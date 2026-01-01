Les équipes les mieux organisées n'ont pas plus d'heures. Elles les utilisent mieux
Doodle connecte les agendas de ton équipe, coordonne les réunions automatiquement et protège le temps dont tes collaborateurs ont besoin pour faire du bon travail.
Développé en Suisse. Fiable partout.
La confidentialité n'est pas une option, c'est une architecture. Du SOC 2 à HIPAA, Doodle répond aux normes qu'exige ton organisation : l'intelligence ambiante suppose une confiance absolue dans les données.
Bientôt disponible : DOODLE TIME OS
Inscris-toi dès aujourd'hui pour bénéficier d'un accès prioritaire, et sois parmi les premiers à découvrir Doodle Time OS dès son lancement.
Lit chaque calendrier et trouve automatiquement le bon moment.
Les limites de densité des réunions sont appliquées et le temps de concentration reste protégé.
Visualise ta journée au fur et à mesure qu'elle se déroule. Ce qui est maintenant, ce qui est à venir et ce qui nécessite ton attention.
PLATEFORME
Une intelligence du temps qui fonctionne comme ton équipe.
Doodle ne se contente pas d'indiquer quand les gens sont libres. Il comprend la façon dont ton équipe travaille : densité des réunions, rythmes de concentration, équilibre de la charge. Plus ton équipe l'utilise, plus il devient pertinent.
Planification sensible aux préférences
Quand les priorités changent, ta journée suit
Orchestration agentique du calendrier
Coordination interne
Conçu pour chaque équipe, chaque workflow et chaque personne
PLANIFICATION EXTERNE : pour les équipes en contact client
Première impression de marque et de professionnalisme
Partage tes disponibilités via un lien unique à ton logo et à ton image. Candidats, clients et partenaires profitent d'une réservation épurée et professionnelle, et tombent directement sur la personne de ton équipe qui est vraiment disponible. Fini les transferts d'appels manuels.
PLANIFICATION INTERNE : POUR LA COLLABORATION ENTRE LES ÉQUIPES
Le meilleur moment pour chacun, trouvé automatiquement.
Ajoute les participants et une durée : Doodle trouve la date qui convient. Tes réunions internes passent de « Trouvons une date » à une invitation confirmée, sans un seul échange.
ÉQUIPES DISTRIBUÉES ET INTER-ENTREPRISES : Pour les organisations distantes et mondiales
Coordination interentreprises
Chacun peut voter pour l'heure qu'il préfère : interne ou externe, dans ton système de calendrier ou non. Aucun accès partagé n'est nécessaire et chacun voit automatiquement les heures dans son fuseau horaire.
PROTECTION DU TEMPS À L'ÉCHELLE DE L'ÉQUIPE
Définis des règles et des préférences en matière de temps, laisse Doodle les appliquer pour tout le monde.
Blocs de non-réunion, temps de concentration, limites d'heures de réunion. Définis comment ton organisation protège son temps et Doodle l'appliquera à tout le monde. Personne n'a à surveiller son propre calendrier.
Témoignages
Ce que disent nos clients
Comme on est une organisation qui fonctionne entièrement à distance, avec du personnel, des membres du conseil d'administration, des partenaires et des donateurs un peu partout dans le pays, je dois souvent jongler entre plein d'agendas et de fuseaux horaires. Je trouve que Doodle est l'outil le plus intuitif — et, d'une certaine manière, tu es un peu le « Kleenex » ou le « Band-Aid » des outils de planification.
Directeur exécutif de la Fondation de la Société géologique d'Amérique
Je pense que Doodle va me faire gagner entre 30 et 40 heures. Et ça, c'est juste pour moi.
Travis, SRG Inc.
On a gagné plusieurs jours de coordination par e-mail pour plus de 100 entretiens avec des jurys, et on a tout organisé en moins d'une heure.
Nicholas M, directeur des données, administration du comté
Avant, je réservais du temps rien que pour organiser des réunions, ce qui est un peu ridicule quand on y pense. Doodle me permet de récupérer ce temps, et les gens font confiance à cet outil. Ça marche, tout simplement.
Audra D, présidente du Conseil de l'industrie du bois
C'est tellement simple. J'ai organisé une réunion d'intégration pour 30 personnes en moins de 10 minutes. Doodle, c'est l'outil incontournable qui te permet vraiment d'aller plus vite.
Alfredo B, doyen des affaires étudiantes, Université de Redlands
Sans Doodle, je devrais tout gérer moi-même ou embaucher quelqu'un pour m'aider. Ça me fait gagner du temps et des ressources, car je n'ai plus besoin d'assistant.
Jaclyn L, directrice de la stratégie, University of North Texas
Les emplois du temps de tout le monde sont regroupés au même endroit. Je n'ai plus besoin de rassembler 12 réponses et de créer une feuille Google Sheet.
Meghan L, assistante administrative, Crain Communications
Chaque sondage Doodle me fait gagner une heure. C'est énorme quand on organise 20 événements par mois.
Michael D, propriétaire et coach en leadership
Doodle m'évite tous ces échanges fastidieux, ce qui me permet de me concentrer sur les aspects de mon travail qui comptent vraiment : l'assistance à la direction, l'organisation d'événements et la communication interne.
Amanda M, assistante administrative, association à but non lucratif