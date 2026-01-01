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Créer un nouveau Doodle

Utilisez Doodle pour trouver rapidement le moment idéal pour votre prochaine grande collaboration.

Durée

Les bonnes personnes au bon moment. À chaque fois.

Lance un sondage pour organiser une réunion

Les sondages de groupe te permettent de proposer une série de créneaux et de déterminer celui qui convient au plus grand nombre.

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Invite n’importe qui

Les sondages de groupe se suffisent à eux-mêmes. Envoie le sondage et tout le monde peut participer, avec ou sans compte.

Track who's responded
Découvre l’identité des répondants

Visualise facilement l’ensemble des réponses. Certaines personnes ne répondent pas ? Il suffit de vérifier.

Book it - icon
Ajouter à l'agenda

Doodle envoie automatiquement des invitations au calendrier à toute personne qui répond par e-mail.

Add details icon
Ajoute des informations

Prépare les participants à chaque réunion en révélant l’ordre du jour, l’adresse et bien d’autres informations.

Facile à créer. Facile à utiliser.

Crée une invitation en quelques secondes, envoie-la et obtiens une réponse dans les minutes qui suivent. La réservation est un jeu d’enfant.

Fixe des délais et des rappels

Fais entendre raison aux récalcitrants. Active les rappels automatiques ou fixe une date limite pour inciter les participants à répondre.

Fais de chaque réunion un succès

Liens automatiques de vidéoconférence, invitations de calendrier à tous les participants, etc. Grâce à Doodle, chaque réunion peut démarrer sur les chapeaux de roue.

Les entreprises utilisent Doodle pour planifier toutes leurs activités.

Chaque sondage Doodle me fait gagner une heure. C'est énorme lorsque l'on planifie 20 événements par mois.
Michael D
Michael DPropriétaire et coach en leadership, secteur privé

Le moyen le plus rapide d’organiser des réunions de travail

Les sondages de groupe accélèrent la planification.

Jongle avec l’agenda général, pas avec des emplois du temps surchargés.

Fini le va-et-vient

Avec Doodle:

Envoie un seul e-mail ou message et reçois toutes les réponses au même endroit.

Sans Doodle:

Multiplie les e-mails pour trouver un créneau et bats-toi pour obtenir les réponses.

Organise ta prochaine réunion de travail en quelques minutes

Crée ton premier sondage de groupe en quelques minutes et gagne en productivité.

Pas besoin de carte de crédit.