Estudos de caso em destaque
Como a UC Davis economizou até um mês de tempo e evitou atrasos desnecessários com o Doodle
Veja como a equipe do laboratório agendou centenas de inspeções de segurança em minutos, reduziu a troca de e-mails e manteve a conformidade em dia.
Como a CDA coordena mais de 50 dentistas voluntários com agendamento seguro e de marca
A Doodle ajuda a Associação Canadense de Odontologia a navegar nos agitados horários das equipes de dentistas.
Como a SRG Inc. economiza 40 horas em agendamento global todos os meses com o Doodle
Doodle é o software de programação perfeitamente projetado para satisfazer as complexas necessidades das modernas ONGs ou organizações não-governamentais sem fins lucrativos.
133 milhões
de usuários das principais organizações do mundo
78,000
Reuniões agendadas por dia
39,000
Horas economizadas por dia
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Mas você não precisa acreditar em nossa palavra.