Um estudo da experiência do usuário do Doodle

A Lullabot é uma empresa de estratégia e design de conteúdo que trabalha com editoras digitais e empresas de mídia de grande porte. Eles são especializados em renovar sites e reformular sistemas de gerenciamento de conteúdo.

Conversamos com o diretor de criação Jared Ponchot sobre seu trabalho liderando uma equipe de criação e os desafios de agendamento que acompanham o desenvolvimento de produtos e o trabalho remoto.

A Lullabot simplifica o recrutamento para pesquisa de experiência do usuário

É preciso muito trabalho para levar um novo produto da ideia à realidade. O estágio de prototipagem é especialmente crucial - é aí que você coloca seu produto na frente de pessoas novas para garantir que ele seja útil, fácil de usar e divertido de interagir. Não é de surpreender que isso envolva muitas reuniões.

Sempre que a equipe de Jared tem uma ideia para um novo design, eles precisam agendar testes de usuário de 20 minutos para garantir que estão no caminho certo. Felizmente, o Doodle 1:1 permite que os usuários agendem várias reuniões individuais de uma só vez.

Basta incluir todos os possíveis horários das suas entrevistas, adicionar quantos contatos você quiser e enviar os convites. Quando um dos seus convidados escolher uma opção, ela não estará mais disponível para os outros convidados. No tempo que leva para agendar uma entrevista, você pode agendar até 100 de uma vez.

Agende com qualquer pessoa, em qualquer sistema de calendário

Trabalhar remotamente apresenta seus próprios desafios de agendamento para qualquer equipe, e isso é especialmente verdadeiro quando o trabalho remoto envolve coordenação com pessoas externas. Com o Doodle, você pode agendar reuniões com pessoas de fora da sua organização sem problemas.

O Doodle é totalmente independente de calendário, portanto, se a sua equipe de G-suite quiser fazer reuniões com fãs externos da Microsoft, você poderá enviar convites para o Doodle e marcar reuniões com a mesma facilidade com que faria com qualquer colega de equipe interno. Como bônus, com a conexão direta com o calendário, as reuniões que você organiza com o Doodle são sincronizadas automaticamente com o seu calendário!

Mais reuniões não significam mais trabalho

Jared enfrenta um problema com o qual muitas pessoas em posições de liderança lidam: uma "vida dupla" de reuniões. Além das reuniões regulares com sua equipe de design, graças à sua função executiva na Lullabot, Jared também participa de reuniões executivas regulares.

Felizmente, o Doodle elimina a carga administrativa de agendamento e acompanhamento de reuniões. Com as enquetes de grupo do Doodle e as reuniões individuais do Doodle, você pode organizar reuniões de qualquer tamanho em minutos e, em seguida, agendá-las automaticamente nos calendários de todos os participantes. Um papel de liderança pode significar mais reuniões, mas, graças ao Doodle, isso não significa mais trabalho.

Casos de uso: Entrevistas, reuniões individuais, reuniões de equipe, agendamento global, partes interessadas externas