Doodle est le meilleur logiciel de planification de réunions que vous puissiez trouver. Ne nous croyez pas sur parole, écoutez les plus de 30 millions de personnes dans le monde qui font un sondage chaque mois.

Avec Doodle, vous pouvez organiser des réunions et des événements avec vos collègues, clients, équipes, amis et famille. Débarrassez-vous des fils d'e-mails compliqués et des bouts de papier griffonnés. L'outil de planification en ligne de Doodle vous permet de créer des sondages rapides où chaque invité peut voter pour le(s) moment(s) où il est disponible pour se rencontrer. En quelques minutes, vous aurez comparé les emplois du temps de chacun et déterminé le meilleur moment pour se rencontrer, quelle que soit la taille du groupe.

Le logiciel de planification gratuit de Doodle possède des fonctionnalités qui vous permettent de planifier tout type de réunion et de les synchroniser avec votre calendrier en ligne. Vous pouvez connecter tout logiciel de calendrier que vous utilisez, y compris Outlook et Google, à votre compte Doodle. Essayez de créer un sondage Doodle gratuit pour votre prochaine réunion et voyez combien de temps vous pouvez gagner.

Doodle est simple et vous pouvez utiliser notre outil de planification gratuit gratuitement ! Créez un sondage avec des options d'heure appropriées pour votre réunion, envoyez-le à vos participants, ils votent et, en quelques minutes, vous saurez quel est le meilleur moment pour vous réunir. Pour créer un sondage, vous pouvez utiliser gratuitement ce logiciel de planification. Voici comment procéder, étape par étape.

Créez un sondage Doodle gratuit en cliquant ici. La page de création de sondage s'ouvre. Sur la première page, remplissez les informations de base concernant votre réunion. Cela inclut votre nom, le nom de la réunion et son lieu. Si vous utilisez la vidéoconférence, vous pouvez la sélectionner dans le menu déroulant. Mentionnez toute note que vous souhaitez envoyer à vos participants avec l'invitation à la réunion.

Sélectionnez les heures auxquelles vous êtes disponible en utilisant la vue hebdomadaire ou mensuelle. La vue mensuelle est idéale si vous souhaitez programmer une réunion récurrente.

Avec un compte Doodle Professional, vous pouvez ajouter un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires pour améliorer votre sondage. C'est une excellente application pour planifier des réunions.

Le meilleur logiciel de planification avec un compte Pro

Si vous vous inscrivez à un compte professionnel de Doodle, vous pourrez alors synchroniser le carnet d'adresses de votre compte de messagerie avec Doodle, ce qui facilitera encore plus l'invitation de personnes à participer au sondage. Avec un compte pro payant, vous pouvez faire encore plus, comme synchroniser vos calendriers en ligne avec votre compte. Ainsi, vous n'avez pas besoin de passer constamment de l'un à l'autre lorsque vous créez ou remplissez un sondage Doodle. Commencez dès aujourd'hui !