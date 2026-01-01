Sua empresa protegida com segurança de nível empresarial
Seja em relação aos seus dados, à sua privacidade ou à sua confiança, estamos empenhados em garantir que nossos protocolos de segurança estejam preparados para o futuro e em oferecer a você o melhor serviço possível.
Segurança de dados na Doodle
Desenvolvido na Suíça, confiável em qualquer lugar
Controles de Sistema e Organização (SOC)
A Doodle concluiu com sucesso sua auditoria SOC 2 Tipo II e o Programa MSP Verify. O relatório SOC 2 aborda os controles relevantes aos Critérios de Serviços de Confiança da AICPA relativos à segurança, disponibilidade, integridade do processamento, confidencialidade e privacidade.
Cyber Verify Nível 3
As áreas críticas das operações de nossos serviços em nuvem, incluindo privacidade de dados, segurança de rede, disponibilidade e tempo de funcionamento, planos de recuperação de desastres, escalabilidade e conformidade, foram auditadas e consideradas em conformidade com as regulamentações do setor.
Em conformidade com o GDPR
Nosso Encarregado da Proteção de Dados e nossa Equipe de Informações Empresariais garantem que tenhamos as ferramentas e os processos necessários para proteger seus dados e sua privacidade.
Em conformidade com a CCPA
Oferecemos aos residentes da Califórnia o controle sobre seus dados pessoais, incluindo o direito de acessar, excluir ou recusar a venda de suas informações, em conformidade com a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia.
Em conformidade com a HIPAA
No que diz respeito a informações de saúde, nossas medidas de proteção atendem aos padrões da HIPAA para a proteção da privacidade e da segurança desses dados.
COMO FUNCIONA
Como garantimos a segurança de seus dados
Criptografia em trânsito
Durante a transmissão, seus dados são protegidos por meio da criptografia TLS 1.2 (ou superior) com SHA-256 e RSA.
Criptografia em repouso
Quando em repouso, seus dados são armazenados por meio da Amazon Web Services (AWS), que utiliza diversas ferramentas para manter suas informações protegidas.
Segurança de rede
Nossa infraestrutura em nuvem é protegida pela Cloudflare para garantir a disponibilidade e a defesa contra ameaças sofisticadas da internet.
Acesso aos dados
Todos os seus dados são 100% de sua propriedade. Isso significa que não os excluiremos sem antes informá-lo.
Propriedade dos dados
Todos os seus dados são 100% de sua propriedade. Isso significa que não os excluiremos sem antes informá-lo.
Privacidade de dados
Seus dados são utilizados exclusivamente para que possamos lhe prestar os serviços de que você precisa. Não os vendemos a terceiros. Saiba mais aqui.
Arquitetura
Hospedamos nossos serviços utilizando a infraestrutura da Amazon Web Services (AWS), com data centers seguros na República da Irlanda e em toda a União Europeia.
Gerenciamento de vulnerabilidades
Monitoramos continuamente nossos serviços e realizamos atualizações com os patches de segurança mais recentes. Realizamos testes de penetração regulares por meio de prestadores de serviços externos de confiança.
Processo de mudança
Nosso ambiente de produção está sujeito a um rigoroso processo de gestão que exige aprovação formal nos níveis mais altos.
Organização
Nosso Encarregado da Proteção de Dados aplica um processo amplamente testado, com canais de comunicação claros com a alta administração.
Dados de terceiros
As informações fornecidas por terceiros, como dados de calendário, são protegidas por meio do protocolo OAuth2, cuja autorização pode ser revogada pelos usuários a qualquer momento.
Senhas
As senhas dos usuários do Doodle são protegidas por hashes de senha com salt, o que oferece maior segurança.
Fornecedores
Todos os nossos fornecedores e prestadores de serviços são cuidadosamente avaliados. Eles são obrigados a cumprir nossos rigorosos processos de segurança.
Funcionários
Todos os nossos funcionários passam por um treinamento abrangente em segurança para garantir que seus dados e sua privacidade estejam sempre protegidos.
Confidencialidade
Todos os nossos funcionários e prestadores de serviços são obrigados a assinar um acordo de confidencialidade. Isso protege seus dados e sua privacidade.
Seus dados. Protegidos.
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