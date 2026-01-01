Tu cherches le meilleur créateur de sondages en ligne ? Ne cherche pas plus loin que Doodle.

Avec notre créateur de sondages, toutes tes bases sont couvertes. Doodle est rapide, facile et simple à utiliser. Commence dès maintenant !

Comment créer un sondage en ligne gratuit ?

Tout d'abord, connecte-toi et sélectionne 'Créer' dans le tableau de bord. Choisis ensuite "Sondage de groupe" pour commencer. Pour ce sondage, nous aimerions trouver le meilleur moment pour une réunion d'affaires.

Indique le nom de la réunion, le lieu et toutes les notes que tu souhaites.

Créer un sondage de groupe

Lorsque tu te connectes à ton compte Doodle, tous tes sondages et réservations sont enregistrés dans un tableau de bord personnel. Tu peux te connecter à l'aide de Google, Apple, Facebook, Microsoft ou SSO pour un accès rapide et sécurisé.

Deuxièmement, tu ajouteras les options de temps pour ta réunion.

Tu peux choisir des options à partir de la vue de la semaine ou de la vue du calendrier.

Si tu planifies une réunion, il est préférable d'inclure un grand nombre d'options pour donner à tes participants une plus grande possibilité de trouver une heure appropriée.

Si tu connectes ton calendrier à Doodle, tu pourras voir tous tes rendez-vous en même temps afin d'éviter les doubles réservations ou les surréservations.

Créer un sondage de groupe

Troisièmement, tu atteindras la section des paramètres où tu pourras personnaliser ton sondage Doodle. Les utilisateurs gratuits ont accès à des options de réponse essentielles comme "Oui", "Non" ou "Si besoin est".

Avec Doodle Pro, tu débloques des fonctionnalités avancées, notamment :

Cacher la liste des participants pour plus de confidentialité.

Envoi de rappels automatiques par courriel aux personnes qui n'ont pas répondu.

Fixer une date limite pour clôturer le sondage

Suppression des publicités pour une apparence plus professionnelle

Envoi d'invitations directement depuis Doodle (jusqu'à 1 000 destinataires)

Limiter le nombre de personnes pouvant sélectionner chaque tranche horaire.

Ces fonctions permettent de rationaliser ton processus de planification, de réduire les absences et d'améliorer la confidentialité des participants.

Enfin, partage ton sondage Doodle avec tes invités : une fois ton sondage créé, il te suffit de copier le lien de participation et de l'envoyer par e-mail, par chat ou sur les médias sociaux. Tu peux aussi le partager directement via LinkedIn, WhatsApp, Facebook, X, ou l'intégrer à un site web.

Si tu es un utilisateur de Doodle Pro, tu peux envoyer des invitations à des sondages directement depuis Doodle à un maximum de 1000 participants.

Tes invités peuvent répondre en quelques clics, et tu auras ta réponse en quelques minutes. C'est un moyen simple et rapide de rassembler les gens.

Créer un sondage de groupe

Comment créer un sondage sur Google ?

Google Forms peut être un bon point de départ pour des sondages simples - mais si tu cherches une programmation rapide et flexible, Doodle est conçu exactement pour cela.

Depuis ton tableau de bord Doodle, clique sur "Créer" et choisis l'outil de planification adapté à tes besoins :

Sondages de groupe - le moyen le plus facile de trouver une heure qui convient à un groupe.

1:1 - parfait pour programmer des réunions individuelles en quelques clics.

Page de réservation - permet à d'autres personnes de réserver du temps avec toi en fonction de tes disponibilités en temps réel.

Feuille d'inscription - organise des quarts de travail, des événements ou des postes de bénévolat pour lesquels les gens revendiquent les créneaux ouverts.

De grandes choses se produisent lorsque nous nous réunissons. Fais-le facilement avec Doodle !