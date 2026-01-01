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GRUPPOMRÖSTNINGAR

Rätt personer vid rätt tidpunkt. Varje gång.

Skapa en ny Doodle

Använd Doodle för att snabbt hitta den perfekta tidpunkten för ert nästa fantastiska samarbete.

Varaktighet

Allt fram och tillbaka slutar här

  • Med Doodle

    Skicka ett enda mejl eller meddelande och få allas svar på ett och samma ställe.

  • Utan Doodle

    Skicka 30 mejl med tidsförslag och tappa bort dig när du ska samla in svaren.

Varje Doodle-omröstning sparar mig en timme. Det betyder jättemycket när man planerar 20 evenemang i månaden.

– Michael D
Ägare och ledarskapscoach, den privata sektorn

SÅ FUNGERAR DET

Starta en omröstning så bokar du det där mötet

Med gruppomröstningar skickar du ut ett antal tider och ser vilken som passar bäst för ditt evenemang.

1. Skapa den

Välj några möjliga tider och lägg sedan till detaljer som dagordning, plats eller länk till videomöte.

2. Bjud in vem du vill

Dela en enda länk. Vem som helst kan rösta, utan Doodle-konto.

3. Följ svaren

Se vem som har svarat, skicka påminnelser och se den bästa mötestiden växa fram.

4. Boka in det

Bekräfta den vinnande tiden, så skickar Doodle automatiskt kalenderinbjudningar till alla som har svarat.

Företag använder Doodle för all sin schemaläggning.

FUNKTIONER

Så fungerar det

  • Enkel att skapa. Enkel att få svar på.

    Skapa en omröstning, skicka den och få svar på några minuter. Bokningen blir så enkel den bara kan bli.

  • Få det bokat med deadlines och påminnelser

    Få ordning på de envisa deltagarna. Slå på automatiska påminnelser eller sätt en deadline så att du får in allas önskemål om tider.

  • Ge varje möte de bästa förutsättningarna

    Automatiska länkar till videomöten, kalenderinbjudningar till alla deltagare och mycket mer. Med Doodle är varje möte redo att starta på rätt sätt.

Behöver du fler än 10 tidsalternativ?

Se priserna

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Det snabbaste sättet att boka arbetsmöten

Gruppomröstningar gör att man snabbt får schemaläggningen ur vägen.

Hantera den omfattande dagordningen, inte deras överfulla scheman.

Boka nästa arbetsmöte på några minuter

Skapa din första gruppomröstning på några minuter och kom igång med det produktiva arbetet.

Skapa en gruppomröstning