
Avec le plan Équipe, reliez plusieurs calendriers afin que les clients puissent réserver auprès de la bonne personne dès la première fois.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Laisser les clients réserver en ligne me fait gagner des heures chaque semaine.
Sans Doodle, je devrais tout gérer moi-même ou engager quelqu'un pour m'aider.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Questions fréquentes
Puis-je recueillir des informations sur les clients avant une réunion ?
Oui. Ajoutez des questions personnalisées à votre page de réservation pour recueillir les détails dont vous avez besoin à l'avance.
Comment éviter les absences ?
Activez les rappels automatiques pour que vos clients n’oublient pas leur rendez-vous.
Puis-je proposer des prix différents pour des services différents ?
Oui. Créez des pages de réservation distinctes avec des paramètres de paiement uniques pour chaque service.
Puis-je limiter le délai de réservation des clients ?
Oui. Fixez des délais de réservation pour éviter les changements de dernière minute.
Puis-je personnaliser mes liens de réservation ?
Oui. Personnalisez avec votre logo et vos couleurs pour refléter l'identité de votre entreprise.