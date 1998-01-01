Créer un Doodle

Programmation simple pour les équipes techniques

Des réunions de travail à la planification des sprints, Doodle permet à votre équipe de développement d'avancer sans retard.

A group poll with a list view of availabilities for a team retrospective meeting

Utilisé par des ingénieurs, des équipes de produits et des développeurs dans des environnements technologiques de premier plan.

A group of logos including Alphabet Inc. (Google), Apple Inc., Microsoft Corporation, NVIDIA, Palantir Technologies
Réunions sans interrompre votre flux

Planifiez des revues de sprint, des démonstrations clients ou des synchronisations rapides sans perturber le travail en profondeur.

Coordination entre les fuseaux horaires

Doodle gère automatiquement la planification globale afin que les équipes distribuées puissent se réunir facilement.

Gardez tout en un seul endroit

Un seul lien contient les détails de votre réunion, les invitations et les mises à jour. Visualisez tout dans un tableau de bord unique - plus besoin de fouiller dans votre boîte de réception.

Des plans conçus pour vous faire gagner du temps et s'adapter à votre budget

Gratuit

Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend

  • Sondages de groupe illimités

  • Nombre illimité de feuilles d'inscription

  • Une Page de Réservation

  • Une conférence 1:1

  • Conférence web Google Meet et Zoom

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions de réunions basiques générées par IA

Pro

Pour les professionnels qui veulent une planification plus intelligente €6.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités de Gratuit, plus

  • Pas de publicité

  • Nombre illimité de créneaux horaires pour les sondages de groupe

  • Feuilles d'inscription illimitées

  • Pages de réservation illimitées

  • Nombre illimité de réunions 1:1

  • Image de marque personnalisée

  • Réunions Microsoft Teams et Webex

  • Collecte des paiements avec Stripe

  • Descriptions avancées des réunions générées par l’IA

Équipe

Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus

  • Console d'administration

  • Rôles et autorisations

  • Co-hébergement d'événements

  • Réserver au nom d’autres personnes

  • Rapports d'activité

Conçu pour toutes les méthodes de travail des équipes techniques

Planifier les rétrospectives et les revues de sprint

Utilisez un sondage de groupe pour fixer une heure qui convient à l'ensemble de l'équipe de développement avant la fin du sprint.

Réservez des revues de code 1:1

Partagez votre page de réservation pour que vos coéquipiers puissent prendre un créneau sans interrompre votre flux.

Coordination entre les fuseaux horaires

Doodle s'adapte automatiquement à l'heure locale de chaque personne, de sorte que les équipes distribuées se réunissent sans appels nocturnes.

Organiser des démonstrations pour les parties prenantes

Proposez plusieurs créneaux de démonstration dans une feuille d'inscription afin que les chefs de produit, les concepteurs et les responsables de l'assurance qualité puissent s'inscrire au moment qui leur convient le mieux.

Gardez vos calendriers confidentiels

Connectez Google, Outlook ou iCloud - seule votre disponibilité est partagée, pas votre emploi du temps complet.

Personnalisez vos pages de réservation avec votre image de marque

Ajoutez le logo et les couleurs de votre équipe pour une touche professionnelle lors des réservations avec des clients, des partenaires ou des investisseurs.

Travaillez avec vos outils préférés

Réunions en un clic, où que vous soyez.

Logo iCloud centré sur un fond à motif quadrillé.

iCloud

Logo Zoom centré sur un fond à motif quadrillé.

Zoom

Logo Outlook centré sur un fond à motif quadrillé.

Outlook

Logo Microsoft Teams centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Teams

Logo Zapier centré sur un fond à motif quadrillé.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logo Google Meet centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Meet

Logo Stripe centré sur un fond à motif quadrillé.

Stripe

Logo Microsoft Exchange centré sur un fond à motif quadrillé.

Microsoft Exchange

Logo Google Agenda centré sur un fond à motif quadrillé.

Google Calendar

Logo Microsoft Office 365 centré sur un fond à motif quadrillé.

Office 365

Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment

Mais ne nous croyez pas sur parole.

Badges G2 printemps 2025 montrant trois récompenses : Leader du Grid pour les petites entreprises, Les utilisateurs nous aiment, et Haute performance.

Doodle est simple - dans le meilleur sens du terme. Il est intuitif, peu contraignant et facile à démarrer.

Citizen Schools

MC

Meme C.

Assistante administrative

Parfait pour programmer des horaires sur plusieurs fuseaux horaires sans confusion.

Capterra Review

AM

Anna M.

Ingénieur logiciel

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatre badges de conformité en matière de sécurité : Certification MSPAlliance Cyber Verify de niveau 3, icône de conformité GDPR européenne avec un cadenas et des étoiles de l'UE, icône de conformité CCPA et certification AICPA SOC (System and Organization Controls).

Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille

Fiable pour répondre à vos besoins les plus complexes en sécurité et conformité – sans dépendre d’une équipe informatique.

Questions fréquentes

Puis-je limiter le nombre de réunions que je prends par jour ?

Oui, fixez des limites de réservation journalières pour protéger le temps de travail profond.

Comment préparer les participants avant une réunion ?

Ajoutez des questions personnalisées aux pages de réservation ou aux feuilles d'inscription pour recueillir à l'avance des informations pertinentes.

Puis-je organiser des réunions sur invitation uniquement ?

Oui. Limitez les liens de réservation à des personnes spécifiques afin que seuls les participants autorisés puissent prendre un créneau.

Comment éviter les interruptions de dernière minute ?

Fixez un délai de préavis minimum afin que les réservations ne puissent être faites qu'assez longtemps à l'avance pour pouvoir se préparer.

Puis-je synchroniser avec des outils de gestion des tâches ?

Bien que Doodle ne s'intègre pas directement à Jira ou Trello, vous pouvez lier manuellement les réunions aux tâches pour plus de visibilité.

Vous n'avez pas trouvé la réponse ?

Gardez votre code propre et votre calendrier plus propre

Protégez votre concentration tout en consacrant du temps aux réunions qui comptent.

Aucune carte de crédit n'est requise.