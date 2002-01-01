Conectar a un equipo de reclutadores con posibles nuevas contrataciones

Este cliente de Doodle ayuda a un equipo de reclutadores a poner en contacto a empresas con personas de grupos marginados, como veteranos militares, madres que vuelven al trabajo o minorías.

Crean oportunidades para que estas personas consigan empleo en diversas organizaciones, lugares en los que normalmente tendrían dificultades para encontrar trabajo.

Hablamos con un miembro de su equipo y nos dijo que Doodle les ayuda a crear un puente entre los socios que buscan talento y las personas que buscan el siguiente paso en sus carreras.

Reto Conectar a un equipo de reclutadores y a sus socios con posibles nuevos empleados.

Solución La Consola de Administración crea una forma sencilla, rápida y cómoda de que el equipo añada usuarios a su cuenta para establecer conexiones.

ResultadoUna gestión más rápida de las cuentas permite dedicar más tiempo a tareas importantes en lugar de a la administración.

"Doodle funciona como puente. Tenemos a todo el mundo en la misma página para que puedan conectarse de forma rápida y eficaz"

Doodle: Un puente que une a las personas

Nos dijeron que el equipo dedica su tiempo a facilitar las relaciones entre sus socios y los empleados potenciales. Doodle desempeña un papel importante en esa conexión.

"Mientras se registran, les distribuyo licencias de Doodle. Doodle funciona como puente. Tenemos a todo el mundo en la misma página para que puedan conectarse de una forma rápida y eficaz que llevaría mucho más tiempo si lo hicieran por correo electrónico." Para este equipo de talentos, Doodle les está creando más tiempo para cultivar las relaciones entre sus socios y los empleados potenciales.

También dijo que el apoyo que recibe de Doodle es algo que todos los miembros de su equipo aprecian mucho. "Somos capaces de autoservirnos, de ir y venir cuando lo necesitamos, pero con la forma en que está configurado Doodle, es estupendo saber que podemos recurrir a él y obtener ayuda cuando la necesitamos".

La consola de administración de Doodle marca la diferencia

"La Consola de Administración ha simplificado realmente todo el proceso de uso de Doodle". Nos dijeron que para este equipo de talentos ahora es mucho más fácil realizar rápidamente tareas que requieren mucho tiempo. "La facilidad de acceso, la posibilidad de añadir y eliminar usuarios de nuestra cuenta con unos pocos clics y de añadir la marca para que parezca parte de nuestra red significa que puedo entrar y salir, hacer lo que tengo que hacer y seguir con mi día". El hecho de no tener que ir de un lado para otro y poder hacerlo todo desde un único lugar es la razón por la que la Admin Console ha llevado a Doodle al siguiente nivel para este equipo.

Añadió que saca informes cada dos días para hacer un seguimiento de la actividad en Doodle. Dijo que eso le permitía ver qué socios se ponen en contacto con el talento. "Poder sacar informes en Doodle nos permite ver quién respalda nuestras iniciativas de contratación y es agresivo en sus conversaciones con los nuevos talentos. Antes teníamos que depender de que alguien de Doodle hiciera esto, pero ahora podemos autogestionarlo, lo que ha agilizado mucho el proceso."

"Realmente lo recomendaría si necesitas una solución para reservar reuniones de forma más eficiente".

Realmente ahorra tiempo

En un equipo como éste, Doodle ahorra horas de tiempo al convertir la programación en una tarea que se realiza en segundos. La Consola de Administración ayuda a mejorar esto aún más.

"De cómo utilizaba Doodle antes a cómo lo utilizo ahora, probablemente estoy ahorrando entre 35 y 40 minutos al día". Con la posibilidad de realizar varias tareas en un solo lugar y de autogestionar cosas como los informes, la Consola de Administración elimina gran parte de la carga administrativa. Esto permite al equipo dedicar más tiempo a ayudar a los socios y al talento.

"Si alguien está pensando en adquirir Doodle, diría que la facilidad de uso, tanto desde el punto de vista del usuario como del administrador, es realmente importante. Cualquiera puede utilizarlo como quiera. Realmente lo recomendaría si necesitas una solución para reservar reuniones de forma más eficaz".

Desde socios y talentos hasta su equipo interno, todos están muy contentos con la experiencia que obtienen de Doodle.