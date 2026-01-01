Inicia una encuesta y programa la reunión
Las encuestas grupales te permiten proponer unas cuantas franjas horarias y averiguar cuál es la más adecuada para los participantes de la actividad.
Invita a cualquiera
Las encuestas grupales son independientes, es decir, puedes enviárselas a cualquiera, incluso aunque no tenga una cuenta de Doodle.
Haz un seguimiento de las respuestas
Obtén un resumen de un vistazo. ¿Hay gente que no ha respondido? Lo verás allí mismo.
Añadir a la agenda
Doodle envía automáticamente invitaciones de calendario a cualquiera que responda con un e-mail.
Añade información
Prepara a tus participantes para cada reunión indicándoles el contenido, el lugar, etc.
Invita a cualquiera
Las encuestas grupales son independientes, es decir, puedes enviárselas a cualquiera, incluso aunque no tenga una cuenta de Doodle.
Haz un seguimiento de las respuestas
Obtén un resumen de un vistazo. ¿Hay gente que no ha respondido? Lo verás allí mismo.
Añadir a la agenda
Doodle envía automáticamente invitaciones de calendario a cualquiera que responda con un e-mail.
Añade información
Prepara a tus participantes para cada reunión indicándoles el contenido, el lugar, etc.
Fácil de crear. Fácil de obtener respuestas.
Crea una invitación en segundos, envíala y obtén una respuesta en pocos minutos. La reserva no podría ser más sencilla.
Reserva a tiempo con plazos y recordatorios
Persigue a los que tardan mucho en responder. Activa los recordatorios automáticos o establece una fecha límite para asegurarte de recibir las preferencias de todos.
Prepara cada reunión para que sea un éxito
Enlaces automáticos para videoconferencias, invitaciones para el calendario para todos los participantes y mucho más. Doodle es la mejor manera de comenzar cualquier reunión.
Muchas empresas utilizan Doodle para todas sus necesidades de programación.
Cada encuesta de Doodle me ahorra una hora. Eso es mucho cuando se planifican 20 eventos al mes.
La forma más rápida de reservar reuniones de trabajo
Ahorra tiempo en la programación con las encuestas de grupo.
Optimiza las agendas y evita los horarios sobrecargados.
No pierdas más tiempo
Con Doodle:
Envía un e-mail o mensaje y obtén las respuestas de todos en un solo lugar.
Sin Doodle:
Envía 30 e-mails para proponer horas y vuélvete loco tratando de recopilar las respuestas.