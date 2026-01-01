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Ditt företag skyddas av säkerhet i företagsklass

Oavsett om det gäller dina data, din integritet eller ditt förtroende arbetar vi för att framtidssäkra våra säkerhetsrutiner och ge dig bästa möjliga tjänst.

Datasäkerhet hos Doodle

Utvecklad i Schweiz, med förtroende över hela världen

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System and Organization Controls (SOC)

Doodle har genomfört sin SOC 2 Type II-granskning och MSP Verify Program med godkänt resultat. SOC 2-rapporten omfattar de kontroller som är relevanta för AICPA:s Trust Services Criteria för säkerhet, tillgänglighet, behandlingsintegritet, konfidentialitet och integritetsskydd.

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Cyber Verify Level 3

Kritiska delar av vår molntjänst, som dataintegritet, nätverkssäkerhet, tillgänglighet och drifttid, katastrofplaner, skalbarhet och regelefterlevnad, har granskats och bedömts uppfylla branschens krav.

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Uppfyller GDPR

Vårt dataskyddsombud och vårt team för affärsinformation ser till att vi har verktygen och processerna som krävs för att skydda dina data och din integritet.

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Uppfyller CCPA

Vi ger invånare i Kalifornien kontroll över sina personuppgifter, inklusive rätten att få tillgång till, radera eller neka försäljning av sin information, i enlighet med California Consumer Privacy Act.

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Uppfyller HIPAA

När hälsouppgifter är inblandade uppfyller våra skyddsåtgärder HIPAA:s krav på integritet och säkerhet för sådana data.

SÅ FUNGERAR DET

Så håller vi dina data säkra

  • Kryptering under överföring

    Under överföring skyddas dina data med TLS 1.2 (eller senare) SHA-256 med RSA-kryptering.

  • Kryptering av lagrade data

    När dina data lagras sker det hos Amazon Web Services (AWS), som använder en rad verktyg för att hålla din information säker.

  • Nätverkssäkerhet

    Vår molninfrastruktur skyddas av Cloudflare, som upprätthåller tillgängligheten och försvarar den mot avancerade hot från internet.

  • Dataåtkomst

    Du äger alla dina data till 100 procent. Det betyder att vi inte raderar dem utan att först informera dig.  

  • Dataägande

    Du äger alla dina data till 100 procent. Det betyder att vi inte raderar dem utan att först informera dig.

  • Dataintegritet

    Dina data används bara för att vi ska kunna leverera de tjänster du behöver. Vi säljer dem inte vidare till tredje part. Läs mer här.

  • Arkitektur

    Vi driver våra tjänster på infrastruktur från Amazon Web Services (AWS) med säkra datacenter på Irland och på andra håll i EU.

  • Sårbarhetshantering

    Vi övervakar våra tjänster löpande och uppdaterar dem med de senaste säkerhetsuppdateringarna. Vi gör regelbundna penetrationstester med hjälp av betrodda externa leverantörer.

  • Ändringsprocess

    Vår produktionsmiljö omfattas av en strikt hanteringsprocess som kräver formellt godkännande på högsta nivå. 

  • Organisation

    Vårt dataskyddsombud upprätthåller en noggrant testad process med tydliga kommunikationsvägar till företagsledningen.

  • Data från tredje part

    Information från tredje part, till exempel kalenderdata, skyddas av OAuth2-protokollet som användarna kan återkalla när som helst. 

  • Lösenord

    Lösenorden för Doodle-användare skyddas med saltade lösenordshashar, vilket ger ökad säkerhet.

  • Leverantörer

    Alla våra leverantörer och underleverantörer granskas noggrant. De måste följa våra strikta säkerhetsrutiner.

  • Medarbetare

    All vår personal genomgår omfattande säkerhetsutbildning så att dina data och din integritet alltid skyddas.   

  • Sekretess

    All vår personal och alla våra underleverantörer måste skriva under ett sekretessavtal. Det skyddar dina data och din integritet.

Dina data. Skyddade.

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