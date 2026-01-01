Lance un sondage pour organiser une réunion
Les sondages de groupe te permettent de proposer une série de créneaux et de déterminer celui qui convient au plus grand nombre.
Invite n’importe qui
Les sondages de groupe se suffisent à eux-mêmes. Envoie le sondage et tout le monde peut participer, avec ou sans compte.
Découvre l’identité des répondants
Visualise facilement l’ensemble des réponses. Certaines personnes ne répondent pas ? Il suffit de vérifier.
Ajouter à l'agenda
Doodle envoie automatiquement des invitations au calendrier à toute personne qui répond par e-mail.
Ajoute des informations
Prépare les participants à chaque réunion en révélant l’ordre du jour, l’adresse et bien d’autres informations.
Invite n’importe qui
Les sondages de groupe se suffisent à eux-mêmes. Envoie le sondage et tout le monde peut participer, avec ou sans compte.
Découvre l’identité des répondants
Visualise facilement l’ensemble des réponses. Certaines personnes ne répondent pas ? Il suffit de vérifier.
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Doodle envoie automatiquement des invitations au calendrier à toute personne qui répond par e-mail.
Ajoute des informations
Prépare les participants à chaque réunion en révélant l’ordre du jour, l’adresse et bien d’autres informations.
Facile à créer. Facile à utiliser.
Crée une invitation en quelques secondes, envoie-la et obtiens une réponse dans les minutes qui suivent. La réservation est un jeu d’enfant.
Fixe des délais et des rappels
Fais entendre raison aux récalcitrants. Active les rappels automatiques ou fixe une date limite pour inciter les participants à répondre.
Fais de chaque réunion un succès
Liens automatiques de vidéoconférence, invitations de calendrier à tous les participants, etc. Grâce à Doodle, chaque réunion peut démarrer sur les chapeaux de roue.
Les entreprises utilisent Doodle pour planifier toutes leurs activités.
Chaque sondage Doodle me fait gagner une heure. C'est énorme lorsque l'on planifie 20 événements par mois.
Le moyen le plus rapide d’organiser des réunions de travail
Les sondages de groupe accélèrent la planification.
Jongle avec l’agenda général, pas avec des emplois du temps surchargés.
Fini le va-et-vient
Avec Doodle:
Envoie un seul e-mail ou message et reçois toutes les réponses au même endroit.
Sans Doodle:
Multiplie les e-mails pour trouver un créneau et bats-toi pour obtenir les réponses.