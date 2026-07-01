Letar du efter det bästa verktyget för att skapa omröstningar online? Då behöver du inte leta längre än Doodle.

Med vårt verktyg för att skapa omröstningar har du allt du behöver. Doodle är snabbt, enkelt och lättanvänt. Kom igång redan nu!

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Hur skapar jag en gratis omröstning online?

Logga först in och välj ”Skapa” på instrumentpanelen. Välj sedan ”Group Poll' för att komma igång. I den här omröstningen vill vi ta reda på vilken tid som passar bäst för ett affärsmöte.

Ange mötets namn, platsen och eventuella anteckningar.

När du loggar in på ditt Doodle-konto sparas alla dina omröstningar och bokningar på en personlig översiktssida. Du kan logga in via Google, Apple, Facebook, Microsoft eller SSO för snabb och säker åtkomst.

För det andra ska du lägga till tidsalternativen för ditt möte.

Du kan välja alternativ i veckovyn eller i kalendervyn.

Om du planerar ett möte är det bäst att ange flera olika alternativ, så att deltagarna har större möjlighet att hitta en tid som passar dem.

Om du koppla din kalender till Doodle Du kan se alla dina bokningar samtidigt för att undvika dubbelbokningar eller överbokningar.

För det tredje kommer du till inställningsavsnittet där du kan anpassa din Doodle-omröstning. Gratisanvändare har tillgång till grundläggande svarsalternativ som ”Ja”, ”Nej” eller ”Om det behövs”.

With Doodle Fördelar, så får du tillgång till avancerade funktioner, bland annat:

Dölja deltagarlistan för ökad integritet

Skicka automatiska påminnelser via e-post till dem som inte har svarat

Fastställa en tidsfrist för att avsluta omröstningen

Ta bort annonser för ett mer professionellt intryck

Skicka inbjudningar direkt från Doodle (upp till 1 000 mottagare)

Begränsa antalet personer som kan välja varje tidsintervall

Dessa funktioner hjälper dig att effektivisera din schemaläggning, minska antalet uteblivna besök och förbättra deltagarnas integritet.

Till sist, dela din Doodle-omröstning med dina gäster. När din omröstning är skapad är det bara att kopiera deltagarlänken och skicka den via e-post, chatt eller sociala medier. Du kan också dela den direkt via LinkedIn, WhatsApp, Facebook eller X, eller bädda in den på en webbplats.

Om du är Doodle Pro-användare, kan du skicka inbjudningar till omröstningar direkt från Doodle till upp till 1 000 deltagare.

Dina gäster kan svara med bara några få klick, och du får svar inom några minuter. Det är ett snabbt och enkelt sätt att föra människor samman.

Hur skapar man en omröstning på Google?

Google Forms kan vara en bra utgångspunkt för enkla enkäter – men om du är ute efter en snabb och flexibel sätt att planera är Doodle skapat just för det.

Klicka på följande i din Doodle-instrumentpanel: "Skapa" och välj det schemaläggningsverktyg som passar just dina behov:

Group Poll – det enklaste sättet att hitta en tid som passar hela gruppen

1:1 – perfekt för att boka enskilda möten med bara några klick

Booking Page – låt andra boka tid hos dig utifrån din tillgänglighet i realtid

Sign-up Sheet – organisera arbetspass, evenemang eller volontäruppdrag där deltagarna anmäler sig till lediga platser

Fantastiska saker händer när vi samlas. Det går enkelt med Doodle!