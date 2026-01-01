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Traumpaare – Doodle und deine Lieblingsapps

Mit weniger Aufwand mehr erreichen. Doodle lässt sich nahtlos in deine Lieblingsapps und -tools integrieren.

Keine Kreditkarte erforderlich

Bereit für Videokonferenzen

Verknüpfe Doodle mit Zoom, Google Meet oder Webex und füge jedem Ereignis automatisch einen Videokonferenz Link hinzu.

Fühl dich sicher mit professioneller Rechnungsstellung

Mit Zahlungen, die von Stripe unterstützt werden, kannst du von deinen Kunden verlangen, dass sie zahlen, um Zeit bei dir zu buchen, und so sicherstellen, dass die Zahlungen sicher, zuverlässig und für sie verfügbar sind.

Automatisiere deine Terminplanung

Verbinden Sie Doodle mit Zapier und bauen Sie Ihren eigenen Workflow mit den über 3.000 angeschlossenen Apps auf.

Diese Tools ergänzen sich wunderbar mit Doodle

Apple iCloud beta

Plane mit nativer Integration deine Termine in allen Apple Geräten gleichzeitig.

Mehr erfahren
Zoom icon
Zoom

Füge Zoom Videolinks automatisch zu deinen virtuellen Doodle Meetings hinzu.

Microsoft Office Teams small
Microsoft Teams

Erstelle automatisch Videokonferenz-Links und vereinfache die Planung von Meetings.

Zapier Logo
Zapier

Verbinde Doodle mit Tausenden Optionen zur Integration mit deinen Tools.

Google meet icon
Google Meet

Füge Videolinks automatisch zu deinen virtuellen Doodle Meetings hinzu.

Stripe

Zieh die Zahlungen ein, wenn deine Zeit gebucht ist, um Zahlungsverzug, Stornierungen und Nichterscheinen zu vermeiden.

Microsoft Exchange Icon
Microsoft Exchange

Füge Doodle zu deinen E-Mails und deinem Kalender hinzu und plane deinen Tag ganz einfach nebenbei.

google calendar icon
Google Calendar

Verschaffe dir einen klaren Überblick über deinen Tag und lasse Events automatisch synchronisieren.

microsoft office
Microsoft Office 365

Hol dir Doodle in dein Office, um nicht nur Zeit zu sparen, sondern auch selbstbestimmt zu arbeiten.

Webex

Füge Videolinks automatisch zu deinen virtuellen Doodle Meetings hinzu.

Verknüpfe deine Tools, bring Menschen zusammen und stelle die Weichen für den Erfolg.

Keine Kreditkarte erforderlich.