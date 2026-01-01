Utmattning i samband med samordningen av volontärarbetet

Att samordna volontärer på olika platser och i olika skift kräver ofta mellan 5 och 15 e-postmeddelanden per evenemang. Manuell schemaläggning leder till problem, luckor i sista minuten och hög avgång. De som är mest villiga att hjälpa till är de svårast…