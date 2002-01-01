Crear un Doodle

Cómo la EA de la UVA ahorra 2 días al mes en programación con Doodle

Doodle ayuda a gestionar los calendarios de varios ejecutivos y a programar hasta diez reuniones internas y externas a la semana.

A graphic of a white paper on a green background with the logo of the University of Virginia at the top

Opciones de idioma

endefresit

Índice

    La asistente ejecutiva Sarah nos contó cómo utiliza Doodle para gestionar los calendarios de varios ejecutivos y programar hasta diez reuniones internas y externas a la semana, ¡todo ello sin sudar!

    Di adiós a los correos electrónicos inútiles

    Programar reuniones en un entorno académico es complicado, sobre todo cuando esas reuniones reúnen a partes interesadas internas y externas o a invitados de toda la vertiente investigadora y de gestión de la universidad. Al utilizar Doodle para negociar un gran número de calendarios que compiten entre sí, Sarah evita la tediosa administración de reuniones, ¡lo que supone un ahorro de tiempo de dos días al mes!

    Bloquea fácilmente los horarios de tu C-Suite

    El cargo no oficial de Sarah es, entre comillas, "superempleada", y es tan exigente como suena. Es una asistente ejecutiva flotante, que un día reserva reuniones para el Director de Operaciones de la Universidad y al día siguiente presta apoyo al Vicepresidente.

    A pesar de este estresante horario, cuando se trata de reuniones, nada se le escapa. Sarah utiliza Doodle para gestionar las reuniones de todos estos calendarios, y no podría estar más contenta con los resultados. No importa cuántas personas asistan a cada reunión, Sarah puede encontrar en un momento una hora que convenga a todos.

    dCon la introducción del asistente de programación de citas de Doodle , Booking Page, Sarah tiene la posibilidad de configurar varios calendarios en línea con los que los invitados pueden reservar citas directamente en los calendarios de sus ejecutivos.

    "Las reuniones que programo pueden ser de cualquier tipo, desde vicepresidentes de toda la universidad, vicepresidentes adjuntos, otros directores, directores financieros, directores técnicos, directores ejecutivos de distintos departamentos".

    Ejecuta proyectos complejos con facilidad, gracias a la ayuda de Doodle

    Cuando Sarah tuvo que organizar un retiro de liderazgo para cientos de ejecutivos de alto nivel y personal académico de la Universidad, recurrió a Doodle. Fijar una hora que funcionara para todos fue un proceso indoloro, por no decir rápido, y pronto pudo pasar a las siguientes fases de la planificación del proyecto.

    Casos prácticos: Eventos, planificación ejecutiva, reuniones de equipo, reuniones individuales, citas, calendarios múltiples.

    Other case studies

    A graphic of a white paper on a green background with the logo of UC Davis at the top
    Cómo UC Davis ahorró hasta un mes de tiempo y evitó retrasos innecesarios con Doodle
    Cómo la Galería de las Ciencias ahorró semanas programando reuniones globales en minutos
    A graphic of the top quarter of a page with the Doodle logo on it signifying a case study with a dark green background.
    Cómo una consultora educativa impulsó la participación de los profesores con Doodle
    View all