Programación sencilla y segura para profesionales sanitarios

Ayuda a los clientes a reservar tiempo fácilmente para que puedas dedicar más tiempo a ayudarles a prosperar.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Utilizado por proveedores de bienestar y profesionales sanitarios de las principales organizaciones del mundo

Reserva fácil para pacientes y clientes

Permite a los pacientes o clientes concertar citas en línea sin tener que esperar en espera ni enviar múltiples mensajes.

Una herramienta para cada tipo de reunión

Desde consultas individuales a reuniones de personal y llamadas de seguimiento, gestiona todas tus reservas en un solo lugar. Tanto si tienes una consulta privada como si formas parte de una gran clínica, no hay necesidad de ir saltando de una herramienta a otra.

Seriedad sobre la privacidad

No se comparte ninguna información sanitaria personal, y el acceso está totalmente basado en permisos. Es una programación segura que se adapta a las necesidades de los equipos médicos modernos.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Hecho para todas las formas de cuidar a los clientes

Reserva sin esfuerzo

Comparte tu Página de Reservas para que los clientes puedan ver tu disponibilidad y reservar con sólo unos clics.

Ofrecer múltiples tipos de sesiones

Enumera las sesiones privadas, las clases en grupo o los talleres en una Hoja de Inscripción para que los clientes elijan lo que más les convenga.

Proteger los datos de los clientes

Sólo se comparte la disponibilidad: los datos personales y de los clientes permanecen privados y seguros.

Reduce las ausencias

Los recordatorios automáticos ayudan a los clientes a recordar las citas, mejorando la asistencia y la constancia.

Personaliza tus Páginas de Reserva

Añade el nombre, el logotipo y los colores de tu consulta para una experiencia de reserva pulida y profesional.

Admite varios proveedores

Con el plan Equipo, vincula los calendarios de todos los profesionales para que los clientes puedan reservar directamente con el proveedor adecuado.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Los pacientes reservan sin llamar, y los recordatorios reducen las inasistencias.

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático.

Preguntas frecuentes

¿Puedo recabar información sobre el cliente antes de la cita?

Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas para cosas como objetivos, preferencias o historial médico.

¿Cómo me aseguro de que los datos de los clientes siguen siendo privados?

Sólo se comparten tus horas disponibles: los datos del calendario personal y las respuestas de los clientes se mantienen a salvo.

¿Puedo ofrecer sesiones recurrentes?

Sí. Establece una disponibilidad recurrente para que los clientes puedan reservar citas semanales, quincenales o mensuales.

¿Puedo limitar el tamaño de las clases?

Sí. Establece un límite de plazas en tu Hoja de Inscripción para que las clases no superen tu capacidad preferida.

¿Puedo personalizar el aspecto de mi Página de Reservas?

Sí. Añade los colores y el logotipo de tu marca para crear una experiencia coherente y de confianza para los clientes.

¿No has encontrado la respuesta?

Prueba una herramienta de programación hecha para los que no tienen tiempo que perder.

Facilita las reservas y mantén los datos de los clientes en privado para que puedas dedicar más tiempo a tus clientes, no a tu calendario.

