Créer un Doodle

Logiciel de planification conçu pour les services professionnels

Permettez aux clients de réserver rapidement du temps avec vous, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce que vous faites le mieux.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Des consultants et des professionnels orientés vers le client d'organisations de premier plan lui font confiance.

A group of logos including McKinsey & Company, Deloitte Consulting, KPMG Advisory, PwC Advisory / Strategy, Roland Berger
Permettre aux clients de réserver à tout moment

Proposez vos disponibilités en ligne afin que les clients puissent programmer des consultations au moment qui leur convient le mieux, ainsi qu'à vous.

Évitez les doubles réservations

Partagez plusieurs pages de réservation tandis que votre calendrier se met à jour instantanément pour éviter les conflits.

Passez plus de temps à servir vos clients

La programmation ne prend que quelques secondes, ce qui vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur l'obtention de résultats.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Conçu pour tous les types de réunions de clients

Réservez des consultations instantanément

Partagez votre page de réservation pour que les clients choisissent un créneau sans avoir à envoyer d'e-mails.

Proposer plusieurs options de service

Dressez la liste des sessions dans une feuille d'inscription - des appels de découverte aux examens de suivi - afin que les clients choisissent ce dont ils ont besoin.

Protéger les heures facturables

Utilisez l'intégration Stripe pour collecter le paiement lors de la réservation, afin de vous assurer que votre temps est valorisé.

Se rencontrer par-delà les fuseaux horaires

Doodle adapte automatiquement la disponibilité à l'heure locale de votre client pour un travail international sans faille.

Personnalisez vos pages de réservation

Ajoutez votre logo et vos couleurs pour une expérience professionnelle en contact avec le client.

Planifier avec votre équipe

Avec le plan Équipe, reliez plusieurs calendriers afin que les clients puissent réserver auprès de la bonne personne dès la première fois.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Logo iCloud centré sur un fond à motif quadrillé.

iCloud

Logo Zoom centré sur un fond à motif quadrillé.

Zoom

Logo Outlook centré sur un fond à motif quadrillé.

Outlook

Logo Microsoft Teams centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Teams

Logo Zapier centré sur un fond à motif quadrillé.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo Google Meet centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Meet

Logo Stripe centré sur un fond à motif quadrillé.

Stripe

Logo Microsoft Exchange centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Exchange

Logo Google Agenda centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Calendar

Logo Microsoft Office 365 centré sur un fond à motif quadrillé.

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Laisser les clients réserver en ligne me fait gagner des heures chaque semaine.

GetApp Review

DL

David L.

Consultant en affaires

Sans Doodle, je devrais tout gérer moi-même ou engager quelqu'un pour m'aider.

University of North Texas

JL

Jaclyn L.

Chef de la stratégie

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique.

Questions fréquentes

Puis-je recueillir des informations sur les clients avant une réunion ?

Oui. Ajoutez des questions personnalisées à votre page de réservation pour recueillir les détails dont vous avez besoin à l'avance.

Comment éviter les absences ?

Activez les rappels automatiques pour que vos clients n’oublient pas leur rendez-vous.

Puis-je proposer des prix différents pour des services différents ?

Oui. Créez des pages de réservation distinctes avec des paramètres de paiement uniques pour chaque service.

Puis-je limiter le délai de réservation des clients ?

Oui. Fixez des délais de réservation pour éviter les changements de dernière minute.

Puis-je personnaliser mes liens de réservation ?

Oui. Personnalisez avec votre logo et vos couleurs pour refléter l'identité de votre entreprise.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Vous n'avez pas trouvé la réponse ?

Essayez un outil de planification qui respecte votre flux de travail

Facilitez la réservation - et le paiement - des clients en quelques minutes.

Aucune carte de crédit n'est requise.