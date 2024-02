Doodle révolutionne l’utilisation classique des sondages. En effet, les sondages en ligne présentent des avantages majeurs: à l’heure du Web 2.0, ils sont rapides et instantanés et vous donnent accès aux résultats du questionnaire en temps réel. De plus, le nombre de participants est potentiellement illimité et vous pouvez inviter vos participants en quelques clics seulement directement à partir des réseaux sociaux ou par l’intermédiaire de votre compte de messagerie. Alors concrètement, comment ça marche ?