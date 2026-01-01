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Erstelle einen neuen Doodle

Nutze Doodle, um den perfekten Zeitpunkt für deine nächste Zusammenarbeit zu finden.

Dauer

Die richtigen Leute zur richtigen Zeit. Zu jeder Zeit.

Starte eine Gruppenumfrage und buche dein Meeting

Mit Gruppenumfragen kannst du mehreren Personen verschiedene Terminvorschläge zuschicken, um einen gemeinsamen Termin zu finden.

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Alle einladen

Gruppenumfragen funktionieren von selbst. Du teilst einen einzigen Link und alle können nun an deiner Umfrage teilnehmen - ob mit oder ohne eigenen Doodle Account.

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Verfolge die Rückmeldungen

Lass dir die Übersicht anzeigen. Du siehst auf einen Blick, wer noch nicht geantwortet hat und kannst darauf reagieren.

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Zum Kalender hinzufügen

Doodle sendet automatisch Kalendereinladungen an alle, die eine Email hinterlegt haben.

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Details hinzufügen

Bereite die Teilnehmenden auf das Meeting vor und teile die Agenda und schicke die Location und weitere Infos vorab.

Kinderleicht zu erstellen. Kinderleicht Rückmeldung bekommen.

Erstellen in Sekundenschnelle eine Einladung, versende sie und sehe umgehend die Antworten. Terminfindung ist so einfach.

Terminvorschläge mit Deadline und Erinnerung

Aktiviere die automatische Erinnerungsfunktion oder setze eine Deadline. So erhälst du schnellere Antworten, wer wann kann.

Jedes Meeting auf Erfolg ausrichten

Automatische Videokonferenz Links, Kalendereinladungen an alle Teilnehmenden und mehr. Mit Doodle nimmt jedes Meeting einen guten Start.

Unternehmen nutzen Doodle für sämtlichen Terminierungsbedarf.

Mit jeder Doodle-Umfrage spare ich eine Stunde. Das ist enorm, wenn man 20 Veranstaltungen pro Monat plant.
Michael D
Michael DInhaber und Führungscoach, Privatsektor

Die schnellste Art, Meetings zu buchen

Mit Gruppenumfragen erledigt sich die Terminplanung fast von allein.

Die ganze Agenda im Blick, anstatt dich mit überfüllten Terminkalendern herumzuschlagen.

Schluss mit endlosem Hin und Her

Mit Doodle:

Eine einzige E-Mail oder Nachricht verschicken und Rückmeldungen an einem Ort bündeln.

Ohne Doodle:

Versende 30 E-Mails und verliere Zeit damit, Rückmeldungen hinterherzurennen.

Buche dein nächstes Meeting innerhalb von Minuten

Erstelle in Minuten deine erste Gruppenanfrage und steigere deine Effizienz.

Keine Kreditkarte erforderlich