Réunions sans interrompre votre flux
Planifiez des revues de sprint, des démonstrations clients ou des synchronisations rapides sans perturber le travail en profondeur.
Coordination entre les fuseaux horaires
Doodle gère automatiquement la planification globale afin que les équipes distribuées puissent se réunir facilement.
Gardez tout en un seul endroit
Un seul lien contient les détails de votre réunion, les invitations et les mises à jour. Visualisez tout dans un tableau de bord unique - plus besoin de fouiller dans votre boîte de réception.
Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget
Gratuit
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus
Pas de publicité
Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe
Feuilles d'inscription illimitées
Pages de réservation illimitées
Nombre illimité de réunions 1:1
Image de marque personnalisée
Réunions Microsoft Teams et Webex
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions avancées des réunions générées par l’IA
Équipe
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Conçu pour toutes les méthodes de travail des équipes techniques
Planifier les rétrospectives et les revues de sprint
Utilisez un sondage de groupe pour fixer une heure qui convient à l'ensemble de l'équipe de développement avant la fin du sprint.
Réservez des revues de code 1:1
Partagez votre page de réservation pour que vos coéquipiers puissent prendre un créneau sans interrompre votre flux.
Coordination entre les fuseaux horaires
Doodle s'adapte automatiquement à l'heure locale de chaque personne, de sorte que les équipes distribuées se réunissent sans appels nocturnes.
Organiser des démonstrations pour les parties prenantes
Proposez plusieurs créneaux de démonstration dans une feuille d'inscription afin que les chefs de produit, les concepteurs et les responsables de l'assurance qualité puissent s'inscrire au moment qui leur convient le mieux.
Gardez vos calendriers confidentiels
Connectez Google, Outlook ou iCloud - seule votre disponibilité est partagée, pas votre emploi du temps complet.
Personnalisez vos pages de réservation avec votre image de marque
Ajoutez le logo et les couleurs de votre équipe pour une touche professionnelle lors des réservations avec des clients, des partenaires ou des investisseurs.
Travaillez avec vos outils préférés
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Questions fréquentes
Puis-je limiter le nombre de réunions que je prends par jour ?
Oui, fixez des limites de réservation journalières pour protéger le temps de travail profond.
Comment préparer les participants avant une réunion ?
Ajoutez des questions personnalisées aux pages de réservation ou aux feuilles d'inscription pour recueillir à l'avance des informations pertinentes.
Puis-je organiser des réunions sur invitation uniquement ?
Oui. Limitez les liens de réservation à des personnes spécifiques afin que seuls les participants autorisés puissent prendre un créneau.
Comment éviter les interruptions de dernière minute ?
Fixez un délai de préavis minimum afin que les réservations ne puissent être faites qu'assez longtemps à l'avance pour pouvoir se préparer.
Puis-je synchroniser avec des outils de gestion des tâches ?
Bien que Doodle ne s'intègre pas directement à Jira ou Trello, vous pouvez lier manuellement les réunions aux tâches pour plus de visibilité.