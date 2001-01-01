Agendamento simples e seguro para profissionais de saúde
Fácil agendamento para pacientes e clientes
Permita que os pacientes ou clientes agendem consultas on-line sem ter que esperar em espera ou enviar várias mensagens.
Uma ferramenta para cada tipo de reunião
De consultas individuais a reuniões de equipe e chamadas de acompanhamento, gerencie todas as suas reservas em um só lugar. Não importa se você tem um consultório particular ou faz parte de uma grande clínica, não há necessidade de alternar entre as ferramentas.
Você leva a sério a privacidade
Nenhuma informação pessoal de saúde é compartilhada, e o acesso é totalmente baseado em permissões. É um agendamento seguro que atende às necessidades das equipes médicas modernas.
Planos criados para economizar seu tempo
e se encaixar no seu orçamento
Grátis
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Profissional
Para profissionais que desejam um agendamento mais inteligente 6,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos gratuitos, além de
Sem anúncios
Intervalos de tempo ilimitados para enquetes em grupo
Folhas de registro ilimitadas
Páginas de agendamento ilimitadas
Agendamentos 1:1 ilimitados
Marca personalizada
Conferências com Microsoft Teams e Webex
Coleta de pagamentos com o Stripe
Descrições avançadas de reuniões geradas por IA
Equipe
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Feito para cada forma como você cuida dos clientes
Faça reservas sem esforço
Compartilhe sua página de reservas para que os clientes possam ver sua disponibilidade e fazer reservas com apenas alguns cliques.
Oferecer vários tipos de sessão
Liste sessões particulares, aulas em grupo ou workshops em uma planilha de inscrição para que os clientes escolham o que funciona para eles.
Proteger os dados do cliente
Somente a disponibilidade é compartilhada - os detalhes pessoais e do cliente permanecem privados e seguros.
Reduzir as não comparências
Os lembretes automáticos ajudam os clientes a se lembrarem dos compromissos, melhorando a assiduidade e a consistência.
Personalize suas páginas de reserva
Adicione o nome, o logotipo e as cores da sua clínica para que você tenha uma experiência de reserva profissional e refinada.
Suporte a vários provedores
Com o plano Team, vincule os calendários de todos os profissionais para que os clientes possam reservar diretamente o provedor certo.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Os pacientes reservam sem telefonar, e os lembretes reduzem as faltas.
Posso agendar uma reunião para 12 executivos do setor de saúde em 20 minutos com um único link.
O Doodle tem sido consistentemente a maneira mais fácil de pesquisar possíveis participantes ao agendar uma reunião de grupo.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Perguntas frequentes
Posso coletar informações sobre o cliente antes da consulta?
Sim. Você pode adicionar perguntas personalizadas à sua Booking Page para coisas como metas, preferências ou histórico médico.
Como faço para garantir que os dados do cliente permaneçam privados?
Somente seus horários disponíveis são compartilhados - os detalhes do calendário pessoal e as respostas dos clientes são mantidos em segurança.
Posso oferecer sessões recorrentes?
Sim. Defina a disponibilidade recorrente para que os clientes possam marcar compromissos semanais, quinzenais ou mensais.
Posso limitar o tamanho das turmas?
Sim. Defina um limite de vagas em sua folha de inscrição para que as turmas não excedam a capacidade que você deseja.
Posso personalizar a aparência da minha página de reservas?
Sim. Adicione as cores e o logotipo da sua marca para criar uma experiência consistente e confiável para os clientes.