Samordna och säkerställ tillgången till tid inom hela din institution
Från lärarnas mottagningstider till samarbete mellan studenter och campusövergripande forskning – Doodle sköter samordningen automatiskt så att din institution kan fokusera på det den är avsedd för.
Förtroende från ledande utbildningsinstitutioner i över 90 länder
THE CHALLENGE
Coordination time is not a small inconvenience in higher education
It is a structural drain on the people, research, and relationships that make institutions great.
7,2 timmar
Den skyddade fokus-tiden per lag och vecka
4,2 timmar
Av den återvunna övertiden per vecka
68 %
i genomsnitt färre kontextbyten
Eleverna är utspridda mellan olika verktyg
Studenterna måste använda flera olika plattformar för att boka studievägledningssamtal, få tillgång till tjänster och komma i kontakt med andra studenter. Varje extra steg innebär en risk för att studenterna hoppar av. Varje steg ökar avståndet mellan studenterna och det stöd de behöver.
Hur stor del av ditt teams tid går åt till samordning istället för att utföra arbetet?
7,2 h
tidsram per lag och vecka
4,2 timmar
av den övertid som återkrävs per vecka
68 %
i genomsnitt färre kontextbyten
VÅR LÖSNING
När tiden planeras medvetet får lärandet utrymme att blomstra
Utforma hur ditt universitet fördelar och delar upp tiden mellan institutioner, studenter och campus, så att det finns utrymme för att utföra det arbete som ger störst mervärde.
Tillverkad i Schweiz, uppskattad överallt
Integritet är inte en funktion. Det är en del av själva arkitekturen. Från SOC 2 till HIPAA uppfyller Doodle de krav som din organisation ställer, eftersom ambient intelligence kräver absolut förtroende för data.
RESULTAT
Doodle för Utbildning
25–30 % färre uteblivna bokningar. 50 % snabbare bokningsprocess
Institutioner som använder centraliserad samordning rapporterar betydligt färre uteblivna möten och snabbare bokning av komplexa, tvärvetenskapliga möten. Rätt personer dyker upp eftersom det inte längre krävs en veckas mejlväxling för att få dem på plat…
Lärarnas tid återförs till forskning och undervisning
När samordningen sker automatiskt får forskarna tillbaka den tid de tidigare ägnade åt logistik. Tid som istället kan ägnas åt det arbete som institutionerna egentligen är avsedda för.
Ett engagemang från alumner och samarbetspartner som sträcker sig bortom rena relationer
Doodle blir det enkelt för alumner, branschpartners och gästforskare att boka tid hos er institution. En professionell upplevelse som håller ert nätverk aktivt och öppnar dörrar till finansiering, praktikplatser och intäkter från livslångt lärande.
FUNKTIONER
Allt som din institution behöver för att samordna och skapa kontakter.
Delning av tillgänglighet med ett klick för kontorstider och rådgivning.
Lärare och studievägledare delar en gemensam länk. Studenterna bokar direkt utifrån tillgängligheten i realtid i alla anslutna kalendrar. Ingen installation, inga e-postmeddelanden och inget fram och tillbaka.
Gruppundersökningar för schemaläggning med flera deltagare
Föreslå flera tidsalternativ och låt deltagarna rösta. Fungerar både för interna team och externa deltagare. Perfekt för avdelnings- och företagsöverskridande grupper, panelintervjuer och forskningsmöten.
Interna möten bokas på några sekunder
Ange deltagare och en varaktighet. Doodle hittar automatiskt den bästa tillgängliga tiden som passar alla deltagares scheman, skapar inbjudan och skickar iväg den.
Sidor för lagbokning med inbyggda rotationsscheman
Inkommande mötesförfrågningar vidarebefordras automatiskt till rätt teammedlem utifrån de kapacitetsregler du har ställt in. Arbetsbelastningen fördelas jämnt över hela teamet.
Designed for every role in education
Akademiska ledare och administratörer
Samordna avdelningsöverskridande möten, styrelsemöten och kontakter med externa samarbetspartner på ett smidigt sätt. Säkerställ tid för strategiskt arbete samtidigt som du förblir tillgänglig för de personer och relationer som är viktigast.
Lärare och forskare
Få tillbaka den tid som går förlorad på logistisk samordning. Säkra tid för forskning och undervisning. Samordna med samarbetspartners, gästforskare och branschpartner via en enda länk.
Studentfrågor och studenttjänster
Gör det enkelt för studenterna att boka studievägledning, introduktionsmöten och stödtjänster. Högre deltagandegrad, mindre administrativt arbete och en mer professionell upplevelse vid varje möte med studenterna.
Studenter
Boka studievägledning och mottagningstider på några sekunder. Ta kontakt med kurskamrater, bilda studiegrupper och boka samarbetsmöten utan att behöva lämna plattformen.
Hur UC Davis planerade in tid för att säkerställa efterlevnaden av säkerhetsföreskrifterna i laboratorierna
Från globala företag till växande organisationer – team använder Doodle för att planera in tid, bevara koncentrationen och skapa utrymme för meningsfullt samarbete.
Upp till 1 månad
besparad samordningstid
över 100 e-postmeddelanden
undvikna per inspektionscykel
Minuter, inte veckor
för att boka inspektioner
”Det är så enkelt. Jag ordnade ett introduktionsmöte för 30 personer på mindre än 10 minuter. Doodle är ett oumbärligt verktyg som helt enkelt får saker och ting att gå snabbare.”