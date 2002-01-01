Industria Istruzione Caratteristiche di Doodle Programmazione 1:1

I ricercatori di laboratorio della UC Davis hanno cose più importanti su cui concentrarsi che programmare le ispezioni di sicurezza. Tarran Richardson, specialista in salute e sicurezza ambientale presso la UC Davis, ci ha parlato di come la funzione di riunione 1:1 di Doodle abbia aiutato il loro team a risparmiare fino a un mese di tempo, a evitare inutili ritardi nelle ispezioni e a garantire che il loro laboratorio fosse conforme alle norme di sicurezza.

La loro sfida

Le ispezioni sono un elemento essenziale per gestire un laboratorio di successo, sicuro e conforme alle normative. Ma coordinare e confermare gli orari di tutte le parti coinvolte (ricercatori, responsabili dei laboratori, assistenti) può essere un incubo logistico.

Per l'Università della California, Davis, questo è particolarmente vero in quanto il numero di ispezioni di laboratorio in un solo anno può raggiungere le centinaia, ognuna delle quali richiede diversi livelli di valutazione e conformità. Quindi anche la più piccola inefficienza nella programmazione potrebbe mettere i laboratori a rischio di non conformità.

Ecco perché l'UC Davis sapeva che i calendari di base e le e-mail non sarebbero stati sufficienti. Aveva invece bisogno di una piattaforma di programmazione in grado di semplificare, automatizzare e velocizzare il processo di programmazione, garantendo il completamento delle ispezioni di laboratorio necessarie per la conformità.

La soluzione

I ricercatori del laboratorio della UC Davis hanno cose più importanti su cui concentrarsi rispetto alla programmazione delle ispezioni di sicurezza. Il loro tempo e le loro energie sono meglio impiegati per condurre ricerche scientifiche e mediche, esperimenti e prove che potrebbero potenzialmente cambiare il mondo - e persino salvare delle vite.

Utilizzando Doodle 1:1, il team di laboratorio della UC Davis è riuscito a risparmiare una notevole quantità di tempo (in alcuni casi, un mese intero) programmando centinaia di ispezioni in pochi minuti. Invece di inviare centinaia, se non migliaia, di e-mail agli ispettori e ai revisori, il team di laboratorio della UC Davis può inviare gli inviti di Doodle 1:1 e permettere agli ispettori di scegliere l'orario migliore per loro. È così semplice.

Perché Doodle è la piattaforma di pianificazione delle riunioni giusta per la UC Davis

Doodle è in grado di gestire qualsiasi riunione da programmare: riunioni di gruppo, incontri individuali o qualsiasi combinazione di riunioni/eventi. Questo è il tipo di flessibilità necessaria per superare qualsiasi sfida di pianificazione. E la flessibilità non si limita al tipo di riunione da programmare, ma si estende anche al processo di invito.

Doodle ha la potenza e la flessibilità necessarie per aiutare la UC Davis a programmare centinaia di ispezioni di laboratorio e a bilanciare gli orari di migliaia di ricercatori impegnati ogni anno.

