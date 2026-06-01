De bäst ledda teamen har inte fler timmar till sitt förfogande. De utnyttjar dem bättre.
Doodle kopplar samman ditt teams kalendrar, samordnar möten automatiskt och ser till att dina medarbetare får den tid de behöver för att kunna prestera på topp.
Tillverkad i Schweiz, uppskattad överallt
Dina uppgifter krypteras och lagras i världens säkraste jurisdiktioner. Vi följer GDPR-, HIPAA- och SOC2 Typ II-standarderna för att säkerställa att din tid förblir din ensak.
Snart här: Doodle Time OS
Registrera dig redan idag för att få förtur, och bli först i kön när Doodle Time OS lanseras.
Läser av alla kalendrar och hittar rätt tid automatiskt.
Gränserna för deltagarantalet efterlevs och den avsatta tiden förverkas.
Se hur din dag utvecklas. Vad som händer just nu, vad som kommer härnäst och vad som kräver din uppmärksamhet.
PLATTFORM
Tidsanalys som fungerar på samma sätt som ditt team gör.
Doodle visar inte bara när folk är lediga. Den förstår hur ditt team fungerar: mötesfrekvens, koncentrationscykler och balans i arbetsbelastningen. Ju mer ditt team använder den, desto smartare blir den.
Schemaläggning med hänsyn till preferenser
När prioriteringarna förändras anpassar sig din dag därefter
Agentbaserad kalenderkoordinering
Intern samordning
Utvecklad för alla team, arbetsflöden och individer
EXTERN PLANERING: För team med kundkontakt
Ett professionellt första intryck som speglar varumärket
Dela din tillgänglighet via en unik länk som innehåller din logotyp och ditt varumärke. Kandidater, kunder och samarbetspartner får en överskådlig och professionell bokningsupplevelse och kan komma i kontakt med den person i ditt team som faktiskt är tillgänglig. Det behövs ingen manuell vidarekoppling av samtal.
INTERN PLANERING: FÖR SAMARBETE MELLAN TEAM
Den bästa tiden för alla, som hittas automatiskt
Ange deltagare och en tid så hittar Doodle ett lämpligt datum. Interna möten går från ”Låt oss hitta ett datum” till bekräftelse utan att man ens har bestämt något ämne.
DISTRIBUERADE OCH FÖRETAGSÖVERGRIPANDE TEAM: För organisationer med distansarbete och globala verksamheter
Samordning mellan företag
Alla kan rösta på den tid de föredrar: internt eller externt, i ert kalendersystem eller inte. Det krävs ingen delad åtkomst och alla ser automatiskt tiderna i sin egen tidszon.
TIDSBESKYDD PÅ LAGNIVÅ
Ställ in tidsregler och inställningar, låt Doodle se till att alla följer dem
Mötesfria perioder, koncentrationsperioder, tidsbegränsningar för möten. Bestäm hur din organisation ska skydda sin tid, så tillämpar Doodle reglerna för alla. Ingen behöver själv hålla koll på sin kalender.
Kundutlåtanden
Vad våra kunder säger
- "Eftersom vi är en organisation som arbetar helt på distans, med personal, styrelsemedlemmar, samarbetspartner och givare över hela landet, försöker jag ofta samordna många olika scheman och tidszoner. Jag tycker att Doodle är det mest intuitiva verktyge…
- "Jag räknar med att spara ungefär 30 till 40 timmar tack vare Doodle. Och det gäller bara mig." Travis, SRG Inc.
- "Vi sparade flera dagars e-postkoordinering för över 100 paneldiskussioner och fick allt klart på mindre än en timme." Nicholas M, Chief Data Officer, länsstyrelsen
- "Förut avsatte jag tid enbart för att boka möten, vilket är lite löjligt när man tänker efter. Doodle ger mig den tiden tillbaka, och folk litar på det. Det fungerar helt enkelt." Audra D, ordförande, Wood Manufacturing Council
- "Det är så enkelt. Jag ordnade ett introduktionsmöte för 30 personer på mindre än 10 minuter. Doodle är ett oumbärligt verktyg som helt enkelt får saker och ting att gå snabbare." Alfredo B, dekan för studentfrågor, University of Redlands
- "Utan Doodle skulle jag behöva sköta allt själv eller anställa någon som hjälper mig. Det sparar tid och resurser åt mig eftersom jag slipper anställa en assistent." Jaclyn L, strategichef, University of North Texas
- "Allas scheman samlade på ett ställe. Jag behöver inte längre samla in 12 svar och skapa ett Google-kalkylblad." Meghan L, administrativ assistent, Crain Communications
- "Varje Doodle-omröstning sparar mig en timme. Det är en stor hjälp när man planerar 20 evenemang i månaden." Michael D, ägare och ledarskapscoach
- "Doodle sparar mig från allt det tråkiga fram-och-tillbaka-snacket, så att jag kan fokusera på de delar av mitt jobb som verkligen betyder något, som ledningsstöd, evenemangsplanering och internkommunikation." Amanda M, administrativ assistent, ideell o…