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Samordna och säkerställ tillgången till tid inom hela din institution

Från lärarnas mottagningstider till samarbete mellan studenter och campusövergripande forskning – Doodle sköter samordningen automatiskt så att din institution kan fokusera på det den är avsedd för.

Hitta det perfekta abonnemanget för digSe planer och priser

Förtroende från ledande utbildningsinstitutioner i över 90 länder

THE CHALLENGE

Coordination time is not a small inconvenience in higher education

It is a structural drain on the people, research, and relationships that make institutions great.

  • 7,2 timmar

    Den skyddade fokus-tiden per lag och vecka

  • 4,2 timmar

    Av den återvunna övertiden per vecka

  • 68 %

    i genomsnitt färre kontextbyten

  • Eleverna är utspridda mellan olika verktyg

    Studenterna måste använda flera olika plattformar för att boka studievägledningssamtal, få tillgång till tjänster och komma i kontakt med andra studenter. Varje extra steg innebär en risk för att studenterna hoppar av. Varje steg ökar avståndet mellan studenterna och det stöd de behöver.

Hur stor del av ditt teams tid går åt till samordning istället för att utföra arbetet?

  • 7,2 h

    tidsram per lag och vecka

  • 4,2 timmar

    av den övertid som återkrävs per vecka

  • 68 %

    i genomsnitt färre kontextbyten

VÅR LÖSNING

När tiden planeras medvetet får lärandet utrymme att blomstra

Utforma hur ditt universitet fördelar och delar upp tiden mellan institutioner, studenter och campus, så att det finns utrymme för att utföra det arbete som ger störst mervärde.

Tillverkad i Schweiz, uppskattad överallt

Integritet är inte en funktion. Det är en del av själva arkitekturen. Från SOC 2 till HIPAA uppfyller Doodle de krav som din organisation ställer, eftersom ambient intelligence kräver absolut förtroende för data.

Security SOC
Security GDPR
Security CCPA
Security Cyber
Security HIPAA

RESULTAT

Doodle för Utbildning

  • 25–30 % färre uteblivna bokningar. 50 % snabbare bokningsprocess

    Institutioner som använder centraliserad samordning rapporterar betydligt färre uteblivna möten och snabbare bokning av komplexa, tvärvetenskapliga möten. Rätt personer dyker upp eftersom det inte längre krävs en veckas mejlväxling för att få dem på plat…

  • Lärarnas tid återförs till forskning och undervisning

    När samordningen sker automatiskt får forskarna tillbaka den tid de tidigare ägnade åt logistik. Tid som istället kan ägnas åt det arbete som institutionerna egentligen är avsedda för.

  • Ett engagemang från alumner och samarbetspartner som sträcker sig bortom rena relationer

    Doodle blir det enkelt för alumner, branschpartners och gästforskare att boka tid hos er institution. En professionell upplevelse som håller ert nätverk aktivt och öppnar dörrar till finansiering, praktikplatser och intäkter från livslångt lärande.

FUNKTIONER

Allt som din institution behöver för att samordna och skapa kontakter.

  • Delning av tillgänglighet med ett klick för kontorstider och rådgivning.

    Lärare och studievägledare delar en gemensam länk. Studenterna bokar direkt utifrån tillgängligheten i realtid i alla anslutna kalendrar. Ingen installation, inga e-postmeddelanden och inget fram och tillbaka.

  • Gruppundersökningar för schemaläggning med flera deltagare

    Föreslå flera tidsalternativ och låt deltagarna rösta. Fungerar både för interna team och externa deltagare. Perfekt för avdelnings- och företagsöverskridande grupper, panelintervjuer och forskningsmöten.

  • Interna möten bokas på några sekunder

    Ange deltagare och en varaktighet. Doodle hittar automatiskt den bästa tillgängliga tiden som passar alla deltagares scheman, skapar inbjudan och skickar iväg den.

  • Sidor för lagbokning med inbyggda rotationsscheman

    Inkommande mötesförfrågningar vidarebefordras automatiskt till rätt teammedlem utifrån de kapacitetsregler du har ställt in. Arbetsbelastningen fördelas jämnt över hela teamet.

Designed for every role in education

  • Akademiska ledare och administratörer

    Samordna avdelningsöverskridande möten, styrelsemöten och kontakter med externa samarbetspartner på ett smidigt sätt. Säkerställ tid för strategiskt arbete samtidigt som du förblir tillgänglig för de personer och relationer som är viktigast.

  • Lärare och forskare

    Få tillbaka den tid som går förlorad på logistisk samordning. Säkra tid för forskning och undervisning. Samordna med samarbetspartners, gästforskare och branschpartner via en enda länk.

  • Studentfrågor och studenttjänster

    Gör det enkelt för studenterna att boka studievägledning, introduktionsmöten och stödtjänster. Högre deltagandegrad, mindre administrativt arbete och en mer professionell upplevelse vid varje möte med studenterna.

  • Studenter

    Boka studievägledning och mottagningstider på några sekunder. Ta kontakt med kurskamrater, bilda studiegrupper och boka samarbetsmöten utan att behöva lämna plattformen.

Hur UC Davis planerade in tid för att säkerställa efterlevnaden av säkerhetsföreskrifterna i laboratorierna

Från globala företag till växande organisationer – team använder Doodle för att planera in tid, bevara koncentrationen och skapa utrymme för meningsfullt samarbete.

  • Upp till 1 månad

    besparad samordningstid

  • över 100 e-postmeddelanden

    undvikna per inspektionscykel

  • Minuter, inte veckor

    för att boka inspektioner

”Det är så enkelt. Jag ordnade ett introduktionsmöte för 30 personer på mindre än 10 minuter. Doodle är ett oumbärligt verktyg som helt enkelt får saker och ting att gå snabbare.”

— Alfredo B, Dean of Student Affairs,  University of Redlands
University of Redlands

This is Doodle This is Time For all Time

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