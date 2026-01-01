Skicka en gång. Få det bokat.
Med Doodle
Välj dina tider och låt den andra personen välja det som passar.
Utan Doodle
Skicka 30 mejl med olika alternativ och glöm att följa upp när en tid väl bokas.
SÅ FUNGERAR DET
Gör det enkelt att träffas
Med Doodle slipper du allt fram och tillbaka när du ska hitta en tid att träffas. Det ger mer produktiva möten.
1. Skicka en 1:1 till vem som helst
De behöver inte registrera sig eller gå med i Doodle. Skapa den bara och skicka den vidare till den du ska träffa.
2. Jämför tider
Koppla din kalender och se dina lediga tider direkt i Doodle.
3. Lägg till detaljerna
Förbered dina deltagare inför varje möte med dagordning, plats och mycket mer.
4. Boka in det
Doodle skickar automatiskt kalenderinbjudningar till alla som svarar med en e-postadress.
FUNKTIONER
Mer kontroll över din tid
Sätt stopp för dubbelbokningar
Om din kalender fylls upp under en föreslagen tid tar Doodle automatiskt bort den, så slipper du extra fram och tillbaka.
Hitta en tid och få betalt för den
Ta automatiskt emot betalningar när någon bokar 1:1-tid med dig. Med Stripe är betalningarna säkra, tillförlitliga och tillgängliga överallt.
Få det bokat med deadlines och påminnelser
Få ordning på de envisa deltagarna. Slå på automatiska påminnelser eller sätt en deadline så att du får in allas önskemål om tider.
Ge varje möte de bästa förutsättningarna
Automatiska länkar till videomöten, kalenderinbjudningar till alla deltagare och mycket mer. Med Doodle är varje möte redo att starta på rätt sätt.
Genom att använda Doodle 1:1 har laboratorieteamet kunnat spara en avsevärd mängd tid (i vissa fall en hel månad) genom att boka in hundratals inspektioner på bara några minuter.
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Doodle 1:1 för alla dina 1:1-möten i arbetet
Det är en vinnande formel. Sätt igång nästa fantastiska samarbete, oavsett vilket område du arbetar inom.
Träffa kandidater snabbare och behåll ditt eget arbetsflöde.
Datasäkerhet hos Doodle
Integritet och säkerhet i företagsklass
Några av de allra största företagen litar på Doodle för sin schemaläggning
Din kalender förblir privat
Vi lagrar aldrig några data från dina kalendrar på våra servrar.
Cyber Verify Level 3
AWS är certifierat enligt stränga, internationellt erkända standarder och riktlinjer för god praxis.
Cloudflare-säkerhet
Doodle använder Cloudflare för ett extra lager av DoS-skydd.
Det finns ett enklare sätt att schemalägga
Få schemaläggningen ur vägen så att du kan fokusera på samarbetet.