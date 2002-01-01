Simon Tarr, Professor de Artes Midiáticas e Diretor de Estudos de Graduação, compartilhou como ele usa o Doodle para gerenciar seu calendário lotado de reuniões e como o Doodle o ajuda a reservar tempo para seu próprio trabalho acadêmico.

Corte em agendas acadêmicas complexas com o Doodle

Como a maioria dos acadêmicos, o Professor Tarr tem que fazer malabarismos com uma série de funções e responsabilidades. Além do horário de ensino e do horário de expediente, ele precisa equilibrar as tarefas administrativas, gerenciar iniciativas extracurriculares, como o "espaço de criação" com equipe de alunos, e encontrar tempo para sua própria pesquisa.

Os calendários de seus colegas são igualmente bem calibrados. Antes do Doodle, encontrar tempo para se reunir era um desafio.

"Os acadêmicos são, na verdade, como os garotos-propaganda do tipo de pessoa para quem o Doodle é perfeito, porque se todo mundo tem as mesmas nove a cinco horas, então tudo o que você precisa fazer é mesclar os calendários do Excel ou do Exchange."

Estabeleça limites para equilibrar as responsabilidades de ensino e pesquisa

Os acadêmicos profissionais têm que trilhar uma linha tênue entre estar disponível para seus alunos e manter-se relevante em seus campos, por meio de leitura e pesquisa. Para o professor Tarr, é fundamental estabelecer blocos de tempo para sua própria pesquisa. Felizmente, o Doodle oferece uma série de ferramentas, desde Group Polls e 1:1s até a Booking Page, que permitem que você retome o controle do seu tempo, limitando a disponibilidade de reuniões.

Elimine a dificuldade de agendar reuniões com os alunos

Em princípio, o horário comercial é ótimo. Mas quando você é um acadêmico prático, algumas horas por semana nem sempre são suficientes para oferecer aos seus alunos o apoio de que eles precisam. Quer você esteja agendando workshops, sessões de feedback ou críticas em grupo, o agendamento com os alunos pode ser complicado. Evite confusão e longas trocas de e-mails com o Doodle 1:1 e a Booking Page.

Casos de uso: Compromissos, reuniões individuais, reuniões de equipe, eventos, workshops, partes interessadas externas