L'assistente esecutiva Sarah ci ha raccontato come utilizza Doodle per gestire i calendari di più dirigenti e programmare ben dieci riunioni interne ed esterne a settimana, il tutto senza sudare!

Dite addio alle inutili e-mail di andata e ritorno

Programmare le riunioni in un ambiente accademico è complicato, soprattutto quando si tratta di riunioni che riuniscono stakeholder interni ed esterni o invitati che appartengono al mondo della ricerca e della gestione dell'università. Utilizzando Doodle per gestire un gran numero di calendari in competizione tra loro, Sarah evita la lunga amministrazione delle riunioni, con un risparmio di tempo di due giorni al mese!

Blocca gli orari della tua C-Suite, facilmente

Il ruolo non ufficiale di Sarah è, tra virgolette, "super-temp" ed è impegnativo come sembra. È un'assistente esecutiva mobile, che un giorno prenota le riunioni per il COO dell'università e il giorno dopo fornisce supporto al vicepresidente.

Nonostante questo programma stressante, quando si tratta di riunioni, non si lascia sfuggire nulla. Sarah usa Doodle per gestire le riunioni in tutti questi calendari e non potrebbe essere più soddisfatta dei risultati. Indipendentemente dal numero di persone che partecipano a ogni riunione, Sarah riesce a trovare in pochi istanti l'orario adatto a tutti.

dCon l'introduzione di Booking Page, l'assistente di Doodle per la pianificazione degli appuntamenti, Sarah ha la possibilità di impostare più calendari online con i quali gli ospiti possono prenotare appuntamenti direttamente nei calendari dei suoi dirigenti.

"Gli incontri che fisso possono essere di qualsiasi tipo, dai VP di tutta l'università, agli assistenti VP, agli altri direttori COO, CFO, CTO, direttori generali di diversi dipartimenti".

Eseguire progetti complessi con facilità, grazie al supporto di Doodle

Quando Sarah ha dovuto organizzare un ritiro per centinaia di dirigenti di alto livello e per il personale accademico dell'università, si è rivolta a Doodle: trovare un orario che andasse bene per tutti è stato un processo indolore, per non dire veloce, e ha potuto passare subito alle fasi successive della pianificazione del progetto.

Casi d'uso: Eventi, pianificazione dei dirigenti, riunioni di squadra, incontri individuali, appuntamenti, calendari multipli