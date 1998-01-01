Software de programación para servicios profesionales
Con la confianza de consultores y profesionales orientados al cliente de organizaciones líderes
Deja que los clientes reserven en cualquier momento
Ofrece tu disponibilidad online para que los clientes puedan programar las consultas cuando mejor les venga a ti y a ellos.
Nunca hagas doble reserva
Comparte varias páginas de reserva mientras tu calendario se actualiza al instante para evitar solapamientos.
Dedica más tiempo a atender a los clientes
Programar es cuestión de segundos, lo que te da más tiempo para centrarte en obtener resultados.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Gratis
Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye
Encuestas de grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Una Página de Reservas
Un 1:1
Conferencias web Google Meet y Zoom
Cobra pagos con Stripe
Descripciones básicas de reuniones generadas por IA
Pro
Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más
Sin anuncios
Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas
Hojas de inscripción ilimitadas
Páginas de reservas ilimitadas
Reuniones individuales ilimitadas
Marca personalizada
Conferencias Microsoft Teams y Webex
Cobro con Stripe
Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA
Equipo
Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más
Consola de administración
Roles y permisos
Co-anfitrión de eventos
Reservar en nombre de otros
Informes de actividad
Hecho para todo tipo de reuniones con clientes
Reserva consultas al instante
Comparte tu Página de Reservas para que los clientes elijan una franja horaria sin necesidad de intercambiar correos electrónicos.
Ofrecer múltiples opciones de servicio
Enumera las sesiones en una Hoja de Inscripción -desde llamadas de descubrimiento hasta revisiones de seguimiento- para que los clientes elijan lo que necesitan.
Proteger las horas facturables
Utiliza la integración con Stripe para cobrar el pago al reservar, asegurándote de que se valora tu tiempo.
Reúnete en distintos husos horarios
Doodle ajusta automáticamente la disponibilidad a la hora local de tu cliente para un trabajo internacional sin problemas.
Personaliza tus Páginas de Reserva
Añade tu logotipo y colores para una experiencia profesional de cara al cliente.
Planifica con tu equipo
Con el plan Equipo, vincula varios calendarios para que los clientes puedan reservar con la persona adecuada a la primera.
Trabaja con tus herramientas favoritas
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Dejar que los clientes reserven online me ahorra horas cada semana.
Sin Doodle, tendría que gestionarlo todo yo o contratar a alguien que me ayudara.
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Preguntas frecuentes
¿Puedo recabar información sobre el cliente antes de una reunión?
Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reserva para capturar los detalles que necesites con antelación.
¿Cómo evito inasistencias?
Activa los recordatorios automáticos para que tus clientes no olviden su cita.
¿Puedo ofrecer precios diferentes para servicios diferentes?
Sí. Crea Páginas de Reserva separadas con configuraciones de pago únicas para cada servicio.
¿Puedo limitar la antelación con la que los clientes pueden reservar?
Sí. Fija plazos de reserva para evitar cambios de última hora.
¿Puedo personalizar mis enlaces de reserva?
Sí. Personalízalo con tu logotipo y colores para reflejar la identidad de tu empresa.