Avis vérifié

Comme on est une organisation qui fonctionne entièrement à distance, avec du personnel, des membres du conseil d'administration, des partenaires et des donateurs un peu partout dans le pays, je dois souvent jongler entre plein d'agendas et de fuseaux horaires. Je trouve que Doodle est l'outil le plus intuitif — et, d'une certaine manière, tu es un peu le « Kleenex » ou le « Band-Aid » des outils de planification.