Simon Tarr, professore di Media Arts e direttore degli studi universitari, ha condiviso come utilizza Doodle per gestire il suo fitto calendario di riunioni e come Doodle lo aiuta a ritagliarsi del tempo per il suo lavoro accademico.

Tagliare i complessi programmi accademici con Doodle

Come la maggior parte degli accademici, il professor Tarr deve destreggiarsi tra una serie di ruoli e responsabilità. Oltre alle ore di insegnamento e all'orario di ricevimento, deve bilanciare i compiti amministrativi, gestire iniziative extracurriculari come il suo "maker space" gestito da studenti e trovare il tempo per la sua ricerca personale.

I calendari dei suoi colleghi sono altrettanto finemente calibrati. Prima di Doodle, trovare il tempo per incontrarsi era una sfida.

"Gli accademici sono davvero il ritratto del tipo di persona per cui Doodle è perfetto, perché se tutti hanno lo stesso orario di lavoro, non devi far altro che collegare i calendari di Excel o Exchange".

Stabilisci dei limiti per bilanciare le responsabilità dell'insegnamento e della ricerca

I docenti universitari professionisti devono trovare il giusto equilibrio tra il rendersi disponibili per i propri studenti e il mantenersi aggiornati nel proprio campo, attraverso la lettura e la ricerca. Per il professor Tarr, stabilire dei blocchi di tempo per la propria ricerca è fondamentale. Fortunatamente Doodle offre una serie di strumenti, dai sondaggi di gruppo agli incontri 1:1 fino alla pagina di prenotazione, che ti permettono di riprendere il controllo del tuo tempo limitando la disponibilità delle tue riunioni.

Eliminare il problema della programmazione con gli studenti

Gli orari d'ufficio sono ottimi in linea di principio. Ma quando sei un accademico attivo, qualche ora a settimana non è sempre sufficiente per offrire ai tuoi studenti il supporto di cui hanno bisogno. Sia che tu stia programmando workshop, sessioni di feedback o critiche di gruppo, la programmazione con gli studenti può essere complicata. Evita la confusione e i lunghi scambi di e-mail con Doodle 1:1 e Booking Page.

Casi d'uso: Appuntamenti, incontri individuali, riunioni di team, eventi, workshop, stakeholder esterni