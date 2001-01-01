Programación sencilla y segura para profesionales sanitarios
Utilizado por proveedores de bienestar y profesionales sanitarios de las principales organizaciones del mundo
Reserva fácil para pacientes y clientes
Permite a los pacientes o clientes concertar citas en línea sin tener que esperar en espera ni enviar múltiples mensajes.
Una herramienta para cada tipo de reunión
Desde consultas individuales a reuniones de personal y llamadas de seguimiento, gestiona todas tus reservas en un solo lugar. Tanto si tienes una consulta privada como si formas parte de una gran clínica, no hay necesidad de ir saltando de una herramienta a otra.
Seriedad sobre la privacidad
No se comparte ninguna información sanitaria personal, y el acceso está totalmente basado en permisos. Es una programación segura que se adapta a las necesidades de los equipos médicos modernos.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Hecho para todas las formas de cuidar a los clientes
Reserva sin esfuerzo
Comparte tu Página de Reservas para que los clientes puedan ver tu disponibilidad y reservar con sólo unos clics.
Ofrecer múltiples tipos de sesiones
Enumera las sesiones privadas, las clases en grupo o los talleres en una Hoja de Inscripción para que los clientes elijan lo que más les convenga.
Proteger los datos de los clientes
Sólo se comparte la disponibilidad: los datos personales y de los clientes permanecen privados y seguros.
Reduce las ausencias
Los recordatorios automáticos ayudan a los clientes a recordar las citas, mejorando la asistencia y la constancia.
Personaliza tus Páginas de Reserva
Añade el nombre, el logotipo y los colores de tu consulta para una experiencia de reserva pulida y profesional.
Admite varios proveedores
Con el plan Equipo, vincula los calendarios de todos los profesionales para que los clientes puedan reservar directamente con el proveedor adecuado.
Reserva sin esfuerzo
Comparte tu Página de Reservas para que los clientes puedan ver tu disponibilidad y reservar con sólo unos clics.
Ofrecer múltiples tipos de sesiones
Enumera las sesiones privadas, las clases en grupo o los talleres en una Hoja de Inscripción para que los clientes elijan lo que más les convenga.
Proteger los datos de los clientes
Sólo se comparte la disponibilidad: los datos personales y de los clientes permanecen privados y seguros.
Reduce las ausencias
Los recordatorios automáticos ayudan a los clientes a recordar las citas, mejorando la asistencia y la constancia.
Personaliza tus Páginas de Reserva
Añade el nombre, el logotipo y los colores de tu consulta para una experiencia de reserva pulida y profesional.
Admite varios proveedores
Con el plan Equipo, vincula los calendarios de todos los profesionales para que los clientes puedan reservar directamente con el proveedor adecuado.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Los pacientes reservan sin llamar, y los recordatorios reducen las inasistencias.
Puedo reservar una reunión para 12 directivos sanitarios en 20 minutos con un solo enlace.
Doodle ha sido siempre la forma más fácil de sondear a los posibles asistentes cuando se programa una reunión de grupo.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Preguntas frecuentes
¿Puedo recabar información sobre el cliente antes de la cita?
Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas para cosas como objetivos, preferencias o historial médico.
¿Cómo me aseguro de que los datos de los clientes siguen siendo privados?
Sólo se comparten tus horas disponibles: los datos del calendario personal y las respuestas de los clientes se mantienen a salvo.
¿Puedo ofrecer sesiones recurrentes?
Sí. Establece una disponibilidad recurrente para que los clientes puedan reservar citas semanales, quincenales o mensuales.
¿Puedo limitar el tamaño de las clases?
Sí. Establece un límite de plazas en tu Hoja de Inscripción para que las clases no superen tu capacidad preferida.
¿Puedo personalizar el aspecto de mi Página de Reservas?
Sí. Añade los colores y el logotipo de tu marca para crear una experiencia coherente y de confianza para los clientes.