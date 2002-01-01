Il nostro team di vendita ama le soluzioni di programmazione flessibile di Doodle

Doodle è lo strumento di pianificazione che aumenta l'efficienza durante l'intero ciclo di vendita: dalle chiamate di qualificazione degli SDR con i tuoi clienti potenziali, passando per il passaggio di consegne agli AE e infine per le demo di gruppo o l'onboarding con gli utenti finali.

Sappiamo che il processo di ogni team di venditaè unico, perciò abbiamo creato una piattaforma di pianificazione completamente funzionale, che offre al tuo team la flessibilità necessaria per programmare in modo efficiente ogni incontro durante il ciclo di vendita. Dato che qui a Doodle beviamo il nostro champagne, vorremmo presentarti come il nostro team di vendita utilizza Doodle per guidare il processo di vendita dalla qual-call alla chiusura.

"Prenotiamo gli incontri molto più velocemente di quanto non avessimo mai fatto utilizzando la pagina di prenotazione di Doodle. Il nostro time to opportunity dura in genere 2 giorni invece di 4 o 5"- Kevin di Doodle

Più incontri, più follow-up, più pipeline

I nostri SDR condividono i link alle pagine di prenotazione nelle e-mail ai clienti potenziali per dare loro la libertà e la comodità di prenotare gli incontri direttamente nei loro calendari. La Pagina di prenotazione di Doodle è il tuo assistente personale per la pianificazione; un link al calendario che puoi adattare alle tue esigenze aziendali.

Puoi impostare i tuoi orari di lavoro con limiti esclusivi, in modo che i tuoi clienti o potenziali tali possano prenotare gli incontri con te o con il tuo team quando lo desiderano. Quando i clienti possono prenotare direttamente con gli SDR, senza dover cercare di fissare un orario, possono avere più incontri con un tasso di partecipazione migliore, qualificare più clienti e riempire più velocemente le loro pipeline.

Booking Page è anche la soluzione perfetta per il passaggio di consegne agli account. I nostri SDR utilizzano pagine di prenotazione separate che includono i calendari collegati sia dell'SDR che dell'AE, così quando i clienti prenotano un incontro con questi link, il nostro team sa che entrambi gli individui saranno disponibili per la chiamata.

Se i tuoi SDR non devono partecipare a queste chiamate, possono facilmente prenotare per conto dei clienti potenziali utilizzando il link del calendario prenotabile del loro AE. È possibile creare più calendari prenotabili per scopi diversi, per ottimizzare la programmazione nel flusso di lavoro del tuo team.

Ogni incontro, programmato in modo efficiente

I professionisti delle vendite sanno che ci vogliono tutti i tipi di incontri per spingere un'opportunità attraverso la pipeline fino alla chiusura. Dopo la chiamata di qualificazione, c'è un follow-up e, a seconda del contesto, potresti preferire proporre una serie limitata di opzioni di orario a breve termine invece di permettere al potenziale cliente di prenotare in qualsiasi punto del tuo calendario.

Presentare solo poche opzioni di orario è un ottimo modo per incoraggiare la partecipazione, creare un senso di urgenza, aumentare le percentuali di presentazione e far progredire le trattative. Con Doodle 1:1 i nostri Account Executive inviano al potenziale cliente alcune opzioni di orario e quando una di queste viene scelta, l'evento viene registrato su entrambi i calendari, automaticamente.

Inevitabilmente, il nostro team deve programmare una valutazione tecnica o un incontro con il team di approvvigionamento di un'organizzazione; in queste situazioni, i nostri AE utilizzano il tipo di riunione di gruppo: è lo strumento più efficace per questo lavoro. Con Doodle Groups puoi trovare il momento migliore per incontrare un gruppo di qualsiasi dimensione, assicurandoti che tutti i soggetti interessati siano presenti nella stanza per prendere una decisione e portare avanti l'affare.

Dati più puliti e un processo di vendita più fluido

Doodle è perfettamente in grado di programmare ogni incontro durante l'intero ciclo di vita delle vendite. Una programmazione efficiente significa che il tuo team di vendita può avere più incontri, con conseguenti follow-up, e mantenere i potenziali clienti impegnati, con il risultato di chiudere le trattative più velocemente e garantire una migliore qualità dei dati nel tuo CRM.

Sebbene sia sempre meglio arrivare alla chiusura di un affare, una programmazione efficiente significa anche spendere meno tempo per arrivare alla chiusura di un affare perso, in modo che il tuo team possa spostare i contatti dalla pipeline e stabilire meglio le priorità su cui concentrarsi. Doodle è qui per aiutare il tuo team a ridurre l'attrito della pianificazione e a creare un processo di vendita più fluido dalla qual-call alla chiusura. Fidati di noi, lo usiamo anche noi.