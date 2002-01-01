Abbiamo parlato con Katrina Enros, responsabile del Global Engagement and Insights, di come Science Gallery utilizza Doodle per semplificare le riunioni, ottimizzare le collaborazioni e realizzare la sua missione unica.

Riunioni a centinaia con le parti interessate in tutto il mondo

Settimane di tempo risparmiate.

Science Gallery invita il pubblico a entrare in contatto con la ricerca scientifica in modi sorprendenti e partecipativi. In collaborazione con una rete di istituzioni accademiche, Science Gallery offre una serie di mostre transdisciplinari, eventi e programmi pubblici che coinvolgono la comunità con la ricerca scientifica e danno spazio alla scoperta nel luogo in cui scienza e arte si scontrano.

Facile programmazione (e scalabilità) con Doodle

Alla Science Gallery la collaborazione è fondamentale: viene favorita durante i loro eventi ed �è anche essenziale per farli partire. Science Gallery coordina riunioni con 130 dipendenti interni, oltre a stakeholder esterni e potenziali partner. Doodle garantisce la possibilità di programmare riunioni su larga scala e tra istituzioni diverse con il minimo sforzo. Katrina stima che a volte ha risparmiato loro settimane di tira e molla per cercare di fissare l'orario di una riunione. Katrina dice: "... ci permette persino di organizzare riunioni che altrimenti non si sarebbero potute tenere".

Abbiamo spesso a che fare con potenziali membri che non hanno accesso alle loro agende...". Doodle è un'utile interfaccia per questo".

Programmazione multipiattaforma con Doodle

Mentre Science Gallery utilizza uno strumento di calendario, molti dei suoi partner esterni hanno optato per uno strumento diverso. Fortunatamente, Doodle è compatibile con le diverse piattaforme. Katrina l'ha trovato particolarmente utile quando si avvicina a potenziali partner. Anche se Science Gallery non può accedere alle loro agende, può comunque organizzare incontri senza dover fare lunghi tira e molla via e-mail.

Doodle 1:1 è la soluzione perfetta per incontrarsi uno a uno

Con partner che si trovano in luoghi diversi, da Dublino a Detroit, Katrina deve spesso programmare riunioni con diversi fusi orari. Trovare un orario per un rapido incontro individuale con i partner di Science Gallery a Melbourne rappresentava un problema particolare: gli unici orari possibili erano al di fuori dell'orario di ufficio di Melbourne. Con Doodle 1:1, invece, i partner di Melbourne possono suggerire un orario fuori dall'orario di ufficio che vada bene per loro. Altri vantaggi di Doodle 1:1? Katrina apprezza l'URL chiaro e pulito, con il dominio della Science Gallery, e il fatto che sia facilmente condivisibile.

Casi d'uso: Riunioni di team, stakeholder esterni, programmazione globale, eventi, incontri individuali.