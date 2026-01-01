Mer av ditt teams tid åt kunduppdrag. Mindre åt allt annat.
Företag inom konsultbranschen förlorar varje år tusentals timmar på samordningsarbete som aldrig redovisas i tidrapporterna. Doodle arbetar i bakgrunden för att automatiskt eliminera detta, så att ditt teams kapacitet kan användas där den gör mest nytta.
Företag i över 90 länder litar på oss
8,1 timmar
Den skyddade fokus-tiden per lag och vecka
70 %
I genomsnitt färre kontextbyten
4,8 timmar
Av den återvunna övertiden per vecka
2,9
Färre onödiga möten per vecka
UTMANINGEN
Vi förstår de utmaningar som företag inom tjänstesektorn står inför
I en bransch där tiden är produkten innebär varje timme som går förlorad på samordning intäkter som aldrig redovisas.
Samordning som inte är fakturerbar påverkar utnyttjandegraden negativt
Konsulter, jurister och rådgivare lägger ner mycket tid på administrativt arbete med schemaläggning som inte kan faktureras till någon kund. Dessa omkostnader ackumuleras för varje medarbetare på byrån och påverkar direkt utnyttjandegraden.
Fördröjning vid projektstart som försenar intäktsredovisningen
Manuell samordning mellan interna experter och externa kunder medför flera dagars fördröjning innan projekten kan påbörjas. Varje dag som projektet försenas innebär att en dag med redovisad intäkt skjuts upp till nästa månad.
Outnyttjad kapacitet till följd av ineffektiv bokning
Luckor i konsulternas och rådgivarnas kalendrar till följd av schemaläggningsproblem motsvarar kapacitet som företaget betalar för men inte utnyttjar. Inkommande förfrågningar som inte når rätt person tillräckligt snabbt blir förlorade möjligheter.
Kundbortfall till följd av besvärliga bokningsupplevelser
Under utrednings- och introduktionsfasen ger en trög samordning ett dåligt första intryck. Svårigheter med schemaläggningen leder till att kunder hoppar av just när relationen till kunden är som mest ömtålig.
VÅR LÖSNING
Planeringstid i samband med uppdrag för högvärdiga kunder
Att boka om kundmöten, försöka hitta en tid som passar över tre tidszoner, samordna ett projektteam. Dessa uppgifter syns inte på tidrapporten, men de medför kostnader. Doodle sköter samordningen i bakgrunden så att ditt teams fakturerbara tid kan ägnas…
Tillverkad i Schweiz, uppskattad överallt
Integritet är inte en funktion. Det är en del av själva arkitekturen. Från SOC 2 till HIPAA uppfyller Doodle de krav som din organisation ställer, eftersom ambient intelligence kräver absolut förtroende för data.
RESULTAT
Doodle för Yrkesverksamma
Högre utnyttjandegrad utan att öka personalstyrkan
När samordningen sker automatiskt kan den tid som tidigare gick åt till schemaläggning istället ägnas åt kundorienterat arbete. Samma team levererar fler fakturerbara prestationer utan att någon behöver arbeta längre.
Kortare tid från första kontakt till avspark
Genom att minska tidsglappet mellan den första kontakten och projektstarten kan intäkterna redovisas snabbare och kundnöjdheten öka redan från första dagen. Doodle eliminerar det fram-och-tillbaka-kommunikationen som skapar detta tidsglapp.
Skalbar kapacitet utan att administrationsbördan ökar
Genom att standardisera samordningen inom hela företaget kan teamen hantera betydligt större kundvolymer utan ytterligare administrativt stöd. Tillväxt kräver inte en proportionell ökning av de fasta kostnaderna.
Realtidsöversikt över teamets arbetsbelastning
Ledningen får en samlad överblick över konsulternas tillgänglighet och mönstren för kunduppdrag inom hela företaget. Gör mer exakta prognoser. Planera personalresurserna på ett smartare sätt. Sluta förlora kapacitet på grund av dolda luckor.
Utvecklad för alla roller inom professionella tjänster
Oavsett om du sköter leveranser, hanterar kundrelationer eller ser till att verksamheten rullar på, så hjälper Doodle dig att spara tid och gör samordningen smidig.
Konsulter och strateger
Maximera antalet timmar som ägnas åt leveranser till kunderna. Samordna interna granskningar och externa kundmöten utan onödigt administrativt arbete. När arbetsdagen förändras sköter Instant Actions logistiken med ett enda tryck.
Advokater och juridik
Ordna kundintag, konsultationer och ärendeuppföljningar utan ändlösa e-posttrådar. Dela din tillgänglighet med en enda länk. Kunderna bokar direkt. Din tid förblir reserverad för det arbete som kräver din fulla uppmärksamhet.
Finans och rådgivning
Samordna granskningar av utvecklingsplanen, samordning med intressenterna och sprintplanering utan det fram-och-tillbaka-snack som bromsar upp allt. Ditt teams arbetsrytm förblir oförändrad även när prioriteringarna förändras.
Projekt och leverans
Samordna teammedlemmar, projektresurser och kundernas tidsplaner för att hålla projekten igång. Att skapa möten helt automatiskt innebär att uppstartsmöten kan hållas snabbare och att statusuppdateringar inte tar tid från leveranstiden.
Hur staden Arvada förbättrade samordningen för att möta behoven i en stad i tillväxt
Från globala företag till växande organisationer – team använder Doodle för att planera in tid, bevara koncentrationen och skapa utrymme för meningsfullt samarbete.
~3 timmar
sparade/vecka genom samordning
Utbildning för 70 personer
planerad med en omröstning
100k+
antalet invånare som omfattas av tjänsten
”Förut avsatte jag tid enbart för att boka möten, vilket är lite löjligt när man tänker efter. Doodle ger mig den tiden tillbaka, och folk litar på det. Det fungerar helt enkelt.”