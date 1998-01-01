Criar um Doodle

Agendamento simples para equipes de tecnologia

De standups a planejamento de sprint, o Doodle mantém sua equipe de desenvolvimento em movimento sem atrasos.

Criar um Doodle
A group poll with a list view of availabilities for a team retrospective meeting

Usado por engenheiros, equipes de produtos e desenvolvedores em ambientes de tecnologia de ponta

A group of logos including Alphabet Inc. (Google), Apple Inc., Microsoft Corporation, NVIDIA, Palantir Technologies
A group of logos including Alphabet Inc. (Google), Apple Inc., Microsoft Corporation, NVIDIA, Palantir Technologies
Faça reuniões sem interromper seu fluxo

Programe revisões de sprint, demonstrações de clientes ou sincronizações rápidas sem interromper o trabalho profundo.

Coordenar entre fusos horários

O Doodle lida com o agendamento global automaticamente para que as equipes distribuídas possam se reunir com facilidade.

Mantenha tudo em um só lugar

Um link contém os detalhes da reunião, os convites e as atualizações. Visualize tudo em um único painel - você não precisa mais procurar na caixa de entrada.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Criado para todas as formas de trabalho das equipes de tecnologia

Planejar retrospectivas e revisões de sprint

Use uma enquete de grupo para definir um horário que funcione para toda a equipe de desenvolvimento antes do término do sprint.

Reservar revisões de código 1:1

Compartilhe sua página de reservas para que os colegas de equipe possam conseguir uma vaga sem interromper seu fluxo.

Coordenar entre fusos horários

O Doodle se ajusta automaticamente ao horário local de cada pessoa, de modo que as equipes distribuídas se reúnem sem ligações tarde da noite.

Realizar demonstrações para as partes interessadas

Ofereça vários espaços de demonstração em uma planilha de inscrição para que os gerentes de produto, designers e controle de qualidade possam participar quando for conveniente para eles.

Mantenha os calendários privados

Conecte o Google, o Outlook ou o iCloud - apenas sua disponibilidade é compartilhada, não sua agenda completa.

Marque suas páginas de reserva

Adicione o logotipo e as cores da sua equipe para dar um toque profissional ao fazer agendamentos com clientes, parceiros ou investidores.

Planejar retrospectivas e revisões de sprint

Use uma enquete de grupo para definir um horário que funcione para toda a equipe de desenvolvimento antes do término do sprint.

Reservar revisões de código 1:1

Compartilhe sua página de reservas para que os colegas de equipe possam conseguir uma vaga sem interromper seu fluxo.

Coordenar entre fusos horários

O Doodle se ajusta automaticamente ao horário local de cada pessoa, de modo que as equipes distribuídas se reúnem sem ligações tarde da noite.

Realizar demonstrações para as partes interessadas

Ofereça vários espaços de demonstração em uma planilha de inscrição para que os gerentes de produto, designers e controle de qualidade possam participar quando for conveniente para eles.

Mantenha os calendários privados

Conecte o Google, o Outlook ou o iCloud - apenas sua disponibilidade é compartilhada, não sua agenda completa.

Marque suas páginas de reserva

Adicione o logotipo e as cores da sua equipe para dar um toque profissional ao fazer agendamentos com clientes, parceiros ou investidores.

Criar um Doodle

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

O Doodle é simples - da melhor maneira possível. É intuitivo, de baixo compromisso e fácil de começar.

Citizen Schools

MC

Meme C.

Assistente administrativo

Perfeito para programar entre fusos horários sem confusão.

Capterra Review

AM

Anna M.

Engenheiro de software

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Quatro emblemas de conformidade de segurança: Certificação MSPAlliance Cyber Verify Nível 3, ícone de conformidade com o GDPR europeu com cadeado e estrelas da UE, ícone de conformidade com a CCPA e certificação AICPA SOC (System and Organization Controls).

Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI.

Perguntas frequentes

Posso limitar o número de reuniões que faço por dia?

Sim. Defina limites diários de reserva para proteger o tempo de trabalho profundo.

Como faço para preparar os participantes antes de uma reunião?

Adicione perguntas personalizadas às páginas de reserva ou planilhas de inscrição para coletar detalhes relevantes com antecedência.

Posso fazer reuniões somente para convidados?

Sim. Restrinja os links de reserva a pessoas específicas para que somente participantes autorizados possam ocupar um espaço.

Como faço para evitar interrupções de última hora?

Defina um período mínimo de aviso prévio para que as reservas sejam feitas com antecedência suficiente para que você possa se preparar.

Posso sincronizar com ferramentas de gerenciamento de tarefas?

Embora o Doodle não se integre diretamente ao Jira ou ao Trello, você pode vincular reuniões a tarefas manualmente para obter visibilidade.

Você não encontrou a resposta?

Mantenha seu código limpo e sua agenda mais limpa

Proteja seu foco e reserve tempo para as reuniões que importam.

Não é necessário cartão de crédito.