In quanto startup di riparazione di biciclette in rapida espansione che impiega numerosi dipendenti sia a tempo indeterminato che a ore, Motivate LLC ha esigenze di programmazione complesse. Doodle aiuta Motivate LLC a soddisfarle, senza problemi. Abbiamo parlato con Kishona, project manager del People Team di Motivate LLC, dei recenti successi dell'azienda in materia di pianificazione.

Le risorse umane vincono indipendentemente dalla complessità dell'organizzazione

Motivate LLC progetta e distribuisce sistemi di bike sharing e si occupa di ogni fase del processo. Ciò significa che impiega personale in diverse posizioni, dalla C Suite ai dipendenti orari sul campo.

Poiché i dipendenti a ore non ricevono gli indirizzi e-mail di Motivate LLC e quindi sono fuori dalla loro rete di calendari, Kishona ha bisogno di un sistema di pianificazione che garantisca a tutti (interni o esterni) di partecipare agli eventi chiave, come il recente evento antinfluenzale di Motivate. È qui che entra in gioco Doodle. Dice Kishona: "... è stato molto, molto utile".

Assicurati che nessuno si perda la formazione e risparmia un sacco di tempo

Kishona usa Doodle per programmare la formazione dei manager e l'inserimento dei nuovi dipendenti. Ha trovato facile creare inviti multipli per le varie sessioni, inviarli a tutti i membri del team e permettere loro di iscriversi a quelle più adatte a loro.

Una volta completata l'iscrizione, gli ospiti riceveranno un invito sul calendario per la riunione scelta. Doodle permette ai professionisti più impegnati di riunire gruppi di qualsiasi dimensione in pochi istanti, riducendo a zero il lavoro amministrativo.

Doodle semplifica la gestione delle risorse umane, dallo sviluppo professionale alle iniziative di cultura aziendale.

Un'azienda in crescita e in fase di transizione pone sfide uniche ai professionisti delle risorse umane. La programmazione semplificata di Doodle ha aiutato Kishona nella sua missione di promuovere la cultura aziendale e facilitare lo sviluppo professionale continuo in un ambiente dinamico di start-up. I sondaggi di gruppo di Doodle rendono più facile che mai riunire gruppi numerosi per aggiornamenti ed eventi. Doodle 1:1 rende facile la programmazione di sessioni di formazione o di feedback multiple.

Inoltre, grazie alla pagina di prenotazione di Doodle, tutti, dall'amministratore delegato in giù, possono rendersi disponibili per gli altri, in base alle loro preferenze. La scalabilità può essere una sfida, ma con Doodle la programmazione è sempre semplice.

Casi d'uso: Riunioni di team, reclutamento, riunioni di inserimento, sessioni di formazione, eventi, incontri individuali, appuntamenti.