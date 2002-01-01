Simon Tarr, professeur d'arts médiatiques et directeur des études de premier cycle, a expliqué comment il utilise Doodle pour gérer son calendrier de réunions très chargé et comment Doodle l'aide à dégager du temps pour son propre travail universitaire.

Doodle permet d'alléger les calendriers académiques complexes

Comme la plupart des universitaires, le professeur Tarr doit jongler avec toute une série de rôles et de responsabilités. En plus de ses heures d'enseignement et de ses heures de bureau, il doit équilibrer ses tâches administratives, gérer des initiatives extrascolaires telles que son "espace maker" géré par des étudiants et trouver du temps pour ses propres recherches.

Les agendas de ses collègues sont tout aussi finement calibrés. Avant Doodle, il était difficile de trouver le temps de se réunir.

"Les universitaires sont en quelque sorte les enfants-vedettes d'affiche du type de personne pour lequel Doodle est parfait, car si tout le monde a le même rythme de travail, il suffit de faire coïncider les calendriers Excel ou Exchange.

Fixer des limites pour équilibrer les responsabilités en matière d'enseignement et de recherche

Les universitaires professionnels doivent trouver le juste milieu entre se rendre disponibles pour leurs étudiants et rester pertinents dans leur domaine, grâce à la lecture et à la recherche. Pour le professeur Tarr, il est essentiel de se réserver du temps pour ses propres recherches. Heureusement, Doodle offre une multitude d'outils, depuis les sondages de groupe et les rencontres individuelles jusqu'à la page de réservation, qui vous permettent de reprendre le contrôle de votre temps en limitant la disponibilité de vos réunions.

Facilitez la prise de rendez-vous avec les étudiants

En principe, les heures de bureau sont une bonne chose. Mais lorsque vous êtes un universitaire actif, quelques heures par semaine ne suffisent pas toujours pour offrir à vos étudiants le soutien dont ils ont besoin. Qu'il s'agisse d'ateliers, de séances de commentaires ou de critiques en groupe, la planification avec les étudiants peut s'avérer compliquée. Évitez la confusion et les longs échanges d'e-mails avec Doodle 1:1 et Booking Page.

Cas d'utilisation : Rendez-vous, tête-à-tête, réunions d'équipe, événements, ateliers, parties prenantes externes.