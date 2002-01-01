Uno studio sull'esperienza utente di Doodle

Lullabot è un'azienda di content strategy e design che collabora con editori digitali e società di media su larga scala. È specializzata nel rinnovamento dei siti web e nella revisione dei sistemi di gestione dei contenuti.

Abbiamo parlato con il Direttore Creativo Jared Ponchot del suo lavoro alla guida di un team creativo e delle sfide di programmazione che comporta lo sviluppo di un prodotto e il lavoro a distanza.

Lullabot semplifica il reclutamento per le ricerche UX

Ci vuole molto lavoro per portare un nuovo prodotto dall'idea alla realtà. La fase di prototipazione è particolarmente cruciale: è il momento in cui il prodotto viene messo di fronte a facce nuove per assicurarsi che sia utile, facile da usare e divertente da interagire. Non sorprende che questo comporti molte riunioni.

Ogni volta che il team di Jared ha un'idea per un nuovo design, deve programmare test utente di 20 minuti per assicurarsi di essere sulla strada giusta. Fortunatamente, Doodle 1:1 consente agli utenti di programmare più incontri individuali in una sola volta.

Basta includere tutte le possibili fasce orarie per i colloqui, aggiungere tutti i contatti che vuoi e inviare gli inviti. Quando uno dei tuoi invitati sceglie un'opzione, questa non sarà più disponibile per gli altri. Nel tempo necessario per programmare un colloquio, puoi programmarne fino a 100 contemporaneamente.

Pianifica con chiunque, su qualsiasi sistema di calendario

Lavorare da remoto pone delle sfide di pianificazione uniche per qualsiasi team e questo è particolarmente vero quando il lavoro da remoto implica il coordinamento con persone esterne. Programmare riunioni con persone esterne alla tua organizzazione non è un problema con Doodle.

Doodle è completamente indipendente dal calendario, quindi se il tuo team G-suite vuole organizzare riunioni con i fan esterni di Microsoft, puoi inviare inviti con Doodle e prenotare le riunioni con la stessa facilità con cui le faresti con i tuoi colleghi interni. Inoltre, grazie al collegamento diretto con il calendario, le riunioni organizzate con Doodle vengono sincronizzate automaticamente con il tuo calendario!

Più riunioni non significano più lavoro

Jared si trova ad affrontare un problema che accomuna molte persone in posizione di leadership: una "doppia vita" di riunioni. Oltre alle riunioni regolari con il suo team di progettazione, grazie al suo ruolo di dirigente in Lullabot, Jared partecipa anche a regolari riunioni dei dirigenti.

Fortunatamente, Doodle elimina il carico amministrativo della programmazione e del monitoraggio delle riunioni. I sondaggi di gruppo di Doodle e le riunioni 1:1 di Doodle permettono di organizzare riunioni di qualsiasi dimensione in pochi minuti e di inserirle automaticamente nei calendari di tutti i partecipanti. La dashboard di Doodle fornisce una guida immediata a tutte le riunioni programmate. Un ruolo di leadership può significare più riunioni, ma grazie a Doodle non è più sinonimo di lavoro.

Casi d'uso: Colloqui, incontri individuali, riunioni di team, programmazione globale, stakeholder esterni