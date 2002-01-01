Hablamos con Katrina Enros, responsable de Global Engagement and Insights, sobre cómo la Science Gallery utiliza Doodle para agilizar sus reuniones, optimizar sus colaboraciones y lograr su misión única.

Cientos de reuniones con partes interesadas de todo el mundo.

Semanas de tiempo ahorrado.

La Galería de las Ciencias invita al público a conectar con la investigación científica de forma sorprendente y participativa. En asociación con una red de instituciones académicas, la Galería de las Ciencias ofrece una serie de exposiciones transdisciplinares, actos y programas públicos que involucran a la comunidad con la investigación científica y crean un espacio para el descubrimiento en el lugar donde colisionan la ciencia y el arte.

Fácil programación (y ampliación) con Doodle

En Science Gallery, la colaboración es clave: se facilita en sus eventos, y también es esencial para ponerlos en marcha. Science Gallery coordina reuniones con 130 empleados internos, así como con partes interesadas externas y posibles socios. Doodle les permite programar reuniones a gran escala y entre instituciones con un mínimo de complicaciones. Katrina calcula que a veces les ha ahorrado semanas de idas y venidas, intentando fijar la hora de una reunión. Katrina dice: "...incluso nos permite celebrar reuniones que de otro modo no tendrían lugar".

"Tratamos mucho con posibles miembros, a los que no tenemos acceso a sus agendas... Doodle es una interfaz útil para ello".

Programación multiplataforma con Doodle

Aunque la Galería de las Ciencias utiliza una herramienta de calendario, muchos de sus socios externos han optado por otra diferente. Por suerte, Doodle es compatible con varias plataformas. A Katrina esto le ha resultado especialmente útil a la hora de contactar con posibles socios. Aunque Science Gallery no pueda acceder a sus agendas, puede organizar reuniones sin perder tiempo yendo y viniendo por correo electrónico.

Doodle 1:1 es la solución perfecta para reunirse uno a uno

Con socios en lugares que van desde Dublín a Detroit, Katrina a menudo tiene que programar reuniones a través de múltiples zonas horarias. Encontrar un momento para una rápida reunión individual con los socios de la Galería de las Ciencias de Melbourne planteaba un problema especial: las únicas horas que funcionaban eran fuera del horario de oficina de Melbourne. Pero con Doodle 1:1, los socios de Melbourne pueden sugerir una hora fuera del horario de oficina que les venga bien. ¿Otras ventajas de Doodle 1:1? A Katrina le gusta la URL limpia y clara, con el dominio de la Galería de Ciencias, y el hecho de que sea tan fácil de compartir.

Casos de uso: Reuniones de equipo, partes interesadas externas, programación global, eventos, uno a uno