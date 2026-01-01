Ditt företag skyddas av säkerhet i företagsklass
Oavsett om det gäller dina data, din integritet eller ditt förtroende arbetar vi för att framtidssäkra våra säkerhetsrutiner och ge dig bästa möjliga tjänst.
Datasäkerhet hos Doodle
Utvecklad i Schweiz, med förtroende över hela världen
System and Organization Controls (SOC)
Doodle har genomfört sin SOC 2 Type II-granskning och MSP Verify Program med godkänt resultat. SOC 2-rapporten omfattar de kontroller som är relevanta för AICPA:s Trust Services Criteria för säkerhet, tillgänglighet, behandlingsintegritet, konfidentialitet och integritetsskydd.
Cyber Verify Level 3
Kritiska delar av vår molntjänst, som dataintegritet, nätverkssäkerhet, tillgänglighet och drifttid, katastrofplaner, skalbarhet och regelefterlevnad, har granskats och bedömts uppfylla branschens krav.
Uppfyller GDPR
Vårt dataskyddsombud och vårt team för affärsinformation ser till att vi har verktygen och processerna som krävs för att skydda dina data och din integritet.
Uppfyller CCPA
Vi ger invånare i Kalifornien kontroll över sina personuppgifter, inklusive rätten att få tillgång till, radera eller neka försäljning av sin information, i enlighet med California Consumer Privacy Act.
Uppfyller HIPAA
När hälsouppgifter är inblandade uppfyller våra skyddsåtgärder HIPAA:s krav på integritet och säkerhet för sådana data.
SÅ FUNGERAR DET
Så håller vi dina data säkra
Kryptering under överföring
Under överföring skyddas dina data med TLS 1.2 (eller senare) SHA-256 med RSA-kryptering.
Kryptering av lagrade data
När dina data lagras sker det hos Amazon Web Services (AWS), som använder en rad verktyg för att hålla din information säker.
Nätverkssäkerhet
Vår molninfrastruktur skyddas av Cloudflare, som upprätthåller tillgängligheten och försvarar den mot avancerade hot från internet.
Dataåtkomst
Du äger alla dina data till 100 procent. Det betyder att vi inte raderar dem utan att först informera dig.
Dataägande
Du äger alla dina data till 100 procent. Det betyder att vi inte raderar dem utan att först informera dig.
Dataintegritet
Dina data används bara för att vi ska kunna leverera de tjänster du behöver. Vi säljer dem inte vidare till tredje part. Läs mer här.
Arkitektur
Vi driver våra tjänster på infrastruktur från Amazon Web Services (AWS) med säkra datacenter på Irland och på andra håll i EU.
Sårbarhetshantering
Vi övervakar våra tjänster löpande och uppdaterar dem med de senaste säkerhetsuppdateringarna. Vi gör regelbundna penetrationstester med hjälp av betrodda externa leverantörer.
Ändringsprocess
Vår produktionsmiljö omfattas av en strikt hanteringsprocess som kräver formellt godkännande på högsta nivå.
Organisation
Vårt dataskyddsombud upprätthåller en noggrant testad process med tydliga kommunikationsvägar till företagsledningen.
Data från tredje part
Information från tredje part, till exempel kalenderdata, skyddas av OAuth2-protokollet som användarna kan återkalla när som helst.
Lösenord
Lösenorden för Doodle-användare skyddas med saltade lösenordshashar, vilket ger ökad säkerhet.
Leverantörer
Alla våra leverantörer och underleverantörer granskas noggrant. De måste följa våra strikta säkerhetsrutiner.
Medarbetare
All vår personal genomgår omfattande säkerhetsutbildning så att dina data och din integritet alltid skyddas.
Sekretess
All vår personal och alla våra underleverantörer måste skriva under ett sekretessavtal. Det skyddar dina data och din integritet.
Dina data. Skyddade.
Skapa ditt Doodle-konto med vetskapen om att dina uppgifter är trygga.