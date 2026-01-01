Som att ha en assistent som sköter din kalender
Med Doodle
Ange när du är tillgänglig och låt Doodle skapa tider för bokningar.
Utan Doodle
Mejla kunderna flera olika förslag manuellt och lägg tid på att jämföra scheman.
Doodle är som en chefsassistent som jag bara kopplar in när jag behöver. Det är användarvänligt och ger mig mer tid att fokusera på andra delar av mitt arbete.
SÅ FUNGERAR DET
Äntligen mer kontroll över din tid på jobbet
Lägg mindre tid på att samordna scheman och kom direkt till samarbetet.
1. Ange dina tider
Varje bokningssida kan ha egna tider, så att du förblir flexibel.
2. Lägg till några avancerade inställningar
Begränsa antalet bokningar per dag eller lägg till buffertider så att du inte blir överbelastad.
3. Hämta länken och dela den
Mer än så behövs inte för att börja ta emot bokningar. Lägg den i din mejlsignatur eller skicka den via Slack.
4. Se till att ingen uteblir
Bokningssidan skickar påminnelser till dem som bokar hos dig, så att de inte glömmer sin bokning.
Balansera både undervisning och administrativa uppgifter med bokningssidan
FUNKTIONER
Tid på dina villkor
Få betalt för din tid
Ta automatiskt betalt av kunder när de bokar din tid, så att betalningen alltid blir rätt och kommer i tid, utan manuellt arbete från din sida.
Tillgänglighet på dina villkor
Bokningssidan hjälper dig att stoppa en kalender som svämmar över och att slippa vara tillgänglig dygnet runt. Skicka din sida till kollegor som behöver träffa dig.
Få fler bokningar snabbare
I stället för att samordna med kunderna skickar du bara din bokningssida och låter dem välja den tid som passar dem bäst.
Alltid uppdaterad tillgänglighet
Bokningssidan kopplas direkt till din arbetskalender, och du kan lägga till fler kalendrar så att din tillgänglighet alltid stämmer.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Få fler kunder att komma in. Utan att ha dörren vidöppen.
Bokningssidan hjälper dig att få fler bokningar och komma i kontakt med kunderna snabbare.
Träffa kandidater snabbare och behåll ditt eget arbetsflöde.
Börja ta emot bokningar redan idag
Skapa din bokningssida på några minuter och få in fler bokningar.