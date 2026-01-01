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Sua empresa protegida com segurança de nível empresarial

Seja em relação aos seus dados, à sua privacidade ou à sua confiança, estamos empenhados em garantir que nossos protocolos de segurança estejam preparados para o futuro e em oferecer a você o melhor serviço possível.

Segurança de dados na Doodle

Desenvolvido na Suíça, confiável em qualquer lugar

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Controles de Sistema e Organização (SOC)

A Doodle concluiu com sucesso sua auditoria SOC 2 Tipo II e o Programa MSP Verify. O relatório SOC 2 aborda os controles relevantes aos Critérios de Serviços de Confiança da AICPA relativos à segurança, disponibilidade, integridade do processamento, confidencialidade e privacidade.

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Cyber Verify Nível 3

As áreas críticas das operações de nossos serviços em nuvem, incluindo privacidade de dados, segurança de rede, disponibilidade e tempo de funcionamento, planos de recuperação de desastres, escalabilidade e conformidade, foram auditadas e consideradas em conformidade com as regulamentações do setor.

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Em conformidade com o GDPR

Nosso Encarregado da Proteção de Dados e nossa Equipe de Informações Empresariais garantem que tenhamos as ferramentas e os processos necessários para proteger seus dados e sua privacidade.

integration-CCPA

Em conformidade com a CCPA

Oferecemos aos residentes da Califórnia o controle sobre seus dados pessoais, incluindo o direito de acessar, excluir ou recusar a venda de suas informações, em conformidade com a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia.

integration-HIPAA

Em conformidade com a HIPAA

No que diz respeito a informações de saúde, nossas medidas de proteção atendem aos padrões da HIPAA para a proteção da privacidade e da segurança desses dados.

COMO FUNCIONA

Como garantimos a segurança de seus dados

  • Criptografia em trânsito

    Durante a transmissão, seus dados são protegidos por meio da criptografia TLS 1.2 (ou superior) com SHA-256 e RSA.

  • Criptografia em repouso

    Quando em repouso, seus dados são armazenados por meio da Amazon Web Services (AWS), que utiliza diversas ferramentas para manter suas informações protegidas.

  • Segurança de rede

    Nossa infraestrutura em nuvem é protegida pela Cloudflare para garantir a disponibilidade e a defesa contra ameaças sofisticadas da internet.

  • Acesso aos dados

    Todos os seus dados são 100% de sua propriedade. Isso significa que não os excluiremos sem antes informá-lo.  

  • Propriedade dos dados

    Todos os seus dados são 100% de sua propriedade. Isso significa que não os excluiremos sem antes informá-lo.

  • Privacidade de dados

    Seus dados são utilizados exclusivamente para que possamos lhe prestar os serviços de que você precisa. Não os vendemos a terceiros. Saiba mais aqui.

  • Arquitetura

    Hospedamos nossos serviços utilizando a infraestrutura da Amazon Web Services (AWS), com data centers seguros na República da Irlanda e em toda a União Europeia.

  • Gerenciamento de vulnerabilidades

    Monitoramos continuamente nossos serviços e realizamos atualizações com os patches de segurança mais recentes. Realizamos testes de penetração regulares por meio de prestadores de serviços externos de confiança.

  • Processo de mudança

    Nosso ambiente de produção está sujeito a um rigoroso processo de gestão que exige aprovação formal nos níveis mais altos. 

  • Organização

    Nosso Encarregado da Proteção de Dados aplica um processo amplamente testado, com canais de comunicação claros com a alta administração.

  • Dados de terceiros

    As informações fornecidas por terceiros, como dados de calendário, são protegidas por meio do protocolo OAuth2, cuja autorização pode ser revogada pelos usuários a qualquer momento. 

  • Senhas

    As senhas dos usuários do Doodle são protegidas por hashes de senha com salt, o que oferece maior segurança.

  • Fornecedores

    Todos os nossos fornecedores e prestadores de serviços são cuidadosamente avaliados. Eles são obrigados a cumprir nossos rigorosos processos de segurança.

  • Funcionários

    Todos os nossos funcionários passam por um treinamento abrangente em segurança para garantir que seus dados e sua privacidade estejam sempre protegidos.   

  • Confidencialidade

    Todos os nossos funcionários e prestadores de serviços são obrigados a assinar um acordo de confidencialidade. Isso protege seus dados e sua privacidade.

Seus dados. Protegidos.

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