Notre équipe de vente adore les solutions de planification flexibles de Doodle

Doodle est l'outil de planification qui augmente l'efficacité tout au long du cycle de vente ; des appels de qualification SDR avec vos prospects, en passant par les transferts à vos AE, et enfin aux démonstrations de groupe ou à l'onboarding avec les utilisateurs finaux.

Nous savons que le processus de chaque équipe de venteest unique, c'est pourquoi nous avons construit une plateforme de planification entièrement fonctionnelle, donnant à votre équipe la flexibilité dont elle a besoin pour planifier efficacement chaque réunion tout au long du cycle de vente. Et puisque nous buvons notre propre champagne chez Doodle, nous aimerions vous présenter comment notre propre équipe de vente utilise Doodle pour piloter le processus de vente, du qual-call à la conclusion.

"Nous réservons des réunions beaucoup plus rapidement que nous ne l'avons jamais fait en utilisant la page de réservation de Doodle. Notre temps d'accès à l'opportunité prend généralement 2 jours au lieu de 4 ou 5"- Kevin de Doodle

Plus de rendez-vous, plus de suivi, plus de pipeline

Nos représentants du service clientèle partagent les liens de leur page de réservation dans les courriels qu'ils envoient à leurs clients potentiels afin de leur donner la liberté et la commodité de réserver des rendez-vous directement dans leur agenda. La page de réservation de Doodle est votre assistant personnel de planification ; un lien de calendrier que vous pouvez adapter aux besoins de votre entreprise.

Vous pouvez définir vos heures de travail avec des limites uniques, de sorte que vos clients ou prospects puissent réserver des réunions avec vous ou votre équipe au moment qui leur convient. Lorsque les prospects peuvent réserver directement avec les SDR, sans les allers-retours pour essayer de planifier un rendez-vous, ils peuvent avoir plus de réunions avec de meilleurs taux de réussite, qualifier plus de prospects, et remplir leurs pipelines plus rapidement.

La page de réservation est également la solution parfaite pour les transferts de compte. Nos DTS utilisent des pages de réservation séparées qui incluent les calendriers connectés du DTS et de l'AE, de sorte que lorsque les prospects réservent une réunion avec ces liens, notre équipe sait que les deux personnes seront disponibles pour l'appel.

Si vos DTS n'ont pas besoin de participer à ces appels, ils peuvent facilement réserver au nom des prospects en utilisant le lien de leur calendrier réservable d'AE. Il est possible de créer plusieurs BC à des fins différentes, afin d'optimiser la planification dans le flux de travail de votre équipe.

Chaque réunion, planifiée efficacement

Les professionnels de la vente savent qu'il faut toutes sortes de réunions pour faire avancer une opportunité dans le pipeline jusqu'à ce qu'elle soit conclue. Après l'appel de qualification, il y a un suivi et, selon le contexte, vous pouvez préférer proposer un ensemble limité d'options de temps à court terme plutôt que de permettre à un prospect de réserver n'importe où dans votre calendrier.

Présenter seulement quelques options de temps est un excellent moyen d'encourager la participation, de créer un sentiment d'urgence, d'augmenter le taux de participation et de faire avancer les affaires - c'est ce qu'on appelle les réunions Doodle 1:1. Avec Doodle 1:1, nos chargés de clientèle envoient quelques options de temps à un prospect, et lorsque l'une d'entre elles est choisie, l'événement est réservé dans les deux calendriers - automatiquement.

Inévitablement, notre équipe devra planifier une évaluation technique ou rencontrer l'équipe d'approvisionnement d'une organisation, et dans ces situations, nos chargés de clientèle utilisent le type de réunion de groupe - c'est l'outil le plus efficace pour ce travail. Avec Doodle Groups, vous pouvez trouver le meilleur moment pour rencontrer un groupe de n'importe quelle taille, en vous assurant que tous les acteurs concernés sont présents dans la salle pour prendre une décision et faire avancer l'affaire.

Des données plus propres et un processus de vente plus fluide

Doodle est entièrement équipé pour planifier chaque réunion tout au long du cycle de vie des ventes. Une planification efficace signifie que votre équipe de vente peut organiser plus de réunions, ce qui entraîne plus de suivis, et maintient l'engagement des prospects, ce qui permet de conclure des affaires plus rapidement et d'assurer une meilleure qualité des données dans votre CRM.

Bien qu'il soit toujours préférable de conclure des affaires, une planification rationalisée permet également de passer moins de temps à conclure des affaires perdues, afin que votre équipe puisse retirer des contacts de votre pipeline et mieux prioriser les prospects sur lesquels elle doit se concentrer. Doodle est là pour aider votre équipe à réduire les frictions liées à la planification et à créer un processus de vente plus fluide, de l'appel de qualification à la conclusion. Faites-nous confiance, nous l'utilisons nous-mêmes.