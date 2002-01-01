Simon Tarr, Catedrático de Artes Audiovisuales y Director de Estudios de Grado, compartió cómo utiliza Doodle para gestionar su apretado calendario de reuniones y cómo Doodle le ayuda a sacar tiempo para su propio trabajo académico.

Atraviesa complejos calendarios académicos con Doodle

Como la mayoría de los académicos, el profesor Tarr tiene que hacer malabarismos con una serie de funciones y responsabilidades. Además de sus horas lectivas y de oficina, tiene que equilibrar las tareas administrativas, gestionar iniciativas extracurriculares como su "espacio maker", atendido por estudiantes, y encontrar tiempo para su propia investigación.

Los calendarios de sus colegas están igualmente bien calibrados. Antes de Doodle, encontrar tiempo para reunirse era todo un reto.

"Los académicos son realmente como los niños del cartel del tipo de persona para la que Doodle es perfecto, porque si todo el mundo tiene el mismo horario de nueve a cinco, entonces todo lo que tienes que hacer es simplemente engranar Excel o engranar calendarios de Exchange".

Establece límites para equilibrar las responsabilidades docentes e investigadoras

Los académicos profesionales tienen que mantener una delgada línea entre estar disponibles para sus estudiantes y seguir siendo relevantes en sus campos, a través de la lectura y la investigación. Para el profesor Tarr, establecer bloques de tiempo para su propia investigación es crucial. Por suerte, Doodle ofrece una serie de herramientas, desde Encuestas de Grupo y 1:1 hasta la Página de Reservas, que te permiten recuperar el control de tu tiempo limitando la disponibilidad de tus reuniones.

Elimina el dolor de programar con los estudiantes

En principio, las horas de oficina están muy bien. Pero cuando eres un académico práctico, unas pocas horas a la semana no siempre son suficientes para ofrecer a tus estudiantes el apoyo que necesitan. Tanto si estás programando talleres, sesiones de comentarios o críticas en grupo, la programación con los estudiantes puede ser complicada. Evita confusiones y largas idas y venidas por correo electrónico con Doodle 1:1 y Booking Page.

