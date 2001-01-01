Criar um Doodle

Agendamento simples e seguro para profissionais de saúde

Ajude os clientes a reservar tempo facilmente para que você possa dedicar mais tempo a ajudá-los a prosperar.

a booking page for a patient check-up, where the organizer and participant found 11:30am as the common meeting time

Usado por provedores de bem-estar e profissionais de saúde das principais organizações do mundo

A group of logos including American Red Cross, St. Jude Children’s Research Hospital, Peloton, Teladoc Health, Technogym
Fácil agendamento para pacientes e clientes

Permita que os pacientes ou clientes agendem consultas on-line sem ter que esperar em espera ou enviar várias mensagens.

Uma ferramenta para cada tipo de reunião

De consultas individuais a reuniões de equipe e chamadas de acompanhamento, gerencie todas as suas reservas em um só lugar. Não importa se você tem um consultório particular ou faz parte de uma grande clínica, não há necessidade de alternar entre as ferramentas.

Você leva a sério a privacidade

Nenhuma informação pessoal de saúde é compartilhada, e o acesso é totalmente baseado em permissões. É um agendamento seguro que atende às necessidades das equipes médicas modernas.

Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento

Grátis

Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui

  • Enquetes de grupo ilimitadas

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Uma Página de Agendamento

  • Um agendamento 1:1

  • Google Meet e conferência web Zoom

  • Colete pagamentos com o Stripe

  • Descrições básicas de reuniões geradas por IA

Profissional

Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de

  • Sem anúncios

  • Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo

  • Folhas de registro ilimitadas

  • Páginas de agendamento ilimitadas

  • Agendamentos 1:1 ilimitados

  • Marca personalizada

  • Conferências com Microsoft Teams e Webex

  • Coleta de pagamentos com o Stripe

  • Descrições avançadas de reuniões geradas por IA

Equipe

Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais

  • Console do administrador

  • Funções e permissões

  • Eventos co-hospedados

  • Reservar em nome de outras pessoas

  • Relatórios de atividades

Feito para cada forma como você cuida dos clientes

Faça reservas sem esforço

Compartilhe sua página de reservas para que os clientes possam ver sua disponibilidade e fazer reservas com apenas alguns cliques.

Oferecer vários tipos de sessão

Liste sessões particulares, aulas em grupo ou workshops em uma planilha de inscrição para que os clientes escolham o que funciona para eles.

Proteger os dados do cliente

Somente a disponibilidade é compartilhada - os detalhes pessoais e do cliente permanecem privados e seguros.

Reduzir as não comparências

Os lembretes automáticos ajudam os clientes a se lembrarem dos compromissos, melhorando a assiduidade e a consistência.

Personalize suas páginas de reserva

Adicione o nome, o logotipo e as cores da sua clínica para que você tenha uma experiência de reserva profissional e refinada.

Suporte a vários provedores

Com o plano Team, vincule os calendários de todos os profissionais para que os clientes possam reservar diretamente o provedor certo.

Trabalhe com suas ferramentas favoritas

Reuniões com um clique de qualquer lugar.

Logotipo do iCloud centralizado em um fundo com padrão de grade.

iCloud

Logotipo do Zoom centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zoom

Logotipo do Outlook centralizado em um fundo com padrão de grade.

Outlook

Logotipo do Microsoft Teams centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Teams

Logotipo do Zapier centralizado em um fundo com padrão de grade.

Zapier

Webex mobile logo centered on a grid-patterned background.

Webex

Logotipo do Google Meet centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Meet

Logotipo do Stripe centralizado em um fundo com padrão de grade.

Stripe

Logotipo do Microsoft Exchange centralizado em um fundo com padrão de grade.

Microsoft Exchange

Logotipo do Google Agenda centralizado em um fundo com padrão de grade.

Google Calendar

Logotipo do Microsoft Office 365 centralizado em um fundo com padrão de grade.

Office 365

Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente

Mas não acredite somente em nossa palavra.

Selos da G2 da primavera de 2025 com três prêmios: Líder de Segmento para Pequenas Empresas, Usuários nos Amam e Alto Desempenho.

Os pacientes reservam sem telefonar, e os lembretes reduzem as faltas.

Capterra Review

ER

Emily R.

Gerente de clínica

Posso agendar uma reunião para 12 executivos do setor de saúde em 20 minutos com um único link.

Community Health

NL

Nasdaq L.

Assistente administrativo

O Doodle tem sido consistentemente a maneira mais fácil de pesquisar possíveis participantes ao agendar uma reunião de grupo.

RP

Rachel P

Fisioterapeuta e proprietário

Four logos including cyberverify level 3, GDPR, CCPA, and SOC2 Type II
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho

Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI.

Perguntas frequentes

Posso coletar informações sobre o cliente antes da consulta?

Sim. Você pode adicionar perguntas personalizadas à sua Booking Page para coisas como metas, preferências ou histórico médico.

Como faço para garantir que os dados do cliente permaneçam privados?

Somente seus horários disponíveis são compartilhados - os detalhes do calendário pessoal e as respostas dos clientes são mantidos em segurança.

Posso oferecer sessões recorrentes?

Sim. Defina a disponibilidade recorrente para que os clientes possam marcar compromissos semanais, quinzenais ou mensais.

Posso limitar o tamanho das turmas?

Sim. Defina um limite de vagas em sua folha de inscrição para que as turmas não excedam a capacidade que você deseja.

Posso personalizar a aparência da minha página de reservas?

Sim. Adicione as cores e o logotipo da sua marca para criar uma experiência consistente e confiável para os clientes.

A focus shot on a woman facing another in a one-to-one meeting. The image also has some light blue rectangles around it to emphasize focus on the woman

Você não encontrou a resposta?

Experimente uma ferramenta de agendamento feita para para aqueles que não têm tempo a perder.

Facilite a reserva e mantenha os dados do cliente em sigilo para que você possa dedicar mais tempo aos seus clientes, e não à sua agenda.

Não é necessário cartão de crédito.