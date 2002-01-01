Industrie Bildung Doodle-Funktionen 1:1 Terminplanung

Die Laborforscher der UC Davis haben Wichtigeres zu tun, als Sicherheitsinspektionen zu planen. Tarran Richardson, Spezialist für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit an der UC Davis, sprach mit uns darüber, wie die 1:1-Besprechungsfunktion von Doodle ihrem Team geholfen hat, bis zu einem Monat Zeit zu sparen, unnötige Verzögerungen bei Inspektionen zu vermeiden und sicherzustellen, dass ihr Labor die Sicherheitsvorschriften einhält.

Die Herausforderung

Inspektionen sind ein wesentliches Element für den Betrieb eines erfolgreichen, sicheren und vorschriftsmäßigen Labors. Aber die Koordinierung und Bestätigung der Zeitpläne aller Beteiligten (d.h. Forscher, Laborleiter, Assistenten) kann ein logistischer Albtraum sein.

Für die University of California, Davis, gilt dies ganz besonders, da die Zahl der Laborinspektionen in einem einzigen Jahr in die Hunderte gehen kann - und bei jeder dieser Inspektionen werden mehrere Stufen der Bewertung und Einhaltung der Vorschriften verlangt. Selbst die kleinsten Unzulänglichkeiten in der Planung können dazu führen, dass die Laboratorien die Vorschriften nicht einhalten.

Deshalb wusste die UC Davis, dass einfache Kalender und E-Mails nicht ausreichen würden. Stattdessen brauchte sie eine Terminplanungsplattform, die den Planungsprozess vereinfacht, automatisiert und beschleunigt, damit die notwendigen Laborinspektionen zur Einhaltung der Vorschriften durchgeführt werden können.

Die Lösung

Die Forscher in den Laboren der UC Davis haben Wichtigeres zu tun, als Sicherheitsinspektionen zu planen. Ihre Zeit und Energie können sie besser für wissenschaftliche und medizinische Forschung, Experimente und Versuche verwenden, die die Welt verändern und sogar Leben retten können.

Durch den Einsatz von Doodle 1:1 konnte das Laborteam der UC Davis viel Zeit sparen (in manchen Fällen einen ganzen Monat), indem es Hunderte von Inspektionen in wenigen Minuten planen konnte. Anstatt Hunderte, wenn nicht Tausende von E-Mails an die Inspektoren und Prüfer zu verschicken, kann das Laborteam der UC Davis Doodle 1:1-Einladungen verschicken und die Inspektoren können einfach den für sie günstigsten Zeitpunkt auswählen. So einfach ist das.

Warum Doodle die richtige Plattform für die Planung von Meetings für UC Davis ist

Doodle ist für jede Art von Besprechung geeignet - egal ob es sich um Gruppenbesprechungen, Einzelgespräche oder eine beliebige Kombination von Besprechungen/Veranstaltungen handelt. Das ist die Art von Flexibilität, die du brauchst, um jede Herausforderung bei der Terminplanung zu meistern. Und die Flexibilität geht über die Art des Meetings hinaus - sie ist auch in den Einladungsprozess integriert.

Doodle ist so leistungsfähig und flexibel, dass die UC Davis jedes Jahr Hunderte von Laborinspektionen planen und die Zeitpläne von Tausenden von vielbeschäftigten Forschern ausgleichen kann.

Anwendungsfälle: Externe Stakeholder, Einzelgespräche