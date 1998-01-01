Crear un Doodle

Software de programación para servicios profesionales

Deja que los clientes reserven tiempo contigo rápidamente, para que puedas centrarte en ofrecer lo que mejor sabes hacer.

a booking page for a first consultation, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Con la confianza de consultores y profesionales orientados al cliente de organizaciones líderes

Deja que los clientes reserven en cualquier momento

Ofrece tu disponibilidad online para que los clientes puedan programar las consultas cuando mejor les venga a ti y a ellos.

Nunca hagas doble reserva

Comparte varias páginas de reserva mientras tu calendario se actualiza al instante para evitar solapamientos.

Dedica más tiempo a atender a los clientes

Programar es cuestión de segundos, lo que te da más tiempo para centrarte en obtener resultados.

Planes diseñados para ahorrarte tiempo y ajustarse a tu presupuesto

Gratis

Para particulares que se inician en la programación sencilla 0 € para un usuario Gratis incluye

  • Encuestas de grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Una Página de Reservas

  • Un 1:1

  • Conferencias web Google Meet y Zoom

  • Cobra pagos con Stripe

  • Descripciones básicas de reuniones generadas por IA

Pro

Para profesionales que desean una programación más inteligente 6,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones del plan gratuito, más

  • Sin anuncios

  • Franjas horarias de sondeo en grupo ilimitadas

  • Hojas de inscripción ilimitadas

  • Páginas de reservas ilimitadas

  • Reuniones individuales ilimitadas

  • Marca personalizada

  • Conferencias Microsoft Teams y Webex

  • Cobro con Stripe

  • Descripciones de reuniones avanzadas generadas por IA

Equipo

Para equipos que necesitan mayor productividad y colaboración 8,95 euros por usuario al mes de pago anual Todas las funciones Pro, más

  • Consola de administración

  • Roles y permisos

  • Co-anfitrión de eventos

  • Reservar en nombre de otros

  • Informes de actividad

Hecho para todo tipo de reuniones con clientes

Reserva consultas al instante

Comparte tu Página de Reservas para que los clientes elijan una franja horaria sin necesidad de intercambiar correos electrónicos.

Ofrecer múltiples opciones de servicio

Enumera las sesiones en una Hoja de Inscripción -desde llamadas de descubrimiento hasta revisiones de seguimiento- para que los clientes elijan lo que necesitan.

Proteger las horas facturables

Utiliza la integración con Stripe para cobrar el pago al reservar, asegurándote de que se valora tu tiempo.

Reúnete en distintos husos horarios

Doodle ajusta automáticamente la disponibilidad a la hora local de tu cliente para un trabajo internacional sin problemas.

Personaliza tus Páginas de Reserva

Añade tu logotipo y colores para una experiencia profesional de cara al cliente.

Planifica con tu equipo

Con el plan Equipo, vincula varios calendarios para que los clientes puedan reservar con la persona adecuada a la primera.

Trabaja con tus herramientas favoritas

Reuniones con un clic desde cualquier lugar.

iCloud

Zoom

Outlook

Microsoft Teams

Zapier

Webex

Google Meet

Stripe

Microsoft Exchange

Google Calendar

Office 365

Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente

Pero no tienes que creer solo en nuestra palabra.

Dejar que los clientes reserven online me ahorra horas cada semana.

GetApp Review

DL

David L.

Consultor de empresas

Sin Doodle, tendría que gestionarlo todo yo o contratar a alguien que me ayudara.

University of North Texas

JL

Jaclyn L.

Jefe de Estrategia

Cuatro insignias de cumplimiento de seguridad: Certificación MSPAlliance Cyber Verify Nivel 3, icono de cumplimiento GDPR europeo con candado y estrellas de la UE, icono de cumplimiento CCPA y certificación AICPA SOC (System and Organization Controls).

Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño

Fiable para cubrir tus necesidades más complejas de seguridad y cumplimiento, sin depender de un equipo informático.

Preguntas frecuentes

¿Puedo recabar información sobre el cliente antes de una reunión?

Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reserva para capturar los detalles que necesites con antelación.

¿Cómo evito inasistencias?

Activa los recordatorios automáticos para que tus clientes no olviden su cita.

¿Puedo ofrecer precios diferentes para servicios diferentes?

Sí. Crea Páginas de Reserva separadas con configuraciones de pago únicas para cada servicio.

¿Puedo limitar la antelación con la que los clientes pueden reservar?

Sí. Fija plazos de reserva para evitar cambios de última hora.

¿Puedo personalizar mis enlaces de reserva?

Sí. Personalízalo con tu logotipo y colores para reflejar la identidad de tu empresa.

¿No has encontrado la respuesta?

Facilita a los clientes la reserva -y el pago- en cuestión de minutos.

