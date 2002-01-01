Secteur d'activité L'éducation Caractéristiques de Doodle Planification 1:1

Les chercheurs des laboratoires de l'UC Davis ont des choses plus importantes à faire que de planifier des inspections de sécurité. Tarran Richardson, spécialiste de la santé et de la sécurité environnementale à l'UC Davis, nous a expliqué comment la fonction de réunion 1:1 de Doodle a permis à son équipe de gagner jusqu'à un mois de temps, d'éviter des retards inutiles dans les inspections et de s'assurer que son laboratoire était conforme aux réglementations en matière de sécurité.

Leur défi

Les inspections sont un élément essentiel de la gestion d'un laboratoire performant, sûr et conforme. Mais la coordination et la confirmation des horaires de toutes les parties concernées (chercheurs, chefs de laboratoire, assistants) peuvent s'avérer un cauchemar logistique.

Pour l'Université de Californie à Davis, c'est d'autant plus vrai que le nombre d'inspections de laboratoires au cours d'une année peut atteindre des centaines, chacune d'entre elles nécessitant plusieurs niveaux d'évaluation et de conformité. Ainsi, la moindre inefficacité en matière de planification peut mettre les laboratoires en danger de non-conformité.

C'est pourquoi l'UC Davis savait que les calendriers de base et les courriers électroniques ne suffiraient pas. Elle avait besoin d'une plateforme de planification capable de simplifier, d'automatiser et d'accélérer le processus de planification, afin de garantir la réalisation des inspections de laboratoire nécessaires à la conformité.

La solution

En utilisant Doodle 1:1, l'équipe du laboratoire de UC Davis a pu gagner un temps considérable (dans certains cas, un mois entier) en planifiant des centaines d'inspections en quelques minutes. Plutôt que d'envoyer des centaines, voire des milliers, d'e-mails aux inspecteurs et aux auditeurs, l'équipe du laboratoire de l'UC Davis peut envoyer des invitations Doodle 1:1 et permettre aux inspecteurs de choisir simplement le moment qui leur convient le mieux. C'est aussi simple que cela.

Pourquoi Doodle est la plateforme de planification de réunions idéale pour l'UC Davis ?

Doodle est prêt à gérer toutes les réunions que vous devez planifier - qu'il s'agisse de réunions de groupe, de réunions individuelles ou de n'importe quelle combinaison de réunions/événements. C'est le type de flexibilité nécessaire pour surmonter n'importe quel défi de planification. Et cette flexibilité ne se limite pas au type de réunion que vous devez planifier - elle est également intégrée dans le processus d'invitation.

Doodle a la puissance et la flexibilité nécessaires pour aider UC Davis à planifier des centaines d'inspections de laboratoires et à équilibrer les emplois du temps de milliers de chercheurs très occupés chaque année.

