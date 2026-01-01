Skip to main content

Ange den tid som uppdraget kräver

Doodle ger ideella organisationer den tid och tydlighet som krävs för att de fullt ut ska kunna engagera sig för de människor, program och relationer som gör deras uppdrag till verklighet.

Hitta det perfekta abonnemanget för digSe planer och priser

Förtroende från ledande utbildningsinstitutioner i över 90 länder

  • 5,1 timmar

    Den skyddade fokus-tiden per lag och vecka

  • 2,9 timmar

    Av den återvunna övertiden per vecka

  • 1,8

    Färre onödiga möten per vecka

  • 52 %

    Färre kontextbyten

UTMANINGEN

Vi förstår de utmaningar som ideella organisationer står inför

Ideella organisationer har inte tid att slösa bort. Ändå tär samordningsarbetet i det tysta på kapaciteten hos just de personer som är avsedda att åstadkomma resultat.

  • Utmattning i samband med samordningen av volontärarbetet

    Att samordna volontärer på olika platser och i olika skift kräver ofta mellan 5 och 15 e-postmeddelanden per evenemang. Manuell schemaläggning leder till problem, luckor i sista minuten och hög avgång. De som är mest villiga att hjälpa till är de svårast…

  • Avvikelse från uppdraget på grund av administrativ arbetsbelastning

    Personal lägger ofta 30 % eller mer av sin arbetsvecka på administrativ logistik och manuell samordning istället för direkt kundservice. Varje timme som ägnas åt att organisera arbetet är en timme som går förlorad från själva arbetet.

  • Hinder för givarnas och styrelsens engagemang

    Inflytelserika intressenter har begränsad tid att avsätta. Långsam, manuell samordning skapar en flaskhals i viktiga diskussioner om finansiering och styrning.

  • Digital tillgänglighet och säkerhet

    Att använda fragmenterade, okontrollerade verktyg för att nå ut till gemenskapen medför säkerhetsrisker för känsliga givaruppgifter. En ojämn användarupplevelse avskräcker stödjare som inte är så tekniskt kunniga och undergräver förtroendet för organisat…

VÅR LÖSNING

När tiden utformas på rätt sätt förstärks effekten

Varje timme i en ideell organisation är viktig. Utforma hur er organisation fördelar och utnyttjar tiden mellan personal, volontärer, styrelser och samarbetspartner så att det arbete som ger störst effekt får utrymme att drivas vidare.

Tillverkad i Schweiz, uppskattad överallt

Integritet är inte en funktion. Det är en del av själva arkitekturen. Från SOC 2 till HIPAA uppfyller Doodle de krav som din organisation ställer, eftersom ambient intelligence kräver absolut förtroende för data.

Security SOC
Security GDPR
Security CCPA
Security Cyber
Security HIPAA

RESULTAT

Doodle för Ideell organisation

  • Maximera uppdragets genomslagskraft

    Genom att automatisera samordningsarbetet kan personalen frigöra 10 till 15 timmar per vecka för direkt samhällsinsats, programutveckling och genomförande av verksamhetens uppdrag. Den tid som tidigare gick åt till administrativa uppgifter kan nu återför…

  • Öka takten i insamlingen

    Genom att förkorta väntetiden fram till mötet för stora givare och bidragsgivare säkerställs att drivkraften aldrig går förlorad. Snabbare tillgång till rätt samtal leder till snabbare finansieringscykler och starkare relationer.

  • Öka lojaliteten hos intressenterna

    En professionell samordning gör stort intryck på intressenterna. Styrelsemedlemmar och volontärer förblir engagerade längre när det är enkelt att delta och allt känns välorganiserat.

  • Förtroende för institutioner och efterlevnad

    Genom att standardisera samordningsmönstren inom hela organisationen skyddas känsliga uppgifter och säkerställs att styrningskraven förblir en prioritet, utan att det medför ytterligare administrativ belastning för redan hårt belastade team.

Utformad för alla roller inom ideella organisationer

Tiden upplevs olika beroende på vilket ansvar man har. Doodle skapar tydlighet och kontroll i hela organisationen.

  • Styrelseledamöter och verkställande direktörer

    Se till att du har tid över för att kunna fullfölja ditt uppdrag. Var alltid tillgänglig för styrelseledamöter, större donatorer och samarbetspartner. Dina planer skyddas mot den som bokar först.

  • Verksamhets- och programchefer

    Se till att samordningen av flera program inte blir ett extra jobb. Ditt teams arbetsrytm förblir oförändrad. När prioriteringarna ändras anpassas din dag efter dem.

  • Volontärkoordinatorer

    Ersätt manuella anmälningar med anmälningslistor. Volontärerna väljer själva rätt tider. Luckorna fylls av sig själva.

  • Utvecklings- och insamlingsgrupper

    Ta dig tid för de relationer som betyder något. Samtal för att identifiera potentiella givare och uppföljningssamtal sker när båda parter faktiskt är redo, inte när det råkar finnas en ledig tid.

Hur Ronald McDonald House förenklar rekryteringen och samordningen inom styrelsen

Från globala företag till växande organisationer – team använder Doodle för att planera in tid, bevara koncentrationen och skapa utrymme för meningsfullt samarbete.

  • Flera intervjurundor

    samordnades utan e-postväxling

  • Externa intressenter är överens

    från volontär till styrelseledamot i ett steg

  • Antal timmar som sparas varje vecka

    vid intervjuer, utbildningar och styrelsemöten

”Jag räknar med att spara ungefär 30 till 40 timmar tack vare Doodle. Och det gäller bara mig.”

Travis, SRG Inc.
SRG Inc.

This is Doodle This is Time For all Time

Skapa en Doodle