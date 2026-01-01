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1:1

Välj tidpunkter. Välj en person. Skriv in det i din kalender.

Boka tid, möten och 1:1-möten snabbt med Doodle.

Prova nu

Skicka en gång. Få det bokat.

  • Med Doodle

    Välj dina tider och låt den andra personen välja det som passar.

  • Utan Doodle

    Skicka 30 mejl med olika alternativ och glöm att följa upp när en tid väl bokas.

SÅ FUNGERAR DET

Gör det enkelt att träffas

Med Doodle slipper du allt fram och tillbaka när du ska hitta en tid att träffas. Det ger mer produktiva möten.

1. Skicka en 1:1 till vem som helst

De behöver inte registrera sig eller gå med i Doodle. Skapa den bara och skicka den vidare till den du ska träffa.

2. Jämför tider

Koppla din kalender och se dina lediga tider direkt i Doodle.

3. Lägg till detaljerna

Förbered dina deltagare inför varje möte med dagordning, plats och mycket mer.

4. Boka in det

Doodle skickar automatiskt kalenderinbjudningar till alla som svarar med en e-postadress.

FUNKTIONER

Mer kontroll över din tid

  • Sätt stopp för dubbelbokningar

    Om din kalender fylls upp under en föreslagen tid tar Doodle automatiskt bort den, så slipper du extra fram och tillbaka.

  • Hitta en tid och få betalt för den

    Ta automatiskt emot betalningar när någon bokar 1:1-tid med dig. Med Stripe är betalningarna säkra, tillförlitliga och tillgängliga överallt.

  • Få det bokat med deadlines och påminnelser

    Få ordning på de envisa deltagarna. Slå på automatiska påminnelser eller sätt en deadline så att du får in allas önskemål om tider.

  • Ge varje möte de bästa förutsättningarna

    Automatiska länkar till videomöten, kalenderinbjudningar till alla deltagare och mycket mer. Med Doodle är varje möte redo att starta på rätt sätt.

Genom att använda Doodle 1:1 har laboratorieteamet kunnat spara en avsevärd mängd tid (i vissa fall en hel månad) genom att boka in hundratals inspektioner på bara några minuter.

– Tarran Richardson
Specialist inom miljö, hälsa och säkerhet, UC Davis

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Doodle 1:1 för alla dina 1:1-möten i arbetet

Det är en vinnande formel. Sätt igång nästa fantastiska samarbete, oavsett vilket område du arbetar inom.

Träffa kandidater snabbare och behåll ditt eget arbetsflöde.

Datasäkerhet hos Doodle

Integritet och säkerhet i företagsklass

Några av de allra största företagen litar på Doodle för sin schemaläggning

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Din kalender förblir privat

Vi lagrar aldrig några data från dina kalendrar på våra servrar.

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Cyber Verify Level 3

AWS är certifierat enligt stränga, internationellt erkända standarder och riktlinjer  för god praxis.

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Cloudflare-säkerhet

Doodle använder Cloudflare för ett extra lager av DoS-skydd.

Det finns ett enklare sätt att schemalägga

Få schemaläggningen ur vägen så att du kan fokusera på samarbetet.

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