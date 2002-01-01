La asistente ejecutiva Sarah nos contó cómo utiliza Doodle para gestionar los calendarios de varios ejecutivos y programar hasta diez reuniones internas y externas a la semana, ¡todo ello sin sudar!

Di adiós a los correos electrónicos inútiles

Programar reuniones en un entorno académico es complicado, sobre todo cuando esas reuniones reúnen a partes interesadas internas y externas o a invitados de toda la vertiente investigadora y de gestión de la universidad. Al utilizar Doodle para negociar un gran número de calendarios que compiten entre sí, Sarah evita la tediosa administración de reuniones, ¡lo que supone un ahorro de tiempo de dos días al mes!

Bloquea fácilmente los horarios de tu C-Suite

El cargo no oficial de Sarah es, entre comillas, "superempleada", y es tan exigente como suena. Es una asistente ejecutiva flotante, que un día reserva reuniones para el Director de Operaciones de la Universidad y al día siguiente presta apoyo al Vicepresidente.

A pesar de este estresante horario, cuando se trata de reuniones, nada se le escapa. Sarah utiliza Doodle para gestionar las reuniones de todos estos calendarios, y no podría estar más contenta con los resultados. No importa cuántas personas asistan a cada reunión, Sarah puede encontrar en un momento una hora que convenga a todos.

dCon la introducción del asistente de programación de citas de Doodle , Booking Page, Sarah tiene la posibilidad de configurar varios calendarios en línea con los que los invitados pueden reservar citas directamente en los calendarios de sus ejecutivos.

"Las reuniones que programo pueden ser de cualquier tipo, desde vicepresidentes de toda la universidad, vicepresidentes adjuntos, otros directores, directores financieros, directores técnicos, directores ejecutivos de distintos departamentos".

Ejecuta proyectos complejos con facilidad, gracias a la ayuda de Doodle

Cuando Sarah tuvo que organizar un retiro de liderazgo para cientos de ejecutivos de alto nivel y personal académico de la Universidad, recurrió a Doodle. Fijar una hora que funcionara para todos fue un proceso indoloro, por no decir rápido, y pronto pudo pasar a las siguientes fases de la planificación del proyecto.

Casos prácticos: Eventos, planificación ejecutiva, reuniones de equipo, reuniones individuales, citas, calendarios múltiples.