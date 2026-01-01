Skicka in en förfrågan

Se vad som väntar
Tidens nya operativsystem
Ett system för personer och team som är redo att sluta glida med strömmen och börja planera sina dagar →
För grupper
Hitta den tid som passar bäst för alla i er grupp.
Skapa anmälningsformulär för workshops, webbseminarier eller evenemang och låt deltagarna välja vilka de vill delta i.
För privatpersoner
Ange en lista över dina lediga tider, så väljer kunden vilken tid som passar dem.
Skapa din bokningssida en gång, dela din länk och låt kunderna boka tid med dig med några få klick.
Funktioner
Planera smartare genom att koppla ihop de verktyg du använder varje dag.
Ta emot betalningar automatiskt när din tid bokas.
Skydda dina data med säkerhet på företagsnivå.
Prata med en Doodler. Planerar du för fler än 25 platser? Låt våra experter hjälpa dig – ange bara några uppgifter nedan, så tar vi hand om resten. Trevligt Doodlande!
Hjälp oss att förbereda oss genom att berätta om ditt användningsfall, vilka team som är inblandade och eventuella specifika krav.
Doodle AG lagrar de uppgifter du anger i sitt CRM-system på servrar inom Europeiska unionen, så att en account executive från Doodle kan svara på din förfrågan. Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har i vår Integritetspolicy.