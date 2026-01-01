Bereit für Videokonferenzen
Verknüpfe Doodle mit Zoom, Google Meet oder Webex und füge jedem Ereignis automatisch einen Videokonferenz Link hinzu.
Fühl dich sicher mit professioneller Rechnungsstellung
Mit Zahlungen, die von Stripe unterstützt werden, kannst du von deinen Kunden verlangen, dass sie zahlen, um Zeit bei dir zu buchen, und so sicherstellen, dass die Zahlungen sicher, zuverlässig und für sie verfügbar sind.
Automatisiere deine Terminplanung
Verbinden Sie Doodle mit Zapier und bauen Sie Ihren eigenen Workflow mit den über 3.000 angeschlossenen Apps auf.
Diese Tools ergänzen sich wunderbar mit Doodle
Apple iCloud beta
Plane mit nativer Integration deine Termine in allen Apple Geräten gleichzeitig.
Zoom
Füge Zoom Videolinks automatisch zu deinen virtuellen Doodle Meetings hinzu.
Microsoft Teams
Erstelle automatisch Videokonferenz-Links und vereinfache die Planung von Meetings.
Zapier
Verbinde Doodle mit Tausenden Optionen zur Integration mit deinen Tools.
Google Meet
Füge Videolinks automatisch zu deinen virtuellen Doodle Meetings hinzu.
Stripe
Zieh die Zahlungen ein, wenn deine Zeit gebucht ist, um Zahlungsverzug, Stornierungen und Nichterscheinen zu vermeiden.
Microsoft Exchange
Füge Doodle zu deinen E-Mails und deinem Kalender hinzu und plane deinen Tag ganz einfach nebenbei.
Google Calendar
Verschaffe dir einen klaren Überblick über deinen Tag und lasse Events automatisch synchronisieren.
Microsoft Office 365
Hol dir Doodle in dein Office, um nicht nur Zeit zu sparen, sondern auch selbstbestimmt zu arbeiten.
Webex
Füge Videolinks automatisch zu deinen virtuellen Doodle Meetings hinzu.
Apple iCloud beta
Plane mit nativer Integration deine Termine in allen Apple Geräten gleichzeitig.
Zoom
Füge Zoom Videolinks automatisch zu deinen virtuellen Doodle Meetings hinzu.
Microsoft Teams
Erstelle automatisch Videokonferenz-Links und vereinfache die Planung von Meetings.
Zapier
Verbinde Doodle mit Tausenden Optionen zur Integration mit deinen Tools.
Google Meet
Füge Videolinks automatisch zu deinen virtuellen Doodle Meetings hinzu.
Stripe
Zieh die Zahlungen ein, wenn deine Zeit gebucht ist, um Zahlungsverzug, Stornierungen und Nichterscheinen zu vermeiden.
Microsoft Exchange
Füge Doodle zu deinen E-Mails und deinem Kalender hinzu und plane deinen Tag ganz einfach nebenbei.
Google Calendar
Verschaffe dir einen klaren Überblick über deinen Tag und lasse Events automatisch synchronisieren.
Microsoft Office 365
Hol dir Doodle in dein Office, um nicht nur Zeit zu sparen, sondern auch selbstbestimmt zu arbeiten.
Webex
Füge Videolinks automatisch zu deinen virtuellen Doodle Meetings hinzu.