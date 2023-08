Que vous travailliez à titre individuel ou que vous gériez une entreprise, vous devez prêter attention au logiciel de planification de rendez-vous que vous utilisez pour réserver des réunions, organiser des événements et garder la maîtrise de votre agenda.

Votre système de prise de rendez-vous en ligne peut influencer votre position sur un marché hautement concurrentiel. Pourquoi, me direz-vous ?

Avant toute chose, il convient de préciser qu'il existe une forte demande de la part des consommateurs pour la prise de rendez-vous en ligne. En fait, 67 % préfèrent la prise de rendez-vous en ligne, contre 33 % qui préfèrent la prise de rendez-vous par téléphone.

Les plateformes de prise de rendez-vous en ligne sont également pratiques. Il suffit de constater que 34 % des rendez-vous en ligne sont pris en dehors des heures de bureau.

Nous allons nous pencher sur les différents avantages d'un investissement dans un logiciel de planification de rendez-vous et sur les raisons pour lesquelles Doodle peut être votre partenaire fiable et digne de confiance dans le cadre d'un plan de planification de rendez-vous en ligne pour les petites entreprises comme pour les entreprises.

Quels sont les avantages des applications de planification pour smartphone ?

Les logiciels de planification de rendez-vous ne se limitent pas à la simple planification de réunions avec le personnel et les clients.

Il simplifie et accélère la prise de rendez-vous, ce qui incite les consommateurs à ajouter une date à leur agenda. Cette commodité et cette efficacité favorisent à leur tour la fidélisation des clients, réduisent les absences et augmentent les bénéfices.

Il est intéressant de noter que les entreprises qui utilisent des applications de prise de rendez-vous en ligne voient leur chiffre d'affaires augmenter de 27 % en moyenne. Par ailleurs, les entreprises locales qui ajoutent à leur site web un module d'extension pour la prise de rendez-vous dans les salons de coiffure ou dans les établissements de soins de santé peuvent enregistrer une augmentation de leur chiffre d'affaires pouvant aller jusqu'à 120 %.

Outre le chiffre d'affaires, une application de prise de rendez-vous en ligne peut également accroître l'efficacité et la productivité du personnel. En effet, les clients prennent 46 % de leurs rendez-vous en ligne, de sorte que le personnel n'a à traiter qu'un peu plus de la moitié des rendez-vous en personne ou par téléphone.

En résumé, voici ce qu'un logiciel de prise de rendez-vous peut faire pour votre entreprise :

Faciliter la prise de rendez-vous et la planification des réunions.

Encourager les rendez-vous répétés et minimiser les risques de désistement.

Réduire la quantité de travail administratif nécessaire à la prise de rendez-vous.

Maintenir la satisfaction du personnel et des clients grâce à une gestion efficace des rendez-vous.

Réorienter les ressources vers des questions de développement commercial plus importantes.

Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, pourquoi retarder votre décision d'investir dans la prise de rendez-vous en ligne ? Permettez-lui de faire des merveilles pour votre entreprise.

Pourquoi réserver vos réunions avec l'application de planification de Doodle ?

Nous avons déjà établi les multiples avantages de l'utilisation d'un logiciel de prise de rendez-vous. Et nous n'avons fait qu'effleurer la surface de la façon dont vous pouvez l'utiliser pour votre entreprise.

Maintenant que c'est fait, voyons pourquoi Doodle's scheduling app vaut la peine d'être investi.

Doodle est fière de dire qu'elle n'a pas son pareil pour organiser des événements et des plannings. Il vous suffit d'ouvrir l'application mobile lorsque vous êtes au bureau, lorsque vous vous rendez à un rendez-vous ou lorsque vous prenez un café dans votre établissement préféré. Elle vous permet de rester en contact avec les gens quand vous le souhaitez et où que vous soyez.

De plus, vous pouvez l'essayer gratuitement, sans carte de crédit.

Prenez des rendez-vous et planifiez des réunions à tout moment, où que vous soyez.

Doodle est synonyme de flexibilité. Ainsi, si vous connaissez déjà notre mobile instituteur de sondages, vous pouvez facilement naviguer dans notre application de prise de rendez-vous en ligne sur votre smartphone ou votre tablette.

Vous pouvez également profiter de toutes les fonctionnalités et de la familiarité de notre logiciel sur notre planificateur de rendez-vous standard.

Essayez gratuitemen Pas besoin de carte de crédit

Gardez le contrôle de votre emploi du temps grâce à une application mobile dédiée.

L' de Doodle application de programmation est disponible sur iOS et Android pour vous aider à mieux contrôler vos réunions et rendez-vous.

En outre, le logiciel offre la possibilité d'intégrer vos carnets d'adresses et vos calendriers sur un tableau de bord mobile simple. Une organisation optimale, ça vous dit ?

Accédez à une application de planification pas comme les autres

Doodle offre un assortiment de fonctionnalités gratuites et premium qui vous permettent de tirer le meilleur parti de la planification.

Doodle Professional offre une expérience sans publicité et un nombre illimité de pages de réservation, ce qui est particulièrement utile pour les grandes entreprises. Il encourage également une meilleure collaboration au sein de votre équipe.

Gardez votre calendrier propre et organisé avec Doodle

Avec Doodle, la prise de rendez-vous en ligne n'a jamais été aussi simple. Vous bénéficiez non seulement d'une sécurité de niveau entreprise, mais aussi d'un moyen extrêmement rapide et facile de planifier n'importe quoi, qu'il s'agisse d'une réunion rapide autour d'un petit-déjeuner ou de votre prochaine collaboration professionnelle.

Pourquoi choisir le logiciel de prise de rendez-vous de Doodle ?

Nous laisserons les chiffres parler d'eux-mêmes. Plus de 70 000 entreprises font confiance à Doodle pour les aider à prendre des rendez-vous en cinq minutes seulement. En fait, nous avons planifié près de deux millions de réunions rien que le mois dernier. Cela représente près de 44 réunions par minute.

La meilleure partie de l'application est son évolutivité de 1 à 10 000. Que vous soyez un client individuel cherchant à organiser des réunions avec votre réseau de freelances, une équipe occupée essayant d'aligner vos calendriers pour une réunion régulière ou une entreprise rationalisant les besoins de planification de votre organisation, vous pouvez compter sur Doodle.