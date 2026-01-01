Allt fram och tillbaka slutar här
Med Doodle
Skicka ett enda mejl eller meddelande och få allas svar på ett och samma ställe.
Utan Doodle
Skicka 30 mejl med tidsförslag och tappa bort dig när du ska samla in svaren.
Varje Doodle-omröstning sparar mig en timme. Det betyder jättemycket när man planerar 20 evenemang i månaden.
SÅ FUNGERAR DET
Starta en omröstning så bokar du det där mötet
Med gruppomröstningar skickar du ut ett antal tider och ser vilken som passar bäst för ditt evenemang.
1. Skapa den
Välj några möjliga tider och lägg sedan till detaljer som dagordning, plats eller länk till videomöte.
2. Bjud in vem du vill
Dela en enda länk. Vem som helst kan rösta, utan Doodle-konto.
3. Följ svaren
Se vem som har svarat, skicka påminnelser och se den bästa mötestiden växa fram.
4. Boka in det
Bekräfta den vinnande tiden, så skickar Doodle automatiskt kalenderinbjudningar till alla som har svarat.
Företag använder Doodle för all sin schemaläggning.
FUNKTIONER
Så fungerar det
Enkel att skapa. Enkel att få svar på.
Skapa en omröstning, skicka den och få svar på några minuter. Bokningen blir så enkel den bara kan bli.
Få det bokat med deadlines och påminnelser
Få ordning på de envisa deltagarna. Slå på automatiska påminnelser eller sätt en deadline så att du får in allas önskemål om tider.
Ge varje möte de bästa förutsättningarna
Automatiska länkar till videomöten, kalenderinbjudningar till alla deltagare och mycket mer. Med Doodle är varje möte redo att starta på rätt sätt.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Det snabbaste sättet att boka arbetsmöten
Gruppomröstningar gör att man snabbt får schemaläggningen ur vägen.
Hantera den omfattande dagordningen, inte deras överfulla scheman.
Boka nästa arbetsmöte på några minuter
Skapa din första gruppomröstning på några minuter och kom igång med det produktiva arbetet.