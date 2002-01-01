Die Assistentin der Geschäftsführung Sarah hat uns erzählt, wie sie mit Doodle die Kalender mehrerer Führungskräfte verwaltet und bis zu zehn interne und externe Meetings pro Woche plant - und das alles, ohne ins Schwitzen zu kommen!

Verabschiede dich vom sinnlosen Hin- und Herschreiben von E-Mails

Die Planung von Besprechungen im akademischen Umfeld ist kompliziert, vor allem, wenn interne und externe Interessengruppen oder Gäste aus Forschung und Verwaltung der Universität zusammenkommen. Indem sie Doodle nutzt, um eine große Anzahl konkurrierender Kalender zu verwalten, vermeidet Sarah zeitaufwändige Sitzungsverwaltung - und spart so zwei Tage im Monat!

Halte die Termine deiner C-Suite fest, ganz einfach

Sarahs inoffizieller Titel lautet "Super-Temp", und er ist genauso anspruchsvoll, wie er klingt. Als Assistentin der Geschäftsführung bucht sie an einem Tag Meetings für den COO der Universität und am nächsten Tag unterstützt sie den VP.

Trotz dieses stressigen Zeitplans entgeht ihr nichts, wenn es um Meetings geht. Sarah nutzt Doodle, um ihre Meetings in all diesen Kalendern zu verwalten, und sie könnte mit dem Ergebnis nicht zufriedener sein. Egal, wie viele Personen an einem Treffen teilnehmen, Sarah findet im Handumdrehen einen Termin, der allen passt.

dMit der Einführung des Doodle-Terminplanungsassistenten Booking Page hat Sarah die Möglichkeit, mehrere Online-Kalender einzurichten, mit denen Gäste direkt Termine in den Kalendern ihrer Führungskräfte buchen können.

"Die Meetings, die ich ansetze, können alles Mögliche sein, von Vizepräsidenten in der gesamten Universität, stellvertretenden Vizepräsidenten, anderen Direktoren, COOs, CFOs, CTOs, leitenden Angestellten in verschiedenen Abteilungen."

Komplexe Projekte dank der Unterstützung von Doodle problemlos durchführen

Als Sarah eine Führungskräftetagung für Hunderte von hochrangigen Führungskräften und akademischen Mitarbeitern der Universität organisieren musste, wandte sie sich an Doodle. Die Festlegung eines Termins, der für alle Beteiligten passte, war ein müheloser, um nicht zu sagen zügiger Prozess, und so konnte sie schon bald mit der nächsten Phase der Projektplanung beginnen.

Anwendungsfälle: Veranstaltungen, Terminplanung für Führungskräfte, Teambesprechungen, Einzelgespräche, Termine, mehrere Terminkalender