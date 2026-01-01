Ange den tid som uppdraget kräver
Doodle ger ideella organisationer den tid och tydlighet som krävs för att de fullt ut ska kunna engagera sig för de människor, program och relationer som gör deras uppdrag till verklighet.
Förtroende från ledande utbildningsinstitutioner i över 90 länder
5,1 timmar
Den skyddade fokus-tiden per lag och vecka
2,9 timmar
Av den återvunna övertiden per vecka
1,8
Färre onödiga möten per vecka
52 %
Färre kontextbyten
UTMANINGEN
Vi förstår de utmaningar som ideella organisationer står inför
Ideella organisationer har inte tid att slösa bort. Ändå tär samordningsarbetet i det tysta på kapaciteten hos just de personer som är avsedda att åstadkomma resultat.
Utmattning i samband med samordningen av volontärarbetet
Att samordna volontärer på olika platser och i olika skift kräver ofta mellan 5 och 15 e-postmeddelanden per evenemang. Manuell schemaläggning leder till problem, luckor i sista minuten och hög avgång. De som är mest villiga att hjälpa till är de svårast…
Avvikelse från uppdraget på grund av administrativ arbetsbelastning
Personal lägger ofta 30 % eller mer av sin arbetsvecka på administrativ logistik och manuell samordning istället för direkt kundservice. Varje timme som ägnas åt att organisera arbetet är en timme som går förlorad från själva arbetet.
Hinder för givarnas och styrelsens engagemang
Inflytelserika intressenter har begränsad tid att avsätta. Långsam, manuell samordning skapar en flaskhals i viktiga diskussioner om finansiering och styrning.
Digital tillgänglighet och säkerhet
Att använda fragmenterade, okontrollerade verktyg för att nå ut till gemenskapen medför säkerhetsrisker för känsliga givaruppgifter. En ojämn användarupplevelse avskräcker stödjare som inte är så tekniskt kunniga och undergräver förtroendet för organisat…
VÅR LÖSNING
När tiden utformas på rätt sätt förstärks effekten
Varje timme i en ideell organisation är viktig. Utforma hur er organisation fördelar och utnyttjar tiden mellan personal, volontärer, styrelser och samarbetspartner så att det arbete som ger störst effekt får utrymme att drivas vidare.
Tillverkad i Schweiz, uppskattad överallt
Integritet är inte en funktion. Det är en del av själva arkitekturen. Från SOC 2 till HIPAA uppfyller Doodle de krav som din organisation ställer, eftersom ambient intelligence kräver absolut förtroende för data.
RESULTAT
Doodle för Ideell organisation
Maximera uppdragets genomslagskraft
Genom att automatisera samordningsarbetet kan personalen frigöra 10 till 15 timmar per vecka för direkt samhällsinsats, programutveckling och genomförande av verksamhetens uppdrag. Den tid som tidigare gick åt till administrativa uppgifter kan nu återför…
Öka takten i insamlingen
Genom att förkorta väntetiden fram till mötet för stora givare och bidragsgivare säkerställs att drivkraften aldrig går förlorad. Snabbare tillgång till rätt samtal leder till snabbare finansieringscykler och starkare relationer.
Öka lojaliteten hos intressenterna
En professionell samordning gör stort intryck på intressenterna. Styrelsemedlemmar och volontärer förblir engagerade längre när det är enkelt att delta och allt känns välorganiserat.
Förtroende för institutioner och efterlevnad
Genom att standardisera samordningsmönstren inom hela organisationen skyddas känsliga uppgifter och säkerställs att styrningskraven förblir en prioritet, utan att det medför ytterligare administrativ belastning för redan hårt belastade team.
Utformad för alla roller inom ideella organisationer
Tiden upplevs olika beroende på vilket ansvar man har. Doodle skapar tydlighet och kontroll i hela organisationen.
Styrelseledamöter och verkställande direktörer
Se till att du har tid över för att kunna fullfölja ditt uppdrag. Var alltid tillgänglig för styrelseledamöter, större donatorer och samarbetspartner. Dina planer skyddas mot den som bokar först.
Verksamhets- och programchefer
Se till att samordningen av flera program inte blir ett extra jobb. Ditt teams arbetsrytm förblir oförändrad. När prioriteringarna ändras anpassas din dag efter dem.
Volontärkoordinatorer
Ersätt manuella anmälningar med anmälningslistor. Volontärerna väljer själva rätt tider. Luckorna fylls av sig själva.
Utvecklings- och insamlingsgrupper
Ta dig tid för de relationer som betyder något. Samtal för att identifiera potentiella givare och uppföljningssamtal sker när båda parter faktiskt är redo, inte när det råkar finnas en ledig tid.
Hur Ronald McDonald House förenklar rekryteringen och samordningen inom styrelsen
Från globala företag till växande organisationer – team använder Doodle för att planera in tid, bevara koncentrationen och skapa utrymme för meningsfullt samarbete.
Flera intervjurundor
samordnades utan e-postväxling
Externa intressenter är överens
från volontär till styrelseledamot i ett steg
Antal timmar som sparas varje vecka
vid intervjuer, utbildningar och styrelsemöten
”Jag räknar med att spara ungefär 30 till 40 timmar tack vare Doodle. Och det gäller bara mig.”