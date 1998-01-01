Agendamento simples para equipes de tecnologia
Usado por engenheiros, equipes de produtos e desenvolvedores em ambientes de tecnologia de ponta
Faça reuniões sem interromper seu fluxo
Programe revisões de sprint, demonstrações de clientes ou sincronizações rápidas sem interromper o trabalho profundo.
Coordenar entre fusos horários
O Doodle lida com o agendamento global automaticamente para que as equipes distribuídas possam se reunir com facilidade.
Mantenha tudo em um só lugar
Um link contém os detalhes da reunião, os convites e as atualizações. Visualize tudo em um único painel - você não precisa mais procurar na caixa de entrada.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Criado para todas as formas de trabalho das equipes de tecnologia
Planejar retrospectivas e revisões de sprint
Use uma enquete de grupo para definir um horário que funcione para toda a equipe de desenvolvimento antes do término do sprint.
Reservar revisões de código 1:1
Compartilhe sua página de reservas para que os colegas de equipe possam conseguir uma vaga sem interromper seu fluxo.
Coordenar entre fusos horários
O Doodle se ajusta automaticamente ao horário local de cada pessoa, de modo que as equipes distribuídas se reúnem sem ligações tarde da noite.
Realizar demonstrações para as partes interessadas
Ofereça vários espaços de demonstração em uma planilha de inscrição para que os gerentes de produto, designers e controle de qualidade possam participar quando for conveniente para eles.
Mantenha os calendários privados
Conecte o Google, o Outlook ou o iCloud - apenas sua disponibilidade é compartilhada, não sua agenda completa.
Marque suas páginas de reserva
Adicione o logotipo e as cores da sua equipe para dar um toque profissional ao fazer agendamentos com clientes, parceiros ou investidores.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
O Doodle é simples - da melhor maneira possível. É intuitivo, de baixo compromisso e fácil de começar.
Perfeito para programar entre fusos horários sem confusão.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Perguntas frequentes
Posso limitar o número de reuniões que faço por dia?
Sim. Defina limites diários de reserva para proteger o tempo de trabalho profundo.
Como faço para preparar os participantes antes de uma reunião?
Adicione perguntas personalizadas às páginas de reserva ou planilhas de inscrição para coletar detalhes relevantes com antecedência.
Posso fazer reuniões somente para convidados?
Sim. Restrinja os links de reserva a pessoas específicas para que somente participantes autorizados possam ocupar um espaço.
Como faço para evitar interrupções de última hora?
Defina um período mínimo de aviso prévio para que as reservas sejam feitas com antecedência suficiente para que você possa se preparar.
Posso sincronizar com ferramentas de gerenciamento de tarefas?
Embora o Doodle não se integre diretamente ao Jira ou ao Trello, você pode vincular reuniões a tarefas manualmente para obter visibilidade.