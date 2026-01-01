Envoie-le une fois. C'est réservé.
Avec Doodle
Propose plusieurs créneaux et laisse ton interlocuteur choisir celui qui lui convient.
Sans Doodle
Envoie 30 e-mails avec différentes options, puis oublie de relancer quand un créneau est réservé.
COMMENT ÇA MARCHE
Facilite tes rencontres
Doodle t'évite les allers-retours quand il s'agit de trouver un moment pour se réunir. Résultat : des réunions plus productives.
1. Propose un entretien individuel à n'importe qui
Ton interlocuteur n'a pas besoin de s'inscrire ni de rejoindre Doodle. Il te suffit de créer l'invitation et de la lui transmettre.
2. Compare les créneaux
Connecte ton agenda et consulte tes disponibilités directement dans Doodle.
3. Ajoute les informations
Prépare tes participants à chaque réunion avec l'ordre du jour, le lieu et bien plus encore.
4. Réserve le créneau
Doodle envoie automatiquement des invitations de calendrier à toute personne qui répond avec une adresse e-mail.
FONCTIONNALITÉS
Une meilleure maîtrise de ton temps
Mets fin aux doubles réservations
Si ton agenda se remplit sur un créneau proposé, Doodle le supprime automatiquement et t'évite des échanges inutiles.
Trouve un créneau et fais-toi payer
Encaisse automatiquement les paiements dès que quelqu'un réserve un entretien individuel avec toi. Grâce à Stripe, les paiements sont sécurisés, fiables et accessibles partout.
Obtiens ta réservation avec des dates limites et des rappels
Relance ceux qui tardent à répondre. Active les rappels automatiques ou fixe une date limite pour être sûr de recueillir les créneaux préférés de chacun.
Mets chaque réunion sur la voie du succès
Des liens automatiques vers des visioconférences, des invitations via l'agenda envoyées à tous les participants, et bien plus encore. Avec Doodle, chaque réunion est prête à démarrer dans les meilleures conditions.
Grâce à Doodle 1:1, l'équipe du laboratoire a gagné un temps considérable (dans certains cas, un mois entier) en programmant des centaines d'inspections en quelques minutes.
MODE D'EMPLOI
Doodle 1:1 pour tous tes entretiens individuels au travail
C'est une formule gagnante. Lance ta prochaine grande collaboration, quel que soit ton domaine d'activité.
Rencontre les candidats plus vite, sans sortir de ton rythme de travail.
La sécurité des données chez Doodle
Confidentialité et sécurité conçues pour les entreprises
Certaines des plus grandes entreprises du marché font confiance à Doodle et s'appuient sur cette solution pour la gestion de leur agenda
Ton agenda reste confidentiel
Nous ne stockons jamais les données de tes agendas sur nos serveurs.
Cyber Verify niveau 3
AWS est certifiée conforme à des normes et codes de bonnes pratiques rigoureux et reconnus à l'échelle internationale.
Sécurité Cloudflare
Doodle utilise Cloudflare pour bénéficier d'une protection supplémentaire contre les attaques par déni de service (DoS).
Il existe un moyen plus simple de planifier
Règle la question de l'organisation pour te concentrer sur le travail en commun.